W skrócie Wołodymyr Zełenski polecił nowemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi skoncentrowanie się na obronie powietrznej i problemach związanych z poborem do wojska.

Resort obrony ma zaproponować systemowe rozwiązania dla wojskowych komend uzupełnień oraz wdrożyć zmiany w procesie mobilizacji.

Fedorow wskazał na potrzebę reformy wojska, poprawę infrastruktury, zwalczanie kłamstw i korupcji oraz realizację decyzji dotyczących finansów i dostaw dronów.

Zełenski spotkał się z Fedorowem i powiedział, że resort, który obejmuje, powinien zaproponować systemowe rozwiązania problemów, które nagromadziły się wokół wojskowych komend uzupełnień.

"Potrzebne są zmiany w procesie mobilizacji"

"Podjęto już decyzje zapewniające sprawiedliwszy podział żołnierzy między brygadami bojowymi. Potrzebne są jednak znacznie szersze zmiany w procesie mobilizacji, które zagwarantują większe możliwości zarówno dla Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i dla procesów gospodarczych w państwie" - napisał szef państwa w komunikatorze Telegram.

Za najważniejsze zadanie ministerstwa obrony prezydent uznał obronę powietrzną. "Istnieją konkretne decyzje, które muszą zostać wdrożone jak najszybciej" - podkreślił.

Zełenski zwrócił także uwagę na konieczność wzmocnienia komponentu technologicznego w walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy oraz rozwiązania problemów z zaopatrzeniem frontu.

"Przygotowywane są również decyzje dotyczące zwiększenia zabezpieczenia finansowego naszych żołnierzy na pierwszej linii. Osobno pracujemy nad dostawami dronów - Ministerstwo Obrony Ukrainy ma wprowadzić podstawowy poziom zabezpieczenia brygad bojowych w drony oraz zakupy specjalistycznych dronów do rażenia przeciwnika na większej głębokości frontu" - oświadczył Zełenski.

Nowy minister o problemach w ukraińskiej armii

Wcześniej, przed głosowaniem nad jego kandydaturą w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy, Fedorow zwrócił uwagę na "wiele problemów", które należy rozwiązać w resorcie obrony.

Według niego, obecnie "nie można walczyć nowymi technologiami przy starej strukturze organizacyjnej". Dlatego celem ministra jest przeprowadzenie reformy wojska, poprawa infrastruktury na froncie oraz "wyeliminowanie kłamstw i korupcji" - wymienił.

- Nie chcę być populistą, chcę być realistą. Ministerstwo Obrony trafia w moje ręce z deficytem 300 mld hrywien (ok. 7 mld dolarów), 2 mln Ukraińców poszukiwanych przez policję i 200 tys. ludzi, którzy samowolnie oddalili się z miejsca służby - przypomniał Fedorow, zwracając się do parlamentarzystów.

- Dlatego musimy podejmować decyzje i wykonać naszą pracę domową w zakresie problemów, które istnieją obecnie, abyśmy mogli iść dalej - oświadczył.

