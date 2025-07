O nowych ustaleniach informują w swoich raportach zachodnie źródła, takie jak Hunterbrook Media i Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Praw Człowieka. Zgodnie z ich wiedzą, Rosjanie budują swoje myśliwce Su-34 i Su-35 wykorzystując do tego niemal w całości komponenty z państw zachodnich , w tym z USA i krajów Unii Europejskiej. Dużą rolę odgrywają także podzespoły z Japonii.

Zachodnie komponenty w rosyjskich myśliwcach. Sankcje to pozory

Nowe dane, przedstawione na poniższym wykresie, to jasny dowód na to, że zachodnie sankcje zupełnie nie działają, choć na Moskwę cały czas nakładane są coraz to nowsze restrykcje.