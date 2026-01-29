Wojna w Ukrainie
Zaczęło się od listu do Putina. Melania Trump: Trwają rozmowy

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Pracuję nad zjednoczeniem z rodzinami kolejnych dzieci. Myślę, że odniesiemy sukces - przekazała amerykańska pierwsza dama Melania Trump. Żona prezydenta USA jest bowiem od dłuższego czasu zaangażowana w działania mające na celu powrót do domów ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione do Rosji. Do tej pory w wyniku jej działań do Ukrainy wróciło co najmniej 15 nieletnich.

Dwoje elegancko ubranych dorosłych, kobieta o długich, jasnobrązowych włosach oraz mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą, stoi na tle zniszczonego budynku z widocznymi śladami zniszczeń oraz dużym, połamanym parasolem ogrodowym.
Melania Trump prowadzi negocjacje z Władimirem Putinem ws. ukraińskich dzieciMikhail METZEL / POOL | Dmytro Smolienko / NurPhoto | ANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

W skrócie

  • Melania Trump prowadzi działania na rzecz powrotu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.
  • W wyniku interwencji Melanii Trump do Ukrainy wróciło co najmniej 15 nieletnich.
  • Władze w Kijowie informują o nielegalnej deportacji ponad 19 tys. ukraińskich dzieci do Rosji.
Pierwsza dama USA Melania Trump poinformowała w środę w telewizji Fox News, że pracuje nad powrotem do rodzin kolejnych ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję.

- Pracuję nad zjednoczeniem z rodzinami kolejnych dzieci. Myślę, że odniesiemy sukces. Trwają rozmowy. (...) Dla mnie to bardzo satysfakcjonujące, bo chodzi o powrót tych dzieci do domów - powiedziała amerykańska pierwsza dama.

USA. Melania Trump działa na rzecz młodych Ukraińców wywiezionych do Rosji

Podczas sierpniowego szczytu na Alasce prezydentów USA i Rosji - Donalda Trumpa i Władimira Putina - rosyjskiemu przywódcy został przekazany list amerykańskiej pierwszej damy na temat ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.

"Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - pisała Melania Trump w liście do Władimira Putina.

Pierwsza dama USA Melania Trump
    Pierwsza dama USA podkreślała wówczas, że wszystkie dzieci mają prawo do "szczęśliwego, bezpiecznego dzieciństwa". "Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta" - podkreślała żona Donalda Trumpa.

    Wojna w Ukrainie. Echa listu Melanii Trump do Putina

    W październiku Melania Trump ogłosiła, że dzięki współpracy z Rosją ośmioro dzieci powróciło do rodzin. Małżonka prezydenta USA oceniła wtedy, że Putin wykazał gotowość do współpracy w tej kwestii.

    Na początku grudnia pierwsza dama poinformowała o powrocie do domów kolejnych siedmiorga dzieci. "Moje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do ich rodzin w tym regionie jest niezachwiane" - oświadczyła wówczas Melania Trump.

    Przypomnijmy, że według władz w Kijowie Kreml nielegalnie deportował ponad 19 tys. nieletnich z Ukrainy. W Rosji dzieci te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

    Rosja zaatakowała dronami obwód zaporoski. Są ofiary
      Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był ponadto podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania Putina.

      Ukraina. Zełenski zapowiedział rozmowy z Rosją

      Aktywność Melanii Trump w tym zakresie wtóruje działaniom jej męża - Donalda Trumpa - oraz amerykańskiej administracji.

      W zeszłym tygodniu miejsce miały rozmowy pokojowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W negocjacjach udział wzięli przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji, w tym m.in. Jared Kushner, Steve Witkoff, Rustem Umierow oraz Kyryło Budanow. Były to pierwsze od dłuższego czasu bezpośrednie rozmowy Ukraińców i Rosjan.

      Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast w poniedziałek, że w najbliższą niedzielę może odbyć się kolejne spotkanie delegacji Rosji i Ukrainy. Jak dodał, "byłoby dobrze, gdyby miało ono miejsce wcześniej".

      - Ukraina będzie maksymalnie dobrze przygotowana we wszystkich kwestiach, które należy omówić i uzgodnić - zapewniał Zełenski.

      Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj zawsze był i będzie po stronie pokoju, a wojna trwa nadal tylko z winy Rosji. Zełenski wezwał ponadto sojuszników, aby nie osłabiali nacisków na Moskwę.

      Uszakow: Władimir Putin zaprasza Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy
