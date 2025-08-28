W skrócie Węgry wprowadziły zakaz wjazdu dla Roberta "Madjara" Browdiego, ukraińskiego dowódcy sił dronowych.

Decyzja ta została ogłoszona przez ministra spraw zagranicznych Węgier, Petera Szijjarto, który podkreślił znaczenie ochrony narodowej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego.

Ataki na rurociąg spowodowały przerwy w dostawach ropy na Węgry i zagroziły wykorzystaniu rezerw strategicznych tego kraju.

O zakazie wjazdu na teren Węgier dla Roberta Browdiego, pseudonim Madjar, poinformował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Szijjarto.

"Madjar" to pochodzący z Zakarpacia w Ukrainie dowódca Sił Bezzałogowych Systemów.

Ukraiński dowódca z zakazem wjazdu na Węgry. Pokłosie ataków na rurociąg Przyjaźń

- Ten obywatel Ukrainy nie będzie mógł wjechać na Węgry i do strefy Schengen w ciągu najbliższych lat. Będziemy nadal chronić interesy narodowe, będziemy chronić bezpieczeństwo dostaw energii i suwerenność - mówił na opublikowanym nagraniu Peter Szijjarto.

Dyplomata dodał, że "każdy, kto atakuje nasze bezpieczeństwo energetyczne lub naszą suwerenność, musi liczyć się z konsekwencjami". Decyzja ministra spraw zagranicznych Węgier - jak sam wyjaśnił - ma związek z atakami dronów na rurociąg Przyjaźń.

Robert "Madjar" Browdi, chociaż urodził się w Użhorodzie w obwodzie zakarpackim w Ukrainie, etnicznie jest Węgrem. Sam region Zakarpacia zamieszkiwany jest natomiast m.in. przez mniejszość węgierską.

Dowódca jest etnicznym Węgrem. Od teraz nie może wjechać do kraju

W ostatnim czasie Ukraina kilkukrotnie uderzyła we wspomniany rurociąg, który znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. Ataki dronów spowodowały przerwy w dostawie ropy na Węgry.

"Był to atak na suwerenność Węgier, zagrażający naszemu bezpieczeństwu energetycznemu i niemal zmuszający nas do wykorzystania naszych rezerw strategicznych" - podkreślił w innym czwartkowym wpisie Peter Szijjarto.

Szef węgierskiego MSZ ocenił, iż Ukraina doskonale wie, że rurociąg Przyjaźń "ma kluczowe znaczenie dla dostaw energii na Węgry i Słowację oraz że takie ataki szkodzą nam znacznie bardziej niż Rosji".

Wcześniej Szijjarto ocenił, że Kijów prowadzi "politykę antywęgierską". - Komisja Europejska jest teraz Komisją Ukraińską, ponieważ jej przewodnicząca Ursula von der Leyen nie reprezentuje interesów Unii Europejskiej, a tym bardziej interesów państw członkowskich UE - mówił szef tamtejszego MSZ, uderzając jednocześnie w Komisję.

