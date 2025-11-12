Wojna w Ukrainie
Zacięte walki o Pokrowsk. Kijów prostuje narrację Kremla

Trwają zacięte walki o Pokrowsk - kluczowe miasto z punktu logistyki wojennej. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym komunikacie jednoznacznie odrzucił narrację Kremla, zgodnie z którą siły okupanta miałyby kontrolować miasta. Ukraińcy nie zostali tam okrążeni przez siły przeciwnika - podkreślił gen. Ołeksandr Syrski.

  • Trwają intensywne walki o Pokrowsk, kluczowe miasto z perspektywy logistyki wojennej.
  • Kijów dementuje doniesienia Kremla o rzekomej rosyjskiej kontroli nad miastem.
  • Ukraińskie wojsko odpiera szturmy, skupiając się na utrzymaniu szlaków logistycznych.
"Nie ma mowy o przejęciu przez Rosjan kontroli nad miastem Pokrowsk ani o operacyjnym okrążeniu zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy" - napisał generał Ołeksandr Syrski na Facebooku, informując o swojej wizycie na pokrowskim odcinku frontu.

Generał ocenił, że stabilizacja sytuacji w rejonie operacji pokrowsko-myrnohradzkiej zależy od poziomu współpracy i koordynacji działań dowództwa wojskowego oraz jednostek i pododdziałów zaangażowanych w realizację zadań bojowych.

    Wojna w Ukrainie. Syrski: Na przedpolach Pokrowska trwa nieustanna walka

    "Kierunek pokrowski pozostaje kluczowy w kontekście ofensywy przeciwnika. To właśnie tutaj odnotowuje się największą liczbę codziennych szturmów wroga i skoncentrowana jest znaczna część jego zgrupowania, działającego na terytorium Ukrainy. Przeciwnik próbuje także wykorzystać trudne warunki pogodowe" - podkreślił dowódca.

    Syrski oświadczył, że główne zadania ukraińskiej armii to stopniowe przejmowanie kontroli nad wyznaczonymi obszarami, a także utrzymanie i ochrona istniejących szlaków logistycznych oraz organizacja dodatkowych. Jest to ważne dla zaopatrzenia żołnierzy i ewakuacji rannych - wyjaśnił.

    "Na przedpolach (Pokrowska) i bezpośrednio w zabudowie miejskiej trwa nieustanna walka z małymi szturmowymi grupami piechoty przeciwnika, rzadziej - niszczenie lekkiego sprzętu wroga. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy robią wszystko, by uniemożliwić przemieszczanie się i umacnianie przeciwnika" - zapewnił naczelny dowódca.

