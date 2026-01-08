Marija Zacharowa podkreśliła w oficjalnym komunikacie, że rozmieszczenie w Ukrainie jednostek wojskowych, magazynów oraz innej infrastruktury państw zachodnich zostanie zakwalifikowane jako interwencja zagraniczna.

"Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie tylko Rosji, ale także innych krajów europejskich. Wszystkie takie jednostki i obiekty będą uznawane za legalne cele bojowe" - stwierdziła.

Według Zacharowej działania te prowadzą do dalszej militaryzacji Ukrainy i eskalacji konfliktu. Przedstawicielka dyplomacji przypomniała stanowisko Kremla, zgodnie z którym zakończenie wojny jest możliwe jedynie po usunięciu jej przyczyn, powrocie Ukrainy do statusu państwa niezaangażowanego oraz uznaniu przez Kijów "realiów terytorialnych".

Cele te, jak dodała, zostaną osiągnięte drogą dyplomatyczną lub militarną.

Wojna w Ukrainie. Plany Londynu i Paryża

Ostra reakcja Moskwy nastąpiła po wtorkowym wystąpieniu brytyjskiego premiera Keira Starmera. Ogłosił on, że "koalicja chętnych" przyjęła deklarację dotyczącą obecności wojskowej w Ukrainie po ewentualnym zawarciu pokoju.

Plan zakłada, że w przypadku osiągnięcia zawieszenia broni, Wielka Brytania i Francja utworzą na terenie Ukrainy bazy wojskowe oraz zbudują magazyny sprzętu dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rozmowy pokojowe ws. wojny Ukraina - Rosja

Równolegle do wymiany oświadczeń toczą się intensywne rozmowy na temat amerykańskiego planu pokojowego. Na początku grudnia Władimir Putin przyjął na Kremlu delegację z USA, jednak, jak podają źródła, nie osiągnięto kompromisu w sprawie planu Waszyngtonu.

Kluczowe rozmowy odbyły się również pod koniec grudnia na Florydzie, gdzie prezydent USA Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

Amerykański przywódca informował wówczas o porozumieniu w 95 proc. omawianych kwestii. Następnie doszło do rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem. Według doradcy rosyjskiego prezydenta Jurija Uszakowa, Donald Trump przyznał w jej trakcie, że zmienił swoje podejście do współpracy z Kijowem.

