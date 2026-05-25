W trakcie standardowego briefingu prasowego w siedzibie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa komentowała m.in. zmasowany ostrzał rosyjskich wojsk przeprowadzony na ukraińskie miasta, w tym stolicę kraju - Kijów.

Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji stwierdziła, że jest to odpowiedź na wcześniejsze działania Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Rosja będzie atakować Kijów w odpowiedzi na uderzenie dronów przeprowadzone przez Ukrainę na akademik - zagroziła w dalszej części.

Wspomniany akademik zlokalizowany jest w mieście Starobielsk w obwodzie ługańskim, kontrolowanym przez rosyjskie wojsko. Według informacji tamtejszych władz 22 maja ukraińskie wojsko zaatakowało budynki Starobielskiego Kolegium Zawodowego Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. W wyniku ostrzału zginęło dwadzieścia jeden osób.

Ukraińskie wojsko zaprzecza tym informacjom, podkreślając, że celem ataku była elitarna jednostka dowodzenia dronów.

Wojna w Ukrainie. Zacharowa uderza w zachodnie media

Ostrzał Starobielska był także tematem rozmowy Zacharowej z przedstawicielami państwowej telewizji Kanał Pierwszy. Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ zachodnie media narzuciły cenzurę na dziennikarzy, którzy chcą relacjonować obecną sytuację w tym miejscu.

- Znów widzimy bezpośrednie rozkazy blokujące te informacje. Spójrzcie na włoskich korespondentów. Byli tam i zobaczyli, co się stało. Wczoraj czytałam wiadomości od naszych kolegów z Włoch. Piszą, że informacje są blokowane - mówiła.

- Zachód to blokuje. Dlaczego? To celowe działanie. Żeby potem móc przedstawić rosyjskie ataki odwetowe na istotne cele wojskowe, w tym w Kijowie, które już miały miejsce i będą kontynuowane, nie jako reakcję, ale jako rzekomą agresję - dodała.

Słowa Zacharowej stoją w sprzeczności z działaniami, jakie od 2022 roku prowadzi Rosja. Agresor od lat nie używa określenia wojna, a zamiast tego działania w Ukrainie nazywa "specjalną operacją wojskową", która ma na celu "wyzwolenie" Rosjan mieszkających w Ukrainie.

Propagandowa retoryka ma przykryć fakt, że wojnę na niepodległy kraj wywołała Rosja i to ona od 2022 roku atakuje broniącą się Ukrainę.





