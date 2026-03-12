W skrócie Atak drona na skład ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim wywołał pożar na obszarze 150 m kw; nikt nie został ranny.

W akcji gaśniczej uczestniczy 83 strażaków i 26 wozów strażackich, w tym pracownicy Głównego Zarządu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej.

Rosja oskarżyła Ukrainę i Wielką Brytanię o atak terrorystyczny na miasto Briańsk, w wyniku którego zginęło siedem osób i 42 zostały ranne.

Ukraińska Prawda podała, że pożar w rosyjskim składzie ropy naftowej rozprzestrzenił się na obszarze 150 metrów kwadratowych. "Kwatera Główna Operacyjna Kraju Krasnodarskiego twierdzi, że przyczyną były spadające z drona szczątki" - pisze portal.

Nagrania świadków i analizy przeprowadzone przez Astrę wskazują, że ogień objął zbiorniki magazynowe jednego z największych punktów przeładunkowych ropy naftowej w południowej Rosji. Obsługuje go spółka Tichorecki-Nafta LLC. "Obiekt pełni funkcję dużego magazynu ropy naftowej i terminala przeładunkowego" - wyjaśnia Prawda.

Portal przekazał, powołując się na informacje z centrali, że w ataku nikt nie zginął. "W gaszeniu pożaru bierze udział łącznie 83 strażaków i 26 wozów strażackich, w tym pracownicy Głównego Zarządu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej w Kraju Krasnodarskim" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Rosja oskarża Ukrainę i Wielką Brytanię. "Atak terrorystyczny"

Wcześniej, w środę, ministerstwo spraw zagranicznych Rosji potępił ukraiński atak na zachodniorosyjskie miasto Briańsk, nazywając go "atakiem terrorystycznym" i oskarżyło Wielką Brytanię, której rakiety zostały użyte, o przekroczenie międzynarodowych norm prawnych.

Ministerstwo w swoim oświadczeniu stwierdziło, że celem ataku było "zniweczenie wysiłków na rzecz procesu pokojowego i doprowadzenie do eskalacji konfliktu".

Gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz poinformował w środę, że w ataku zginęła kolejna osoba, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do siedmiu. Bogomaz poinformował wcześniej, że wtorkowy atak ranił 42 osoby, nie podając jednak szczegółów.

Ukraina poinformowała, że zaatakowała kluczowy zakład produkujący komponenty rakietowe. Moskwa oskarżyła ją o celowe atakowanie ludności cywilnej.

Źródła: Ukraińska Prawda, Reuters

