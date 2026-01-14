Zajmą się poborowymi. Pierwsze zadanie nowego ministra
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił, aby mianowany w środę minister obrony Mychajło Fedorow zajął się przede wszystkim obroną przed rosyjskimi atakami powietrznymi, a także uregulowaniem sytuacji, związanej z poborem do wojska.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski polecił nowemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi skoncentrowanie się na obronie powietrznej i problemach związanych z poborem do wojska.
- Resort obrony ma zaproponować systemowe rozwiązania dla wojskowych komend uzupełnień oraz wdrożyć zmiany w procesie mobilizacji.
- Fedorow wskazał na potrzebę reformy wojska, poprawę infrastruktury, zwalczanie kłamstw i korupcji oraz realizację decyzji dotyczących finansów i dostaw dronów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Zełenski spotkał się z Fedorowem i powiedział, że resort, który obejmuje, powinien zaproponować systemowe rozwiązania problemów, które nagromadziły się wokół wojskowych komend uzupełnień.
"Potrzebne są zmiany w procesie mobilizacji"
"Podjęto już decyzje zapewniające sprawiedliwszy podział żołnierzy między brygadami bojowymi. Potrzebne są jednak znacznie szersze zmiany w procesie mobilizacji, które zagwarantują większe możliwości zarówno dla Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i dla procesów gospodarczych w państwie" - napisał szef państwa w komunikatorze Telegram.
Za najważniejsze zadanie ministerstwa obrony prezydent uznał obronę powietrzną. "Istnieją konkretne decyzje, które muszą zostać wdrożone jak najszybciej" - podkreślił.
Zełenski zwrócił także uwagę na konieczność wzmocnienia komponentu technologicznego w walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy oraz rozwiązania problemów z zaopatrzeniem frontu.
"Przygotowywane są również decyzje dotyczące zwiększenia zabezpieczenia finansowego naszych żołnierzy na pierwszej linii. Osobno pracujemy nad dostawami dronów - Ministerstwo Obrony Ukrainy ma wprowadzić podstawowy poziom zabezpieczenia brygad bojowych w drony oraz zakupy specjalistycznych dronów do rażenia przeciwnika na większej głębokości frontu" - oświadczył Zełenski.
Nowy minister o problemach w ukraińskiej armii
Wcześniej, przed głosowaniem nad jego kandydaturą w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy, Fedorow zwrócił uwagę na "wiele problemów", które należy rozwiązać w resorcie obrony.
Według niego, obecnie "nie można walczyć nowymi technologiami przy starej strukturze organizacyjnej". Dlatego celem ministra jest przeprowadzenie reformy wojska, poprawa infrastruktury na froncie oraz "wyeliminowanie kłamstw i korupcji" - wymienił.
- Nie chcę być populistą, chcę być realistą. Ministerstwo Obrony trafia w moje ręce z deficytem 300 mld hrywien (ok. 7 mld dolarów), 2 mln Ukraińców poszukiwanych przez policję i 200 tys. ludzi, którzy samowolnie oddalili się z miejsca służby - przypomniał Fedorow, zwracając się do parlamentarzystów.
- Dlatego musimy podejmować decyzje i wykonać naszą pracę domową w zakresie problemów, które istnieją obecnie, abyśmy mogli iść dalej - oświadczył.