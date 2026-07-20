Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wystrzeliwują więcej niż produkują. ISW: Rosja sięga do swoich zapasów

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosja wystrzeliła w lipcu więcej rakiet na Ukrainę niż wynosi ich miesięczna produkcja - zauważają analitycy ISW, powołując się na medialne doniesienia. Od miesięcy Kijów sygnalizuje, że Moskwa zamierza nasilić ataki balistyczne. Tydzień temu zawiązano nieformalną "koalicję antybalistyczną", która z pomocą Ukrainy ma stworzyć europejski system obrony.

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Rosyjski pocisk balistyczny podczas startu, unosi się w górę, otoczony dymem na tle nieba i zalesionego terenu.
Zdj. ilustracyjne. Rosyjski pociski balistyczny podczas testów na poligonieHANDOUT / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY AFP

W skrócie

  • Według analiz ISW Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej rakiet, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca.
  • Ponadto Rosja wykorzystała nawet dwie trzecie planowanej rocznej produkcji pocisków Zirkon.
  • Z powodu zagrożenia atakami 13 lipca w Paryżu powstała Antybalistyczna Koalicja Rakietowa, do której przystąpiła Ukraina z dziewięcioma państwami, natomiast Polska nie weszła do tego sojuszu.
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Według ukraińskiego portalu Militarnyi tylko w lipcuRosja wykorzystała nawet dwie trzecie planowanej rocznej produkcji pocisków Cyrkon. Ponadto siły rosyjskie wystrzeliły więcej pocisków balistycznych niż wynosi ich deklarowana miesięczna zdolność produkcyjna.

Rosja atakuje Ukrainę rakietami. Ujemny bilans produkcyjny

Z danych przytoczonych w raporcie ISW wynika, że Rosja wystrzeliła w tym miesiącu 107 pocisków balistycznych oraz 20 pocisków Cyrkon na Ukrainę. Militarnyi, powołując się na niepubliczne raporty ukraińskiego wywiadu, podaje, że Rosja produkuje miesięcznie około 60 pocisków balistycznych Iskander-M.

Ukraińscy dziennikarze wskazują, że Rosja może wobec tego wykorzystywać do ataków pociski systemu S-400, które pierwotnie przeznaczano do zadań obronnych. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to kolejny sygnał problemów rosyjskiego przemysłu obronnego.

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"Wygląda na to, że Rosja sięga do swoich zapasów, aby nadal zwiększać liczbę rakiet balistycznych wystrzeliwanych przeciwko Ukrainie, ponieważ charakteryzują się one wyższą skutecznością niż drony i pociski manewrujące" - zauważa ISW.

Nowy sojusz z Ukrainą. Powstała "koalicja antydronowa"

Zmasowane ataki balistyczne na Ukrainę powodują osłabienie jej zdolności obronnych. Kijów od miesięcy domaga się nowych, większych dostaw pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim 8 lipca prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot we własnym kraju. Natomiast 13 lipca w Paryżu zawiązano Antybalistyczną Koalicję Rakietową. Ukraina wraz z dziewięcioma państwami ma zbudować alternatywny system antybalistyczny FREYJA, do którego Kijów - według deklaracji - będzie dostarczał rakiety.

Polska nie znalazła się w nowym sojuszu z Ukrainą. Źródła Interii w rządzie twierdzą, że nowy sojusz przedstawia na razie wartość czysto teoretyczną, a Polska ma już własne plany ochrony nieba. - Decyzja o tym, że nie weszliśmy do tej koalicji na etapie ogłoszenia, była nasza - zapewnia osoba znająca kulisy rozmów.

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