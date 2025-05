- Uważam, że jesteśmy bliżej z jedną ze stron i może nie tak blisko z drugą. Nie chciałbym mówić, z którą jesteśmy bliżej, ale zrobiliśmy interes dla Amerykanów . To było dobre. Udało nam się zdobyć metale ziem rzadkich - mówił prezydent USA o wojnie Rosji z Ukrainą.

- Coś może się stać z Grenlandią, będę szczery. Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - wyjaśnił Trump. W tym kontekście nie wykluczył użycia siły przeciwko terytorium oficjalnie należącym do Danii.

Zgodnie ze słowami Donalda Trumpa użycia siły nie muszą się obawiać mieszkańcy sąsiedniej Kanady . Republikanin od początku nowej kadencji mówił o chęci przyłączenia tego terytorium do swojego państwa.

Trump podkreślił, że linia podziału dwóch krajów jest sztuczna , a połączenie doprowadziłoby do powstania "pięknego państwa".

- Nie myślę o tym - odparł Donald Trump. Chociaż, jak przyznał, jest do tego namawiany przez swoich zwolenników. Dodał, że osiem lat w Gabinecie Owalnym to dla niego wystarczająco długo, a po swojej kadencji przekaże stery komuś z grona republikanów.

W trakcie rozmowy padło też jedno pytanie, na które prezydent USA nie umiał jasno odpowiedzieć . Prowadząca zapytała go, czy będzie stał na straży konstytucji, do czego zobowiązał się podczas składania przysięgi. - Nie wiem, bo nie jest prawnikiem - odparł Trump.

Dziennikarka zastanawiała się, czy migranci nielegalnie przebywający w USA, a obecnie deportowani np. do Salwadoru, mają prawo do procesu sądowego. Takie prawo wynika z amerykańskiego ustawodawstwa.

- Zostałem wybrany, by, do cholery, wyprawić ich stąd, a sądy utrudniają mi robienie tego - tłumaczył republikanin. Następnie dodał: - Pracują dla mnie błyskotliwi prawnicy, którzy oczywiście dostosują się do zdania Sądu Najwyższego.