Wzywał do ucieczki z miasta, prezydent mu odpowiedział. Awantura w Ukrainie
"Przynajmniej mówię szczerze i ostrzegam ludzi przed niezwykle trudną sytuacją" - napisał Witalij Kliczko w odpowiedzi na słowa prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zarzucił wcześniej merowi Kijowa, że w związku z trudną sytuacją "w stolicy zrobiono bardzo niewiele" i "trzeba to pilnie naprawić". Kijów od kilkunastu dni zmaga się z potężnymi awariami prądu, ogrzewania i wody, a w stolicy utrzymują się dwucyfrowe mrozy.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski skrytykował władze Kijowa za niewystarczające działania wobec kryzysu energetycznego.
- Witalij Kliczko odpowiedział, podkreślając zaangażowanie służb w przywracanie ogrzewania, wody i prądu.
- W związku z masowymi atakami na infrastrukturę energetyczną Ukraina wprowadziła stan wyjątkowy w tym sektorze.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Od kilkunastu dni zniszczenia spowodowane ostrzałem Rosjan mają bardzo dotkliwe skutki dla mieszkańców Kijowa. Uderzenia w infrastrukturę krytyczną spowodowały awarie w dostępach do wody, ogrzewania i prądu na największą skalę od początku wojny.
Sytuacja jest szczególnie trudna, bo w stolicy panują dwucyfrowe mrozy, a prognozy na kolejne dni nie są optymistyczne.
Wołodymyr Zełenski: W stolicy zrobiono bardzo niewiele
Prezydent Wołodymyr Zełenski w codziennym wieczornym nagraniu wideo nawiązał do sytuacji w Kijowie.
- Przeanalizowaliśmy sytuację w niektórych naszych miastach - szczególnie trudna jest w Kijowie, ale również w Odessie, Dnieprze, Krzywym Rogu i i innych miastach i regionach. Widzimy, ile zrobiono, zwłaszcza w Charkowie - lokalne władze tam się przygotowały - powiedział prezydent.
Zełenski zauważył jednak, że Kijów zrobił "znacznie mniej".
- W stolicy zrobiono bardzo niewiele. I nawet dziś nie widzę tej intensywności - musimy to wszystko pilnie naprawić. Muszą istnieć rozwiązania - mówił.
"Odpowiadam ci, przepraszam, publicznie". Kliczko wbija szpilę Zełenskiemu
Do wypowiedzi prezydenta Ukrainy odniósł się mer Kijowa Witalij Kliczko.
"Jakiej 'intensywności' pracy w Kijowie w sytuacji nadzwyczajnej prezydent nie dostrzega, zwłaszcza w ostatnich dniach?" - zapytał.
Mer wyliczył intensywną pracę wszystkich rodzajów służb 24 godziny na dobę, które działają nad przywracaniem ogrzewania, wody i prądu mieszkańcom stolicy.
"Takie wypowiedzi przede wszystkim unieważniają bezinteresowną pracę tysięcy ludzi i specjalistów. Chociaż nie mają broni w rękach, walczą także o swój kraj dzięki niestrudzonym wysiłkom" - napisał Kliczko w mediach społecznościowych.
"Tymczasem - ciągła nienawiść. Ach, Kliczko doradził tym, którzy mają możliwość, wyprowadzić się z miasta. Żeby nie zamarzli. Bez światła i ciepła. Ci, którzy mają możliwość tymczasowego przeprowadzania się" - ironizował mer.
Kliczko kilka dni wcześniej podczas największej awarii wezwał do opuszczenia miasta te osoby, które mogą przeprowadzić się tymczasowo poza stolicę, np. do rodziny,
"Przynajmniej mówię szczerze i ostrzegam ludzi przed niezwykle trudną sytuacją. I nie obchodzą mnie żadne zasięgi ani złudne wybory" - dodał.
"A w tej sytuacji kryzysowej ja, jako burmistrz, wszystkie służby miejskie, robimy wszystko, by utrzymać miasto przy życiu (jak w pierwszych dniach i tygodniach pełnoskalowej wojny). Dbać o zdrowie i życie mieszkańców miasta. I będziemy to robić nadal" - zapewnił mer Kijowa.
"Odpowiadam ci, przepraszam, publicznie. Bo przez ostatnie cztery lata osobiście, panie prezydencie, niestety się nie spotkaliśmy..." - zakończył Kliczko, zwracając się do Zełenskiego.
Zmasowane ataki Rosjan. Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce
W środę prezydent Ukrainy poinformował, że w związku z masowymi atakami Rosjan w ostatnich dniach na infrastrukturę krytyczną wprowadza stan wyjątkowy w energetyce.
"Skutki rosyjskich uderzeń oraz pogorszenia warunków pogodowych są poważne. Brygady remontowe, spółki energetyczne, służby komunalne oraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy kontynuują pracę w trybie całodobowym, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej i ogrzewania" - przekazał.
Dodatkowo w Kijowie powstanie specjalny sztab kryzysowy. W stolicy kraju od początku wojny nie było tak trudnych warunków, jeśli chodzi o braki w dostawach prądu, wody i ogrzewania.
"Ogółem w energetyce Ukrainy zostanie wprowadzona sytuacja nadzwyczajna. Na szefa prac związanych z pomocą ludziom i wspólnotom w takich warunkach oraz z rozwiązywaniem kwestii praktycznych wyznaczono pierwszego wicepremiera, ministra energetyki Ukrainy (powołanego w środę na to stanowisko Denysa Szmyhala)" - poinformował Zełenski.
Prezydent przekazał także, że trwają intensywne prace nad pozyskaniem sprzętu od sojuszników. "Działamy także nad znacznym zwiększeniem wolumenu importu energii elektrycznej do Ukrainy" - dodał.
Zmianie ulegną również przepisy dotyczące stosowania się do godziny policyjnej.