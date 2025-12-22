W skrócie Kreml zaprzecza doniesieniom amerykańskiego wywiadu dotyczącym planów Putina wobec Ukrainy i części Europy.

Dmitrij Pieskow określa te informacje jako nieprawdziwe i podważa ich autentyczność.

Dyrektor wywiadu USA, Tulsi Gabbard, również podkreśla brak rosyjskich możliwości okupacji Ukrainy czy Europy.

Informacje o planach Moskwy podała w weekend agencja Reutera, powołując się na swoje źródła bliskie wywiadowi USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek Kreml skomentował doniesienia amerykańskiego wywiadu o tym, co planować w przyszłości ma Władimir Putin.

- Jeśli amerykańskie służby sądzą, że prezydent Rosji Władimir Putin chce zająć całą Ukrainę i przejąć kontrolę nad częścią Europy, która kiedyś należała do Związku Radzieckiego, to są w błędzie - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow ocenił, że nie ma pojęcia, na ile wiarygodne są informacje, które podawały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach media, w tym agencja Reutera.

Wojna w Ukrainie. Rosja reaguje na doniesienia mediów, chodzi o ustalenia wywiadu USA

Rosjanin przekazał jednak, że jeśli dokumenty wywiadu USA są autentyczne, to Amerykanie mają w nich nieprawdziwe informacje. - To absolutna nieprawda - zaznaczył.

Informacje o ustaleniach amerykańskiego wywiadu pojawiły się w sobotę. Z ustaleń Reutersa, który powoływał się na sześć źródeł, wynikało, że Putin nie zmienił swoich zamierzeń i jego celem jest zajęcie całej Ukrainy.

W raportach, na które powołuje się agencja, Amerykanie oceniali, że Moskwa chce także "odzyskać część Europy, które należały do dawnego imperium radzieckiego".

Szefowa wywiadu USA komentuje ustalenia mediów w sprawie planów Rosji

Informacje kolportowane przez Reutersa skomentowała w niedzielę dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard.

Gabbard stwierdziła, że "podżegacze wojenni z tzw. głębokiego państwa (deep state - red.) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Donalda Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie".

Gabbard oceniła, że fałszywe są twierdzenia, iż "amerykańskie środowisko wywiadowcze popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej)".

"Prawda jest taka, że 'amerykański wywiad' ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o 'atakowaniu i okupowaniu' Europy" - podkreśliła w sieci dyrektor amerykańskiego wywiadu.

Źródło: Reuters

"Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicji Polsat News