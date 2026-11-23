W skrócie
- Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że siły ukraińskie prawdopodobnie otoczyły taktycznie część rosyjskich oddziałów w pobliżu miejscowości Wełykyj Burłuk.
- Wojskowy obserwator Konstyantyn Mashovets przekazał, że ukraińska armia okrążyła jednostki wroga na zachód od Artilne, tuż przy granicy państwowej.
- W ramach trwającej operacji ofensywnej Ukraińcy odzyskali w ostatnich tygodniach ponad 200 kilometrów kwadratowych terenu na północny wschód od Wełykyjego Burłuka.
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Nowe informacje z frontu przekazuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Amerykański think tank pisze o doniesieniach z rejonu miejscowości Wełykyj Burłuk w obwodzie charkowskim.
"Siły ukraińskie prawdopodobnie taktycznie otoczyły część oddziałów rosyjskich na tym kierunku, najpewniej w ramach trwającej operacji 'Bear Trap' (Pułapka na niedźwiedzia - red.)" - opisuje ISW.
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Analitycy powołują się na wojskowego obserwatora z Ukrainy Konstyantyna Mashovetsa. Ten 22 listopada donosił, że ukraińskie siły otoczyły część oddziałów wroga na zachód od Artilne, zaraz przy międzynarodowej granicy między państwami.
Informacje o operacji ofensywnej w tym rejonie frontu pojawiły się niedawno. ISW przypomina, że w jej ramach w ostatnich tygodniach Ukraińcy wyzwolili ponad 200 km kwadratowych terenu na północ i północny wschód od miejscowości Wełykyj Burłuk, a także udaremnili próby otoczenia sił ukraińskich w rejonie charkowskim.
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Przedstawiciele ukraińskiego wojska 20 listopada informowali też, że nadal mają kontrolę nad osadą Artilne, ale działają w okolicach w celu "oczyszczenia" przygranicznych miejscowości - relacjonuje w najnowszej analizie z frontu ISW.
Amerykańscy analitycy wspominają także o ofensywnych operacjach, jakie w regionie próbowali podejmować Rosjanie. Czytamy o zmechanizowanym oddziale, który starał się zaatakować grupę Ukraińców na południowy wschód od Wełykyjego Burłuka, w okolicach osady Kolodyazne.
Okupant nie zdołał jednak umocnić swoich pozycji z uwagi na intensywny ostrzał ukraińskich dronów.
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Źródło: ISW