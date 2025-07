W maju w Stambule strony rosyjska i ukraińska uzgodniły wymianę jeńców wojennych w formacie 1 tys. na 1 tys. Ostatnia tura tej wymiany odbyła się 25 maja.

Kilka dni później, podczas kolejnych rozmów obu stron w Stambule, zdecydowano o kolejnej wymianie - tym razem 6 tys. na 6 tys. Trwa ona do dziś.

Wracają z niewoli i znów są wysyłani na front

Gdy tylko rozpoczęła się czerwcowa wymiana, w rosyjskich mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się apele rodzin żołnierzy, którzy trafili do ukraińskiej niewoli. Żona jednego z jeńców zaapelowała w nagraniu wideo do władz, aby nie wysyłać jej męża ponownie na linię frontu. Okazuje się bowiem, że praktyka ta była nagminnie stosowana podczas wymian w maju.

Aleksiej Frołow przebywa w ukraińskiej niewoli od ponad roku. Rosjanin czeka na swoją kolej do wymiany. To jego żona, Marina, zwróciła się do władz z prośbą o odesłanie jej męża do domu - zgodnie z przepisami prawa.

Kobieta powiedziała dziennikarzom Sibir.Realii, że jeńcy wojenni po uwolnieniu są natychmiast odsyłani na linię frontu. - Nie pozwala im się nawet przytulić swoich bliskich - powiedziała.

"Według krewnych osób, które zostały już wymienione, żołnierze nie chcieli wracać na wojnę" - czytamy.

Rosjanin zaciągnął się dla pieniędzy. Teraz żałuje

W takiej sytuacji znalazł się także 23-letni Kiriłł Putincew z miasta Borzja w Kraju Zabajklaskim, z azjatyckiej części Rosji. W niewoli przebywał ponad rok.

- Mój brat ma sześć ran od odłamków na plecach i amputowane palce, a oni go rzucają z powrotem na front. Nie po to spędziliśmy 11 miesięcy, żeby go ratować z niewoli, żeby potem miał pójść na pewną śmierć. Powiedział, że zaciągnął się tylko dla pieniędzy. A teraz bardzo tego żałuje. Nie ma dnia, żeby nie żałował, że włączył się w tę wojnę - mówi dziennikarzom Jana, siostra pojmanego żołnierza.

W 2024 r. Putincew odbywał karę więzienia za kradzież. W momencie rekrutacji pozostał mu do odbycia rok służby w kolonii. Gdyby nie dołączył do armii, byłby teraz wolny.

- Teraz wolałby odsiedzieć swój wyrok, oczywiście. Ale na to też mu nie pozwolą. I co ważne, Kiriłł obiecał przed kamerą - "wymienią mnie, nie pójdę już walczyć". Z takim warunkiem umieścili go na liście do wymiany. Pod takim warunkiem go wymienili. Po co go siłą do tego zmuszają? - pyta oburzona siostra Putincewa.

Wojna Ukraina - Rosja. Moskwa wysyła odzyskanych jeńców na front

5 maja rodzina Putincewów została poinformowana o zbliżającej się wymianie. Dzień później siedzieli jak na szpilkach, czekając na spotkanie z Kiryłłem. Ostatecznie nie pozwolono mu wrócić do domu nawet na jeden dzień.

- Przywieziono ich do obwodu moskiewskiego, gdzie byli kilkakrotnie przesłuchiwani (przez funkcjonariuszy FSB - red.). Zaraz potem Kiriłła odesłano z powrotem do Ukrainy - do jednostki nr 95396. Tam powiedziano mu wprost: "Nie dostaniesz żadnego urlopu". Odmówili nawet wysłania go do wojskowej komisji lekarskiej. Przywrócono go do służby z naderwanym kręgosłupem i bez palców - dodaje Jana.

Jej brat przeżył załamanie nerwowe. Wysłano go do szpitala psychiatrycznego w Doniecku. - Dzwonię, a on nie rozumie, gdzie jest i co mu dolega. Nawet mnie nie rozpoznał. Jak ktoś taki może zostać wysłany na wojnę? - pyta Jana.

Krewni innych Rosjan przyznają, że wielu jeńców wysłanych na front podejmuje się próby odebrania sobie życia. To pozwala na tymczasowy pobyt w szpitalu. - Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Niektórzy zostali opatrzeni i odesłani do jednostki - mówi redakcji jeden z rozmówców.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie rodziny bezradne

Żona innego rosyjskiego jeńca wojennego, Aleksieja, przyznaje, że choć jej mąż szykuje się do wymiany, to ona - po raz pierwszy w ciągu roku oczekiwania na wymianę - jej nie chce.

- Szukałam go tak długo, prawie pół roku, jak tam był (w niewoli - red.). A teraz widzę, jak tych wymienionych odwracają i wywożą z powrotem do Ukrainy. Ja już po prostu nie chcę tej wymiany. Okazuje się, że po wymianie z niewoli on znowu zostanie niewolnikiem - mówi Marina, żona Aleksieja.

- My, żony, matki jeńców, piszemy apele do rzecznika praw obywatelskich, do prezydenta, żeby po wyjściu z niewoli zabrali ich do domu, a nie na rzeź. Mam coraz większe przeczucie, że póki on tam jest (w niewoli - red.), to jest bezpieczny. Tam go nie torturują, mówi, że tam pozostanie przy życiu - dodaje.

Rosja. Jeńcy wracają na front. "Luka w prawie"

Obrońcy praw człowieka zauważają, że pomimo faktu, iż artykuł 117. Konwencji Genewskiej zakazuje przetrzymywania jeńców wojennych w służbie wojskowej po ich powrocie, władze zarówno Rosji, jak i Ukrainy, nie stosują się do niego.

- Wszystkie umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony są teraz de facto bezterminowe. W rosyjskim ustawodawstwie jest luka, zgodnie z którą, skoro teraz są aktywne działania wojenne, a nie rozejm, jeńcy wojenni pozostają w statusie personelu wojskowego. To znaczy, że ze względu na trwającą wojnę niewola nie jest powodem do zwolnienia z wojska - mówi Aleksiej, aktywista.

Źródło: Sibir.Realii

