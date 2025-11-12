W skrócie Trwają intensywne walki o Pokrowsk, kluczowe miasto z perspektywy logistyki wojennej.

Kijów dementuje doniesienia Kremla o rzekomej rosyjskiej kontroli nad miastem.

Ukraińskie wojsko odpiera szturmy, skupiając się na utrzymaniu szlaków logistycznych.

"Nie ma mowy o przejęciu przez Rosjan kontroli nad miastem Pokrowsk ani o operacyjnym okrążeniu zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy" - napisał generał Ołeksandr Syrski na Facebooku, informując o swojej wizycie na pokrowskim odcinku frontu.

Generał ocenił, że stabilizacja sytuacji w rejonie operacji pokrowsko-myrnohradzkiej zależy od poziomu współpracy i koordynacji działań dowództwa wojskowego oraz jednostek i pododdziałów zaangażowanych w realizację zadań bojowych.

Wojna w Ukrainie. Syrski: Na przedpolach Pokrowska trwa nieustanna walka

"Kierunek pokrowski pozostaje kluczowy w kontekście ofensywy przeciwnika. To właśnie tutaj odnotowuje się największą liczbę codziennych szturmów wroga i skoncentrowana jest znaczna część jego zgrupowania, działającego na terytorium Ukrainy. Przeciwnik próbuje także wykorzystać trudne warunki pogodowe" - podkreślił dowódca.

Syrski oświadczył, że główne zadania ukraińskiej armii to stopniowe przejmowanie kontroli nad wyznaczonymi obszarami, a także utrzymanie i ochrona istniejących szlaków logistycznych oraz organizacja dodatkowych. Jest to ważne dla zaopatrzenia żołnierzy i ewakuacji rannych - wyjaśnił.

"Na przedpolach (Pokrowska) i bezpośrednio w zabudowie miejskiej trwa nieustanna walka z małymi szturmowymi grupami piechoty przeciwnika, rzadziej - niszczenie lekkiego sprzętu wroga. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy robią wszystko, by uniemożliwić przemieszczanie się i umacnianie przeciwnika" - zapewnił naczelny dowódca.

