"Wyzwanie dla Warszawy i innych". Użyli Oriesznika, Zełenski bije na alarm

Paweł Basiak

Oprac.: Paweł Basiak

- Uderzenie tuż u granic UE jest wyzwaniem dla Warszawy, Bukaresztu, a nawet Budapesztu - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o zastosowanie przez Rosjan rakiety balistycznej Oriesznik. Według ukraińskiego przywódcy Moskwa zdecydowała się na "demonstracyjny krok".

Duży pojazd wojskowy zakryty plandeką porusza się leśną drogą zimą, obok w kole znajduje się powiększony fragment metalowego obiektu przykrytego śniegiem, umieszczonego przy ogrodzeniu.
Rosjanie użyli Oriesznika. Wołodymyr Zełenski ostrzega: Wyzwanie dla Warszawy i innych stolic

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła atak balistyczny rakietą Oriesznik na obwód lwowski, znajdujący się blisko granic Unii Europejskiej.
  • Prezydent Zełenski ostrzega, że incydent stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa Warszawy, Bukaresztu i Budapesztu oraz całej Europy.
  • Europejscy liderzy stanowczo potępili atak, a Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zakwalifikowała incydent jako zbrodnię wojenną.
- Ponownie użyto Oriesznika, tym razem przeciwko obwodowi lwowskiemu. To znów było demonstracyjne - bardzo blisko granic Unii Europejskiej. A to, z punktu widzenia użycia balistyki średniego zasięgu, jest takim samym sygnałem i wyzwaniem dla Warszawy, i dla Bukaresztu, i nawet dla Budapesztu, jak i dla innych stolic - powiedział Zełenski w codziennym nagraniu wideo.

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że działania Rosji są cyniczne, gdyż nawet nie "próbuje ona wymyślić wiarygodnej przyczyny użycia takiej broni".

- Potrzebny jest system wspólnych działań, system wspólnej obrony, który realnie działa. Czy mamy dziś taki system? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, bo w całej Europie istnieje ten sam dylemat - czy będą bronić jej stolicy (czy Europejczycy będą bronić swych stolic - red.) jeśli Putinowi coś uderzy do głowy - podkreślił Zełenski.

    Oriesznik użyty przez Rosję. Co zrobili europejscy liderzy?

    Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer uznali po konsultacjach telefonicznych, że rosyjski atak pociskiem Oriesznik na Ukrainę to "eskalacja nie do zaakceptowania".

    Nieustanne ataki Rosji, w tym "wykorzystanie pocisku balistycznego średniego zasięgu Oriesznik na zachodzie Ukrainy" są nie do zaakceptowania - ocenili przywódcy, cytowani w komunikacie służb prasowych brytyjskiego rządu.

    Jak podaje Downing Street, Starmer podkreślił, że "Rosja posłużyła się sfabrykowanymi oskarżeniami, by usprawiedliwić swój atak".

    Użyli rakiet w "odpowiedzi". Ataku na rezydencję nie było

    Rosja określiła uderzenie jako odpowiedź na atak z wykorzystaniem dronów, jaki Ukraina miała przeprowadzić 29 grudnia 2025 roku na rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Strona ukraińska zaprzeczyła, jakoby doszło do takiej operacji.

    Według oceny CIA rezydencja Putina ani on sam nie byli celami ukraińskiego ataku dronami - podał dziennik "Wall Street Journal".

    Oriesznik jest pociskiem średniego lub średnio-dalekiego zasięgu (ang. IRBM - Intermediate Range Ballistic Missile, pocisk balistyczny średnio-dalekiego zasięgu). Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe - łącznie sześć, mających zdolność niezależnego naprowadzania na różne cele - choć w wojnie z Ukrainą stosowane są ładunki konwencjonalne.

      Co było celem ataku Rosji? SBU oskarża

      Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zakwalifikowała atak z użyciem pocisku Oriesznik na infrastrukturę krytyczną w obwodzie lwowskim jako zbrodnię wojenną - poinformowała w piątek agencja Reutera.

      Zgodnie z oceną strony ukraińskiej, atak miał na celu uszkodzenie infrastruktury krytycznej w czasie silnych mrozów. Jak wynika z oświadczeń przedstawicieli ukraińskiej administracji pocisk użyty do ataku był wyposażony w atrapy głowic, które spowodowały "niewielkie uszkodzenia budynków w przedsiębiorstwie państwowym w obwodzie lwowskim".

      Mimo to w Ukrainie stosowano w piątek odłączenia od dostaw energii elektrycznej bez wcześniejszych uprzedzeń, w reżimie awaryjnym. W Kijowie, w wielu dzielnicach, brakowało światła po ok. 12 godzin. Wielu mieszkańców nie miało też dostaw ciepła i bieżącej wody.

