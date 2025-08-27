W skrócie Państwa zachodnie planują wielopoziomowy system obrony Ukrainy na czas po zakończeniu wojny, obejmujący strefę zdemilitaryzowaną, armię ukraińską wspieraną przez NATO oraz europejskie siły odstraszające.

Plan przewiduje możliwy udział międzynarodowych sił pokojowych na granicy, jeśli zgodzą się na to Ukraina i Rosja.

Spotyka się to ze zdecydowanym sprzeciwem Rosji i rosnącym sceptycyzmem części ukraińskich dowódców, którzy podkreślają konieczność realnych możliwości wojskowych, a nie symbolicznych gestów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Financial Times" dotarł do założeń propozycji planu obrony Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Zachodni sojusznicy chcą, aby w Ukrainie stacjonowały trzy rodzaje formacji zbrojnych.

Źródła, do których dotarła gazeta, wskazują, że pierwszą linię obrony ma stanowić strefa zdemilitaryzowana. Obszar na pograniczu ukraińsko-rosyjskim mógłby być patrolowany przez siły pokojowe z państwa trzeciego, jeśli zgodę na to wyrażą Moskwa i Kijów.

Trzy linie obrony Ukrainy. Sojusznicy mają plan na czas po wojnie

Drugą linię obrony Ukrainy, nieznacznie oddaloną od granicy z Rosją, tworzyłoby "uzbrojone i wyszkolone przez NATO" ukraińskie wojsko - wynika z założeń państw Zachodu.

Trzecią formację zbrojną stanowiłyby europejskie "siły odstraszające". Plan zakłada, że wojska te będą wspierane od tyłu przez oddziały amerykańskie. Być może chodzi o siły USA stacjonujące poza Ukrainą. Przypomnijmy, administracja Donalda Trumpa zapewniała, że nie wyśle swoich żołnierzy na terytorium ukraińskie.

Bloomberg informował, że około 10 krajów z tzw. koalicji chętnych jest gotowych do wysłania żołnierzy w celu misji stabilizacyjnej w Ukrainie. Chodzi m.in. o Wielką Brytanię i Francję. Ostatnio taką deklarację złożył również premier Estonii.

Rosja mówi weto. Nie zgadza się zachodnie siły pokojowe w Ukrainie

Obecności zachodnich formacji zbrojnych celem zapewnienia pokoju w Ukrainie od początku sprzeciwiają się Rosjanie.

Co ciekawe, sceptyczne głosy zaczynają docierać również ze strony ukraińskiej. - Dziś widzimy, że możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. Dlatego byłbym sceptyczny - mówił w lipcu generał Walerij Załużny, odnosząc się do ewentualnej misji pokojowej.

Zdaniem wojskowego, utrzymanie pokoju w tak dużym kraju jak Ukraina wymaga realnych możliwości wojskowej, a nie symbolicznej obecności. Jednocześnie dodał, że oświadczenia wydawane przez kraje "koalicji chętnych" mają wyłącznie polityczną wartość.

Źródło: "Financial Times", Bloomberg

Prezydent zwołuje szczyt w Warszawie i zaprasza przywódców. Przydacz: Chce być liderem regionu Polsat News Polsat News