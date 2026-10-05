W skrócie Ponad połowa Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski nie powinien startować ponownie w wyborach prezydenckich - wynika z sondażu.

Większość opowiada się za przeprowadzeniem głosowania dopiero po zakończeniu rosyjskiej inwazji.

Ukraińcy chcą zmian w strukturach politycznych, ale nie wykazują dużego zaufania do obecnej opozycji - wskazują badacze.

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Badania ukraińskiej opinii publicznej zostały przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Ukraińcy zostali w nich spytani m.in. o opinię na temat tego, czy Wołodymyr Zełenski powinien wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich, gdyby takie miały się odbyć.

Wołodymyr Zełenski powinien zrezygnować z wyścigu? Nowy sondaż

53 proc. z nich wskazało odpowiedź, że Zełenski nie powinien się ubiegać o reelekcję. W omówieniu wyników wskazano, że takich opinii wśród Ukraińców przybywa - w 2023 roku twierdziło tak zaledwie 34 proc., rok później już 43 proc., a w 2025 roku 46 proc.

42 proc. stoi na stanowisku, że prezydent powinien ponownie stanąć do rywalizacji o bycie głową państwa. W tym wypadku rok do roku spada poparcie dla takiego rozwiązania - w poprzednich latach było to kolejno 45, 53 i 59 proc. 5 proc. ankietowanych pozostaje niezdecydowanych.

Blisko trzy czwarte Ukraińców (71 proc.) uważa też, że wybory prezydenckie w Ukrainie powinny zostać przeprowadzone dopiero po zakończeniu trwającej wojny, gdyż dopóki trwa rosyjska inwazja nie jest to odpowiedni czas. 24 proc. badanych twierdzi, że głosowanie powinno być zorganizowane "już teraz", a 4 proc. nie ma jednoznacznej opinii.

Ukraińcy sceptyczni co do przyszłości

W ukraińskim społeczeństwie z roku na rok spada także wiara w to, że sytuacja Ukrainy zmierza w dobrym kierunku. Obecnie pozytywną opinię w tej kwestii ma 40 proc. badanych (przed dwoma laty było to 44 proc., a w maju 2022 roku aż 68 proc.).

45 proc. twierdzi, że sytuacja Ukrainy staje się coraz gorsza, co jest bardzo podobnym wynikiem do badania z 2024 roku (46 proc.). W październiku 2023 roku odpowiedziało w ten sposób 30 proc., a dwa miesiące później 32 proc. W maju 2022 roku pesymizm co do przyszłości swojego państwa wyraziło tylko 16 proc.

Według autorów badania, takie wyniki wskazują na to, że "w społeczeństwie ukraińskim istnieje silna potrzeba odnowy elit politycznych, która w ostatnich latach tylko się nasiliła". Przywołano w tym kontekście także badania zaufania do rządu - w maju tego roku aż 88 proc. Ukraińców opowiadało się za zmianami personalnymi na szczytach władz.

"Kompromis" w społeczeństwie. Badacze o wynikach sondażu

Odnosząc się do potencjalnego terminu przeprowadzenia wyborów w opracowaniu wskazano, że w Ukrainie panuje "swego rodzaju kompromis".

"Społeczeństwo aktywnie krytykuje (czasami poprzez dość zakrojone na szeroką skalę protesty) nieudane czy wątpliwe decyzje i szczerze pragnie odnowy elit, ale zdaje sobie sprawę z niemożliwości przeprowadzenia wyborów w czasie wojny o przetrwanie i odkłada tę kwestię na przyszłość" - zaznaczono.

Wskazano też, że choć Ukraińcy chcą zmian personalnych, nie oznacza to znaczącego zaufania do opozycji, która opowiada się za władzą "nowego pokolenia przywódców, których zahartowała wojna o przetrwanie", wskazując głównie na środowiska wojskowe, ale także ochotników czy działaczy samorządowych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-21 września 2026 roku.



