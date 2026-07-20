W skrócie Według analiz ISW Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej rakiet, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca.

Ponadto Rosja wykorzystała nawet dwie trzecie planowanej rocznej produkcji pocisków Zirkon.

Z powodu zagrożenia atakami 13 lipca w Paryżu powstała Antybalistyczna Koalicja Rakietowa, do której przystąpiła Ukraina z dziewięcioma państwami, natomiast Polska nie weszła do tego sojuszu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według ukraińskiego portalu Militarnyi tylko w lipcuRosja wykorzystała nawet dwie trzecie planowanej rocznej produkcji pocisków Cyrkon. Ponadto siły rosyjskie wystrzeliły więcej pocisków balistycznych niż wynosi ich deklarowana miesięczna zdolność produkcyjna.

Rosja atakuje Ukrainę rakietami. Ujemny bilans produkcyjny

Z danych przytoczonych w raporcie ISW wynika, że Rosja wystrzeliła w tym miesiącu 107 pocisków balistycznych oraz 20 pocisków Cyrkon na Ukrainę. Militarnyi, powołując się na niepubliczne raporty ukraińskiego wywiadu, podaje, że Rosja produkuje miesięcznie około 60 pocisków balistycznych Iskander-M.

Ukraińscy dziennikarze wskazują, że Rosja może wobec tego wykorzystywać do ataków pociski systemu S-400, które pierwotnie przeznaczano do zadań obronnych. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to kolejny sygnał problemów rosyjskiego przemysłu obronnego.

"Wygląda na to, że Rosja sięga do swoich zapasów, aby nadal zwiększać liczbę rakiet balistycznych wystrzeliwanych przeciwko Ukrainie, ponieważ charakteryzują się one wyższą skutecznością niż drony i pociski manewrujące" - zauważa ISW.

Nowy sojusz z Ukrainą. Powstała "koalicja antydronowa"

Zmasowane ataki balistyczne na Ukrainę powodują osłabienie jej zdolności obronnych. Kijów od miesięcy domaga się nowych, większych dostaw pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim 8 lipca prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot we własnym kraju. Natomiast 13 lipca w Paryżu zawiązano Antybalistyczną Koalicję Rakietową. Ukraina wraz z dziewięcioma państwami ma zbudować alternatywny system antybalistyczny FREYJA, do którego Kijów - według deklaracji - będzie dostarczał rakiety.

Polska nie znalazła się w nowym sojuszu z Ukrainą. Źródła Interii w rządzie twierdzą, że nowy sojusz przedstawia na razie wartość czysto teoretyczną, a Polska ma już własne plany ochrony nieba. - Decyzja o tym, że nie weszliśmy do tej koalicji na etapie ogłoszenia, była nasza - zapewnia osoba znająca kulisy rozmów.





Krajobraz po burzach. "Nawałnica była bardzo szybka". Strażacy wyjeżdżali ponad 650 razy Polsat News