Zacięta walka w powietrzu. Kosztowna wpadka rosyjskiej obrony

Dawid Zdrojewski

Atak dronów nad okupowanym Krymem. Rosyjska obrona przeciwlotnicza, próbując odeprzeć nalot, zestrzeliła własny samolot wojskowy. "Jego części są obecnie zbierane" - przekazał rzecznik ukraińskiej marynarki.

PLANETOBSERVER/Science Photo Library/East News/Bulkin Sergey/Russian LookAgencja FORUM

O sprawie poinformował rzecznik ukraińskich sił morskich Dmytro Pletenczuk w telewizji Apostrof. Jak przekazał, po piątkowym ataku dronów skład ropy naftowej na Krymie "nie był jedynym miejscem na półwyspie, które spłonęło".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zestrzelili własny myśliwiec

- Tam wciąż się pali. Ale dziś zapaliło się też inne miejsce. Rosjanie tak zaciekle odpierali atak, że udało im się zestrzelić własny samolot nad Krymem. Walka trwa - powiedział Pletenczuk.

Kiedy prowadzący zapytał, czy są jakieś szczegóły dotyczące tego samolotu, Pletenczuk zażartował: "Jego części są obecnie zbierane na Krymie".

Wstępne dane wskazują, że samolotem biorącym udział w zdarzeniu był myśliwiec wielozadaniowy Su-30SM. Prawdopodobnie został zestrzelony przez rosyjskie systemy obrony powietrznej.

    Wojna w Ukrainie. Eksplozje na Krymie

    W piątek wieczorem eksplozje wstrząsnęły okupowanym półwyspem, powodując przerwy w dostawie prądu. Trafione zostały niektóre cele należące do rosyjskich okupantów.

    Rano władze okupacyjne potwierdziły uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Według wstępnych doniesień, ucierpiał również skład ropy naftowej w Gwardiejskoje koło Symferopola oraz rosyjskie lotniska wojskowe na Krymie.

    Wcześniej w październiku ukraińskie drony zaatakowały skład ropy naftowej w Teodozji. Dmytro Pletenczuk zauważył wówczas, że cywile na Krymie mają poważne problemy z zatankowaniem swoich pojazdów i pozyskaniem benzyny.

    Rosja. Potężne problemy po atakach Ukrainy

    Agencja Interfax-Ukraina zauważyła, że intensywność ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty naftowo-gazowe gwałtownie wzrosła w sierpniu i wrześniu 2025 roku. Od początku sierpnia Ukraina przeprowadziła co najmniej 28 uderzeń na kluczowe rosyjskie rafinerie, zwiększając zasięg ataków, co doprowadziło do niedoboru benzyny w kilku regionach Federacji Rosyjskiej.

    Przerwy w dostawach paliwa na stacje benzynowe wystąpiły w dziesięciu regionach, w tym na okupowanym przez Rosję Krymie. Według ekspertów, w wyniku ataków obecnie w Rosji wykluczono z eksploatacji około 38 proc. mocy produkcyjnych zakładów rafineryjnych.

