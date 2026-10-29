W skrócie Generalny inspektor Pentagonu odmówił wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie ograniczeń działania systemów Starlink i Starshield na terytorium Ukrainy.

Dziewięcioro amerykańskich senatorów z obu partii chciało wyjaśnienia, kto odpowiadał za wprowadzenie ograniczeń w łączności satelitarnej dla ukraińskich sił zbrojnych.

Senator Jeanne Shaheen skrytykowała odmowną decyzję Pentagonu, argumentując, że sprawa wymaga wyjaśnienia ze względu na bezpieczeństwo ukraińskiej ludności cywilnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"The Washington Post" podał, że z wnioskiem o przeprowadzenie dochodzenia wystąpiło dziewięciu senatorów: czterech republikanów i pięciu demokratów. W swoim apelu zwrócili się do generalnego inspektora Pentagonu o wyjaśnienie okoliczności wprowadzenia ograniczeń w działaniu Starlinka i wojskowego systemu Starshield.

Senatorowie chcieli przede wszystkim ustalić, na czyje polecenie doszło do ograniczenia usług satelitarnych na Ukrainie. Zależało im także na sprawdzeniu, czy decyzja wpłynęła na przekazywanie informacji wywiadowczych oraz ostrzeżeń o zagrożeniach powietrznych, z których korzystają Ukraińcy.

Generalny inspektor poinformował we wtorek, że kwestie poruszone przez senatorów nie należą do kompetencji Pentagonu tylko do Sił Powietrznych USA. W efekcie nie zdecydował się na przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie działania systemów satelitarnych.

Demokratka krytykuje decyzję Pentagonu. "Niepokojące"

Odmowę wszczęcia dochodzenia skrytykowała demokratyczna senator Jeanne Shaheen. W jej ocenie sprawa wymaga niezależnego zbadania, zwłaszcza ze względu na znaczenie łączności satelitarnej dla bezpieczeństwa ukraińskiej ludności cywilnej.

"Niepokojące jest to, że Generalny Inspektor nie zdecydował się zbadać zakłóceń w łączności satelitarnej, z której Ukraina korzysta w celu ochrony ludności cywilnej" - powiedziała Shaheen.

Senatorka zwróciła również uwagę na rozbieżności w wyjaśnieniach dotyczących zdarzenia. Jak podkreśliła, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oraz firma SpaceX przedstawiały sprzeczne wersje tego, co się wydarzyło.

Zdaniem Shaheen niezależne śledztwo jest konieczne, aby ustalić odpowiedzialność za wprowadzone ograniczenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Problemy ze Starlinkiem na Ukrainie. Ograniczenia w połowie października

Problemy z działaniem systemów Starlink i Starshield pojawiły się na Ukrainie w połowie października. Według przedstawicieli Ukrainy 14 października firma SpaceX ograniczyła prędkość terminali pozostających w ruchu. Miało to wpłynąć na łączność oraz realizację niektórych zadań.

Starlink zapewnia łączność satelitarną, która ma istotne znaczenie dla ukraińskich sił zbrojnych. Z kolei Starshield to wojskowy system satelitarny opracowany przez SpaceX. Ograniczenia w działaniu tych usług wzbudziły pytania o ich wpływ na funkcjonowanie ukraińskiej armii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że ograniczenia będą stopniowo znoszone. W sobotę ukraińskie Ministerstwo Obrony przekazało natomiast, że przywrócono prędkość terminali Starlink i Starshield, także w przypadku urządzeń poruszających się z prędkością przekraczającą 400 km/h.



