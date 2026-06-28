W skrócie Aleksandr Łunin, były rosyjski żołnierz, został zatrzymany po opublikowaniu nagrania z groźbą buntu wobec Władimira Putina.

Policja przeprowadziła nocny nalot na dom Łunina, skonfiskowano sprzęt elektroniczny, a sam Łunin został później aresztowany na 11 dni.

Łunin oskarżył rosyjskie dowództwo o stosowanie przemocy i domagał się publicznego spotkania z Putinem, grożąc poważnymi konsekwencjami w przypadku odmowy.

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W odpowiedzi na zamieszczone w mediach społecznościowych wideo policja przeprowadziła nalot na dom Aleksandra Łunina. O wtargnięciu służb poinformowała żona młodszego sierżanta, Tatiana. Nagranie zostało później usunięte.

Kobieta przekazała w nim, że funkcjonariusze pojawili się w domu mężczyzny w Lizinówce nocą i przeprowadzili przeszukanie. Skonfiskowano wszystkie znajdujące się w mieszkaniu urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych.

Aleksandr Łunin aresztowany. Groził Kremlowi buntem wojskowym

Opozycyjny portal Meduza podał, że Łunin nie był obecny w mieszkaniu podczas policyjnej akcji. Żona mężczyzny tłumaczyła, że wraz ze znajomym udał się wówczas do Moskwy, a ona nie mogła się z nim skontaktować.

Rosyjskojęzyczny kanał telewizyjny Current Time wskazał, że Łunin miał się spotkać w stolicy z Witalijem Borodinem, szefem prorządowego Federalnego Projektu Bezpieczeństwa i Walki z Korupcją.

Jak podaje "Der Spiegel", "znajomy" rodziny, powołując się na wiadomości przekazane mu przez Tatianę, poinformował, że Łunin żyje i jest zdrowy, jednak umieszczono go w areszcie, gdzie ma przebywać 11 dni.

Doniesienia po aresztowaniu Łunina. "Żyje i ma się dobrze"

"Jestem administratorem tego kanału na Telegramie. Jestem również bliskim znajomym rodziny Aleksandra Łunina. Dzisiaj żona Aleksandra zadzwoniła do mnie i opowiedziała, jak wygląda sytuacja: Aleksandr żyje i ma się dobrze. Został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej i aresztowany na 11 dni. Jeśli pojawią się jakieś wieści, na pewno Was poinformuję. W razie pytań proszę pisać" - podano w komunikacie zamieszczonym na platformie Telegram.

Przekazywane informacje są następstwem nagrania opublikowanego w czwartek przez Łunina na jego Instagramie. Mężczyzna ujawnił, że dowódcy stosują przemoc wobec rosyjskich żołnierzy.

Łunin twierdzi na fimie, że wojskowi są torturowani w przypadku odmowy wykonania polecenia. Wśród nich wymienił "głupie, samobójcze" rozkazy oraz żądania oddania swoich pieniędzy. Ostatecznie mężczyźni, zdaniem Łunina, są "wykreślani z ewidencji, uznani za zaginionych bez śladu".

Łunin żądał spotkania z Putinem. "Konsekwencje będą bardzo poważne"

Były żołnierz wskazał, że udało mu się spotkać w tej sprawie z przedstawicielami resortu obrony oraz służbami bezpieczeństwa. Mężczyzna zażądał spotkania z Putinem, które miałoby być transmitowane w państwowej telewizji. Tam planował opowiedzieć "całą prawdę o tym, co obecnie dzieje się w kraju".

W przypadku odmowy zapowiedział, że "konsekwencje będą bardzo poważne". - Jeśli w najbliższym czasie nie pojawię się na Kremlu i nie wystąpię na żywo obok was, armia skieruje swoją broń przeciwko Kremlowi. Przekazuję jedynie wiadomość - powiedział.

W poprzednich nagraniach Łunin groził "rozpoczęciem rzezi", jeśli nie zostanie mu umożliwione ujawnienie podawanych przez niego informacji w telewizji. Skutkiem jednego z zamieszczonych w sieci filmów było relegowanie mężczyzny z armii, co nastąpiło w 2025 roku. Ujawnił wówczas, że dwóch żołnierzy wysłano na misję bojową bez broni.

Źródła: "Der Spiegel", Current Time





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