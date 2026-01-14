Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zajmą się poborowymi. Pierwsze zadanie nowego ministra

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił, aby mianowany w środę minister obrony Mychajło Fedorow zajął się przede wszystkim obroną przed rosyjskimi atakami powietrznymi, a także uregulowaniem sytuacji, związanej z poborem do wojska.

Trzech żołnierzy w mundurach i kamizelkach taktycznych pracuje przy ustawionej w lesie haubicy, przykrytej maskującą siatką. Otoczenie to błotnisty teren i bezlistne drzewa, co wskazuje na trudne warunki atmosferyczne.
Ukraińscy żołnierze na froncieAA/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski polecił nowemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi skoncentrowanie się na obronie powietrznej i problemach związanych z poborem do wojska.
  • Resort obrony ma zaproponować systemowe rozwiązania dla wojskowych komend uzupełnień oraz wdrożyć zmiany w procesie mobilizacji.
  • Fedorow wskazał na potrzebę reformy wojska, poprawę infrastruktury, zwalczanie kłamstw i korupcji oraz realizację decyzji dotyczących finansów i dostaw dronów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zełenski spotkał się z Fedorowem i powiedział, że resort, który obejmuje, powinien zaproponować systemowe rozwiązania problemów, które nagromadziły się wokół wojskowych komend uzupełnień.

"Potrzebne są zmiany w procesie mobilizacji"

"Podjęto już decyzje zapewniające sprawiedliwszy podział żołnierzy między brygadami bojowymi. Potrzebne są jednak znacznie szersze zmiany w procesie mobilizacji, które zagwarantują większe możliwości zarówno dla Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i dla procesów gospodarczych w państwie" - napisał szef państwa w komunikatorze Telegram.

Za najważniejsze zadanie ministerstwa obrony prezydent uznał obronę powietrzną. "Istnieją konkretne decyzje, które muszą zostać wdrożone jak najszybciej" - podkreślił.

Zobacz również:

Trudna sytuacja w Ukrainie. Zaczynają mieć problem z przechwytywaniem rosyjskich rakiet
Wojna w Ukrainie

Jeden wskaźnik miażdżący dla Ukrainy. Trwa podniebny "szturm" Rosji

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Zełenski zwrócił także uwagę na konieczność wzmocnienia komponentu technologicznego w walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy oraz rozwiązania problemów z zaopatrzeniem frontu.

    "Przygotowywane są również decyzje dotyczące zwiększenia zabezpieczenia finansowego naszych żołnierzy na pierwszej linii. Osobno pracujemy nad dostawami dronów - Ministerstwo Obrony Ukrainy ma wprowadzić podstawowy poziom zabezpieczenia brygad bojowych w drony oraz zakupy specjalistycznych dronów do rażenia przeciwnika na większej głębokości frontu" - oświadczył Zełenski.

    Nowy minister o problemach w ukraińskiej armii

    Wcześniej, przed głosowaniem nad jego kandydaturą w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy, Fedorow zwrócił uwagę na "wiele problemów", które należy rozwiązać w resorcie obrony.

    Według niego, obecnie "nie można walczyć nowymi technologiami przy starej strukturze organizacyjnej". Dlatego celem ministra jest przeprowadzenie reformy wojska, poprawa infrastruktury na froncie oraz "wyeliminowanie kłamstw i korupcji" - wymienił.

    Zobacz również:

    Julia Tymoszenko podejrzana o działania korupcyjne w Radzie Najwyższej
    Świat

    Kolejne podejrzenie korupcji w Ukrainie. Służby przeszukały biuro Julii Tymoszenko

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      - Nie chcę być populistą, chcę być realistą. Ministerstwo Obrony trafia w moje ręce z deficytem 300 mld hrywien (ok. 7 mld dolarów), 2 mln Ukraińców poszukiwanych przez policję i 200 tys. ludzi, którzy samowolnie oddalili się z miejsca służby - przypomniał Fedorow, zwracając się do parlamentarzystów.

      - Dlatego musimy podejmować decyzje i wykonać naszą pracę domową w zakresie problemów, które istnieją obecnie, abyśmy mogli iść dalej - oświadczył.

      Zobacz również:

      Rosjanie minują rzekę Dniepr
      Wojna w Ukrainie

      Rosjanie zamieniają Dniepr w pułapkę. "Takich dronów jeszcze nikt nie widział"

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Marznący deszcz - jak groźna może być ta sytuacja?Polsat News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze