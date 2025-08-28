Ukraina Rosja
Zakaz dla ukraińskiego dowódcy. Rząd Węgier o konsekwencjach

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Robert "Madiar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, otrzymał zakaz wjazdu na Węgry i do strefy Schengen. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto argumentując decyzję podkreślił, że to odpowiedź na ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń. "Madiar", chociaż urodził się na Zakarpaciu, etnicznie jest Węgrem.

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto poinformował o zakazie wjazdu do kraju dla ukraińskiego dowódcy. Ten jest etnicznym Węgrem
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto poinformował o zakazie wjazdu do kraju dla ukraińskiego dowódcy. Ten jest etnicznym WęgremJAKUB PORZYCKI / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Węgry wprowadziły zakaz wjazdu dla Roberta "Madjara" Browdiego, ukraińskiego dowódcy sił dronowych.
  • Decyzja ta została ogłoszona przez ministra spraw zagranicznych Węgier, Petera Szijjarto, który podkreślił znaczenie ochrony narodowej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego.
  • Ataki na rurociąg spowodowały przerwy w dostawach ropy na Węgry i zagroziły wykorzystaniu rezerw strategicznych tego kraju.
O zakazie wjazdu na teren Węgier dla Roberta Browdiego, pseudonim Madjar, poinformował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Szijjarto.

"Madjar" to pochodzący z Zakarpacia w Ukrainie dowódca Sił Bezzałogowych Systemów.

Ukraiński dowódca z zakazem wjazdu na Węgry. Pokłosie ataków na rurociąg Przyjaźń

- Ten obywatel Ukrainy nie będzie mógł wjechać na Węgry i do strefy Schengen w ciągu najbliższych lat. Będziemy nadal chronić interesy narodowe, będziemy chronić bezpieczeństwo dostaw energii i suwerenność - mówił na opublikowanym nagraniu Peter Szijjarto.

    Dyplomata dodał, że "każdy, kto atakuje nasze bezpieczeństwo energetyczne lub naszą suwerenność, musi liczyć się z konsekwencjami". Decyzja ministra spraw zagranicznych Węgier - jak sam wyjaśnił - ma związek z atakami dronów na rurociąg Przyjaźń.

    Robert "Madjar" Browdi, chociaż urodził się w Użhorodzie w obwodzie zakarpackim w Ukrainie, etnicznie jest Węgrem. Sam region Zakarpacia zamieszkiwany jest natomiast m.in. przez mniejszość węgierską.

    Dowódca jest etnicznym Węgrem. Od teraz nie może wjechać do kraju

    W ostatnim czasie Ukraina kilkukrotnie uderzyła we wspomniany rurociąg, który znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. Ataki dronów spowodowały przerwy w dostawie ropy na Węgry.

    "Był to atak na suwerenność Węgier, zagrażający naszemu bezpieczeństwu energetycznemu i niemal zmuszający nas do wykorzystania naszych rezerw strategicznych" - podkreślił w innym czwartkowym wpisie Peter Szijjarto.

    Szef węgierskiego MSZ ocenił, iż Ukraina doskonale wie, że rurociąg Przyjaźń "ma kluczowe znaczenie dla dostaw energii na Węgry i Słowację oraz że takie ataki szkodzą nam znacznie bardziej niż Rosji".

    Wcześniej Szijjarto ocenił, że Kijów prowadzi "politykę antywęgierską". - Komisja Europejska jest teraz Komisją Ukraińską, ponieważ jej przewodnicząca Ursula von der Leyen nie reprezentuje interesów Unii Europejskiej, a tym bardziej interesów państw członkowskich UE - mówił szef tamtejszego MSZ, uderzając jednocześnie w Komisję.

