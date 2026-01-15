W skrócie Wołodymyr Zełenski skrytykował władze Kijowa za niewystarczające działania wobec kryzysu energetycznego.

Witalij Kliczko odpowiedział, podkreślając zaangażowanie służb w przywracanie ogrzewania, wody i prądu.

W związku z masowymi atakami na infrastrukturę energetyczną Ukraina wprowadziła stan wyjątkowy w tym sektorze.

Od kilkunastu dni zniszczenia spowodowane ostrzałem Rosjan mają bardzo dotkliwe skutki dla mieszkańców Kijowa. Uderzenia w infrastrukturę krytyczną spowodowały awarie w dostępach do wody, ogrzewania i prądu na największą skalę od początku wojny.

Sytuacja jest szczególnie trudna, bo w stolicy panują dwucyfrowe mrozy, a prognozy na kolejne dni nie są optymistyczne.

Wołodymyr Zełenski: W stolicy zrobiono bardzo niewiele

Prezydent Wołodymyr Zełenski w codziennym wieczornym nagraniu wideo nawiązał do sytuacji w Kijowie.

- Przeanalizowaliśmy sytuację w niektórych naszych miastach - szczególnie trudna jest w Kijowie, ale również w Odessie, Dnieprze, Krzywym Rogu i i innych miastach i regionach. Widzimy, ile zrobiono, zwłaszcza w Charkowie - lokalne władze tam się przygotowały - powiedział prezydent.

Zełenski zauważył jednak, że Kijów zrobił "znacznie mniej".

- W stolicy zrobiono bardzo niewiele. I nawet dziś nie widzę tej intensywności - musimy to wszystko pilnie naprawić. Muszą istnieć rozwiązania - mówił.

"Odpowiadam ci, przepraszam, publicznie". Kliczko wbija szpilę Zełenskiemu

Do wypowiedzi prezydenta Ukrainy odniósł się mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Jakiej 'intensywności' pracy w Kijowie w sytuacji nadzwyczajnej prezydent nie dostrzega, zwłaszcza w ostatnich dniach?" - zapytał.

Mer wyliczył intensywną pracę wszystkich rodzajów służb 24 godziny na dobę, które działają nad przywracaniem ogrzewania, wody i prądu mieszkańcom stolicy.

"Takie wypowiedzi przede wszystkim unieważniają bezinteresowną pracę tysięcy ludzi i specjalistów. Chociaż nie mają broni w rękach, walczą także o swój kraj dzięki niestrudzonym wysiłkom" - napisał Kliczko w mediach społecznościowych.

"Tymczasem - ciągła nienawiść. Ach, Kliczko doradził tym, którzy mają możliwość, wyprowadzić się z miasta. Żeby nie zamarzli. Bez światła i ciepła. Ci, którzy mają możliwość tymczasowego przeprowadzania się" - ironizował mer.

Kliczko kilka dni wcześniej podczas największej awarii wezwał do opuszczenia miasta te osoby, które mogą przeprowadzić się tymczasowo poza stolicę, np. do rodziny,

"Przynajmniej mówię szczerze i ostrzegam ludzi przed niezwykle trudną sytuacją. I nie obchodzą mnie żadne zasięgi ani złudne wybory" - dodał.

"A w tej sytuacji kryzysowej ja, jako burmistrz, wszystkie służby miejskie, robimy wszystko, by utrzymać miasto przy życiu (jak w pierwszych dniach i tygodniach pełnoskalowej wojny). Dbać o zdrowie i życie mieszkańców miasta. I będziemy to robić nadal" - zapewnił mer Kijowa.

"Odpowiadam ci, przepraszam, publicznie. Bo przez ostatnie cztery lata osobiście, panie prezydencie, niestety się nie spotkaliśmy..." - zakończył Kliczko, zwracając się do Zełenskiego.

Zmasowane ataki Rosjan. Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce

W środę prezydent Ukrainy poinformował, że w związku z masowymi atakami Rosjan w ostatnich dniach na infrastrukturę krytyczną wprowadza stan wyjątkowy w energetyce.

"Skutki rosyjskich uderzeń oraz pogorszenia warunków pogodowych są poważne. Brygady remontowe, spółki energetyczne, służby komunalne oraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy kontynuują pracę w trybie całodobowym, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej i ogrzewania" - przekazał.

Dodatkowo w Kijowie powstanie specjalny sztab kryzysowy. W stolicy kraju od początku wojny nie było tak trudnych warunków, jeśli chodzi o braki w dostawach prądu, wody i ogrzewania.

"Ogółem w energetyce Ukrainy zostanie wprowadzona sytuacja nadzwyczajna. Na szefa prac związanych z pomocą ludziom i wspólnotom w takich warunkach oraz z rozwiązywaniem kwestii praktycznych wyznaczono pierwszego wicepremiera, ministra energetyki Ukrainy (powołanego w środę na to stanowisko Denysa Szmyhala)" - poinformował Zełenski.

Prezydent przekazał także, że trwają intensywne prace nad pozyskaniem sprzętu od sojuszników. "Działamy także nad znacznym zwiększeniem wolumenu importu energii elektrycznej do Ukrainy" - dodał.

Zmianie ulegną również przepisy dotyczące stosowania się do godziny policyjnej.

