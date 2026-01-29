W skrócie Melania Trump prowadzi działania na rzecz powrotu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.

W wyniku interwencji Melanii Trump do Ukrainy wróciło co najmniej 15 nieletnich.

Władze w Kijowie informują o nielegalnej deportacji ponad 19 tys. ukraińskich dzieci do Rosji.

Pierwsza dama USA Melania Trump poinformowała w środę w telewizji Fox News, że pracuje nad powrotem do rodzin kolejnych ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję.

- Pracuję nad zjednoczeniem z rodzinami kolejnych dzieci. Myślę, że odniesiemy sukces. Trwają rozmowy. (...) Dla mnie to bardzo satysfakcjonujące, bo chodzi o powrót tych dzieci do domów - powiedziała amerykańska pierwsza dama.

USA. Melania Trump działa na rzecz młodych Ukraińców wywiezionych do Rosji

Podczas sierpniowego szczytu na Alasce prezydentów USA i Rosji - Donalda Trumpa i Władimira Putina - rosyjskiemu przywódcy został przekazany list amerykańskiej pierwszej damy na temat ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.

"Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - pisała Melania Trump w liście do Władimira Putina.

Pierwsza dama USA podkreślała wówczas, że wszystkie dzieci mają prawo do "szczęśliwego, bezpiecznego dzieciństwa". "Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta" - podkreślała żona Donalda Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Echa listu Melanii Trump do Putina

W październiku Melania Trump ogłosiła, że dzięki współpracy z Rosją ośmioro dzieci powróciło do rodzin. Małżonka prezydenta USA oceniła wtedy, że Putin wykazał gotowość do współpracy w tej kwestii.

Na początku grudnia pierwsza dama poinformowała o powrocie do domów kolejnych siedmiorga dzieci. "Moje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do ich rodzin w tym regionie jest niezachwiane" - oświadczyła wówczas Melania Trump.

Przypomnijmy, że według władz w Kijowie Kreml nielegalnie deportował ponad 19 tys. nieletnich z Ukrainy. W Rosji dzieci te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był ponadto podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania Putina.

Ukraina. Zełenski zapowiedział rozmowy z Rosją

Aktywność Melanii Trump w tym zakresie wtóruje działaniom jej męża - Donalda Trumpa - oraz amerykańskiej administracji.

W zeszłym tygodniu miejsce miały rozmowy pokojowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W negocjacjach udział wzięli przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji, w tym m.in. Jared Kushner, Steve Witkoff, Rustem Umierow oraz Kyryło Budanow. Były to pierwsze od dłuższego czasu bezpośrednie rozmowy Ukraińców i Rosjan.

Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast w poniedziałek, że w najbliższą niedzielę może odbyć się kolejne spotkanie delegacji Rosji i Ukrainy. Jak dodał, "byłoby dobrze, gdyby miało ono miejsce wcześniej".

- Ukraina będzie maksymalnie dobrze przygotowana we wszystkich kwestiach, które należy omówić i uzgodnić - zapewniał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj zawsze był i będzie po stronie pokoju, a wojna trwa nadal tylko z winy Rosji. Zełenski wezwał ponadto sojuszników, aby nie osłabiali nacisków na Moskwę.

