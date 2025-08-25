Ukraina Rosja
Xi Jinping napisał list do Zełenskiego. "Jestem gotów"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Przewodniczący Chin Xi Jinping przekazał ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu depeszę z gratulacjami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Przywódca Ukrainy opublikował treść pisma na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Jestem gotów współpracować z panem" - pisze do Zełenskiego Xi Jinping.

Chiński przywódca napisał list do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
  • Xi Jinping przesyła Wołodymyrowi Zełenskiemu gratulacje z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, deklarując chęć współpracy.
  • Depesza to pierwszy od dwóch lat oficjalny kontakt liderów Chin i Ukrainy, co może świadczyć o zwrocie w relacjach między państwami.
  • Zełenski publicznie podziękował za życzenia i podkreślił chęć dalszego dialogu oraz współpracy opartej na szacunku i pokoju.
Depesza gratulacyjna podpisana przez Xi Jinpinga jest pierwszym kontaktem przywódców obu państw od ponad dwóch lat. W kwietniu 2023 roku odbyła się rozmowa obu polityków. Xi podkreślił w niej, że "wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej jest polityczną podstawą stosunków chińsko-ukraińskich".

Tym razem lider Komunistycznej Partii Chin złożył Zełenskiemu gratulacje z okazji przypadającego na 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy. Co ciekawe, pisze w niej o chęci współpracy.

Xi pisze list do Zełenskiego. "Jestem gotów współpracować"

"Przez ostatnie 33 lata od nawiązania stosunków dyplomatycznych relacje chińsko-ukraińskie rozwijały się stabilnie, a współpraca w różnych dziedzinach przyniosła znaczące rezultaty" - czytamy w depeszy opublikowanej przez Zełenskiego na jego profilu w serwisie X.

"Jestem gotów współpracować z panem, aby skierować nasze stosunki bilateralne ku stabilnemu i długoterminowemu rozwojowi, przynosząc większe korzyści narodom obu krajów" - napisał chiński polityk.

Zełenski publicznie podziękował chińskiemu przywódcy za jego przyjazny gest.

"Dziękuję za gratulacje ze strony (...) Xi Jinpinga z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy i podkreślam nasze zainteresowanie rozwojem długoterminowego dialogu dwustronnego opartego na wzajemnym szacunku na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu" - czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.

    Zwrot w stosunkach chińsko-ukraińskich? Pierwszy taki list od początku inwazji

    Dziennik "South China Morning Post" przypomniał, że Xi i Zełenski po raz ostatni wymienili się gratulacjami w styczniu 2022 roku, na miesiąc przed inwazją Rosji na Ukrainę.

    Chiński lider złożył wtedy gratulacje ukraińskiemu przywódcy z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między dwoma państwami.

    Dzień Niepodległości Ukrainy. Nawrocki pogratulował Zełenskiemu

    Depesze gratulacyjne do Wołodymyra Zełenskiego spłynęły ze strony wielu przyjaznych i neutralnych wobec Ukrainy państw całego świata.

    Jednym z pierwszych przywódców, który złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, był prezydent Karol Nawrocki.

    Nawrocki w liście do Zełenskiego przypomniał, że po 34 latach Ukraina walczy o utrzymanie swojej niepodległości po "brutalnej agresji" ze strony Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście podkreślił "niezłomną odwagę" i "determinację" narodu ukraińskiego.

