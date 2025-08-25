W skrócie Xi Jinping przesyła Wołodymyrowi Zełenskiemu gratulacje z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, deklarując chęć współpracy.

Depesza to pierwszy od dwóch lat oficjalny kontakt liderów Chin i Ukrainy, co może świadczyć o zwrocie w relacjach między państwami.

Zełenski publicznie podziękował za życzenia i podkreślił chęć dalszego dialogu oraz współpracy opartej na szacunku i pokoju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Depesza gratulacyjna podpisana przez Xi Jinpinga jest pierwszym kontaktem przywódców obu państw od ponad dwóch lat. W kwietniu 2023 roku odbyła się rozmowa obu polityków. Xi podkreślił w niej, że "wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej jest polityczną podstawą stosunków chińsko-ukraińskich".

Tym razem lider Komunistycznej Partii Chin złożył Zełenskiemu gratulacje z okazji przypadającego na 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy. Co ciekawe, pisze w niej o chęci współpracy.

Xi pisze list do Zełenskiego. "Jestem gotów współpracować"

"Przez ostatnie 33 lata od nawiązania stosunków dyplomatycznych relacje chińsko-ukraińskie rozwijały się stabilnie, a współpraca w różnych dziedzinach przyniosła znaczące rezultaty" - czytamy w depeszy opublikowanej przez Zełenskiego na jego profilu w serwisie X.

"Jestem gotów współpracować z panem, aby skierować nasze stosunki bilateralne ku stabilnemu i długoterminowemu rozwojowi, przynosząc większe korzyści narodom obu krajów" - napisał chiński polityk.

Zełenski publicznie podziękował chińskiemu przywódcy za jego przyjazny gest.

"Dziękuję za gratulacje ze strony (...) Xi Jinpinga z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy i podkreślam nasze zainteresowanie rozwojem długoterminowego dialogu dwustronnego opartego na wzajemnym szacunku na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu" - czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.

Zwrot w stosunkach chińsko-ukraińskich? Pierwszy taki list od początku inwazji

Dziennik "South China Morning Post" przypomniał, że Xi i Zełenski po raz ostatni wymienili się gratulacjami w styczniu 2022 roku, na miesiąc przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Chiński lider złożył wtedy gratulacje ukraińskiemu przywódcy z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między dwoma państwami.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Nawrocki pogratulował Zełenskiemu

Depesze gratulacyjne do Wołodymyra Zełenskiego spłynęły ze strony wielu przyjaznych i neutralnych wobec Ukrainy państw całego świata.

Jednym z pierwszych przywódców, który złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, był prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki w liście do Zełenskiego przypomniał, że po 34 latach Ukraina walczy o utrzymanie swojej niepodległości po "brutalnej agresji" ze strony Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście podkreślił "niezłomną odwagę" i "determinację" narodu ukraińskiego.

Prezydent zawetuje podniesienie podatku cukrowego i akcyzy? Trela w ''Graffiti'': Nie daję w to wiary. To jedna z metod walki z alkoholizmem Polsat News Polsat News