W skrócie Dwa porty rosyjskie oraz składy ropy zostały uszkodzone po nocnych atakach ukraińskich dronów, w tym port położony w pobliżu Petersburga.

Nad ranem doszło do eksplozji i pożaru w składzie ropy naftowej w Ust´-Łabinsku oraz ataków dronów w Mariupolu, Zugres i porcie Kronsztad; władze w obwodzie leningradzkim i Petersburgu ogłosiły alarm.

W ostatnim czasie Ukraina przeprowadziła szereg skutecznych ataków na cele rosyjskie, w tym lotnisko w Doniecku, statki w Mariupolu, Berdiańsku i na Morzu Azowskim oraz obiekty podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.

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Nad ranem do serii eksplozji doszło w Ust'-Łabinsku w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji. Ukraińskie drony miały trafić tu w lokalny skład ropy naftowej, powodując ogromny pożar. Gęsty, czarny dym widoczny ma być z daleka.

Do ataków doszło również w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim. Drony uderzyły tam w port morski w Mariupolu. Z kolei w mieście Zugres miało dojść do pożaru składu ropy naftowej.

Ukraińcy uderzyli także w okolicach Petersburga, gdzie bezzałogowce spadły na port Kronsztad na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej. Zarówno w obwodzie leningradzkim, jak i Petersburgu, władze ogłosiły alarm lotniczy z powodu zagrożenia potencjalnymi ukraińskimi atakami.

Eksplozje słychać było również w mieście Uzłowa w obwodzie tulskim oraz w Tiumeniu, gdzie płonie tamtejsza rafineria, będąca jedną z największych prywatnych rafinerii w Rosji.

Zełenski: Nasze sankcje działają

Ataki skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Czas zakończyć tę wojnę. Jednak rosyjski przywódca chce nadal walczyć. Dlatego ukraińskie sankcje przeciwko agresji działają" - stwierdził.

"Ubiegłej nocy nasze drony pokonały dystans około 1 tys. kilometrów do Petersburga - do arsenału marynarki wojennej wroga i bazy w Kronsztad. Nasze sankcje dalekiego zasięgu sięgnęły również ok. 500 km do Kraju Krasnodarskiego i uderzyły w skład ropy" - poinformował Zełenski.

"Rosja musi zakończyć wojnę i ataki na ludzkie życie. Każdy przejaw niesprawiedliwości przeciwko Ukrainie spotka się ze sprawiedliwą odpowiedzią. Dziękuję naszym wojownikom za ich precyzję" - dodał ukraiński prezydent.

Skuteczne ataki Ukraińców. Uderzają na terenie Rosji

To kolejne skuteczne ataki Ukraińców w ostatnim czasie. W czwartek Kijów trafił m.in. w pięć statków w Mariupolu, Berdiańsku i na Morzu Azowskim.

Tego samego dnia Ukraina zaatakował używane przez Rosjan lotnisko w Doniecku. Moskwa starała się przekształcić je w bazę wojskową, z której startować miałyby m.in. drony, które uderzałyby w ukraińskie miasta.

Ukraińcy systematycznie atakowali bazę, niszcząc wyrzutnie i pojazdy transportowe, a także atakując załogi na pasie startowym. Uderzenia uszkodziły kluczowy sprzęt inżynieryjny, stacje paliw i centra logistyczne. Zniszczeniu uległy również składy amunicji oraz wyrzutnie Shahed.

W ostatnim czasie Ukraina atakowała też Petersburg gdzie odbywa się Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na którym występował m.in. Władimir Putin. Ukraińskie drony w dniu otwarcia forum uderzyły m.in. w port Kronsztad - ok. 30 km na zachód od centrum miasta. Trafiony miał zostać również terminal rakietowy oraz korweta rakietowa Bojkij.





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