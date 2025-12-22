Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wywiad USA o planach Rosji wobec Ukrainy i Europy. Jest odpowiedź z Kremla

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Jeśli dokumenty wywiadu USA są autentyczne, to Amerykanie mają w nich nieprawdziwe informacje - ocenił rzecznik Kremla. W ten sposób Dmitrij Pieskow skomentował doniesienia mediów w sprawie planów Władimira Putina. W dokumentach była mowa o zajęciu całej Ukrainy, ale i odbiciu części Europy. W sprawie mnożą się sprzeczne informacje.

Mężczyzna w szarym garniturze, jasnej koszuli i bordowym krawacie trzyma niebieski mikrofon i przemawia na tle błękitnej, graficznej ściany.
Kreml reaguje na doniesienia agencji Reutera. Dmitrij Pieskow zabrał głosSEFA KARACAN / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Kreml zaprzecza doniesieniom amerykańskiego wywiadu dotyczącym planów Putina wobec Ukrainy i części Europy.
  • Dmitrij Pieskow określa te informacje jako nieprawdziwe i podważa ich autentyczność.
  • Dyrektor wywiadu USA, Tulsi Gabbard, również podkreśla brak rosyjskich możliwości okupacji Ukrainy czy Europy.
  • Informacje o planach Moskwy podała w weekend agencja Reutera, powołując się na swoje źródła bliskie wywiadowi USA.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek Kreml skomentował doniesienia amerykańskiego wywiadu o tym, co planować w przyszłości ma Władimir Putin

- Jeśli amerykańskie służby sądzą, że prezydent Rosji Władimir Putin chce zająć całą Ukrainę i przejąć kontrolę nad częścią Europy, która kiedyś należała do Związku Radzieckiego, to są w błędzie - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow ocenił, że nie ma pojęcia, na ile wiarygodne są informacje, które podawały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach media, w tym agencja Reutera.

Wojna w Ukrainie. Rosja reaguje na doniesienia mediów, chodzi o ustalenia wywiadu USA

Rosjanin przekazał jednak, że jeśli dokumenty wywiadu USA są autentyczne, to Amerykanie mają w nich nieprawdziwe informacje. - To absolutna nieprawda - zaznaczył.

Zobacz również:

Rosjanie wykorzystują nową taktykę w okolicach Pokrowska. Żołnierz ostrzega
Wojna w Ukrainie

Rosja zmienia taktykę, żołnierz ostrzega. "Wróg podejmie próbę"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Informacje o ustaleniach amerykańskiego wywiadu pojawiły się w sobotę. Z ustaleń Reutersa, który powoływał się na sześć źródeł, wynikało, że Putin nie zmienił swoich zamierzeń i jego celem jest zajęcie całej Ukrainy.

    W raportach, na które powołuje się agencja, Amerykanie oceniali, że Moskwa chce także "odzyskać część Europy, które należały do dawnego imperium radzieckiego".

    Szefowa wywiadu USA komentuje ustalenia mediów w sprawie planów Rosji

    Informacje kolportowane przez Reutersa skomentowała w niedzielę dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard.

    Gabbard stwierdziła, że "podżegacze wojenni z tzw. głębokiego państwa (deep state - red.) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Donalda Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie".

    Gabbard oceniła, że fałszywe są twierdzenia, iż "amerykańskie środowisko wywiadowcze popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej)".

    "Prawda jest taka, że 'amerykański wywiad' ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o 'atakowaniu i okupowaniu' Europy" - podkreśliła w sieci dyrektor amerykańskiego wywiadu.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Wojna w Ukrainie. Dron uszkodził dwa statki i dwa nabrzeża w obwodzie krasnodarskim w Rosji
    Wojna w Ukrainie

    Pożar i uszkodzone statki. Ukraina uderzyła w głąb Rosji

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicjiPolsat News

    Najnowsze