W skrócie We wrześniu z niebezpiecznych odcinków pola walki Rosji i Ukrainy odeszło 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Według urzędnika NATO około 28 tysięcy żołnierzy utraconych przez Rosję zginęło, a reszta została ranna lub wycofana z innych przyczyn.

W 2026 roku wydatki Rosji na obronność mają sięgnąć prawie 780 miliardów złotych, co stanowi niemal 40 procent więcej niż zakładał pierwotny plan.

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Rosja straciła we wrześniu ponad 50 tysięcy żołnierzy walczących w Ukrainie. Według urzędnika NATO, który anonimowo przekazał szacunki redakcji Bloomberga, nawet 28 tysięcy z tych osób zginęło. Reszta została poszkodowana lub z innych powodów wycofana z frontu.

Dla porównania, w tym samym czasie rannych lub poległych zostało pięć tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Media: Rosja potyka się w "strefie śmierci"

Kilka tygodni temu, równolegle z zauważalnym spadkiem temperatury, Rosjanie zintensyfikowali ataki na ukraińskie terytorium. Celem stała się przede wszystkim infrastruktura drogowa i obiekty energetyczne.

Na linii frontu odnotowano zaś ruchy Rosjan w wyjątkowo niebezpiecznych regionach - podał Bloomberg. "Rosyjskie wojsko próbuje osiągnąć ofensywne sukcesy w Ukrainie, wysyłając żołnierzy do 'stref śmierci'" - sprecyzowali dziennikarze.

Rosjanie w strefie rażenia dronów

"Strefa śmierci" to miejsca na linii frontu, gdzie ruch wojsk jest szczególnie niebezpieczny, bo drony rozpoznawcze mogą szybko wykryć ludzi i pojazdy, a drony uderzeniowe, artyleria i miny - zaatakować. Według ostatnich danych obecna szerokość tego pasa wynosi od 16 do 32 km.

Jak pisze Bloomberg, Rosja płaci za wojnę coraz wyższą cenę - i to w czasie, gdy ukraińskie naloty powodują paraliż rosyjskiego przemysłu paliwowego.

Portal podaje, że w 2026 roku wydatki Rosji na obronność zbliżą się do 17 bilionów rubli (około 780 miliardów złotych). To blisko 40 proc. więcej niż zakładał plan ogłoszony w poprzednim roku.



