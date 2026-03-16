Wysoki rangą oficer SBU zatrzymany. Setki tysięcy dolarów łapówki
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała wysokiego rangą urzędnika i dwóch zastępców szefa rówieńskiego SBU. Mężczyźni są podejrzani o przyjęcie łapówki w wysokości 620 tysięcy dolarów w zamian za obietnicę zamknięcia postępowania wobec jednego z biznesmenów branży bursztynowej.
O zatrzymaniu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak przekazano, do akcji doszło w Kijowie.
Mężczyźni, którzy trafili w ręce funkcjonariuszy, to dwaj zastępcy kierowników regionalnych oddziałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także wysoki rangą urzędnik. Mężczyźni współpracowali ze sobą i prowadzili nielegalne działania w obwodzie rówieńskim.
Ukraina. Łapówki w szeregach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
Według informacji, które zostały ujawnione, zatrzymani mężczyźni zażądali od szefa jednej z firm działającej w sektorze wydobycia bursztynu kwoty 620 tysięcy dolarów. W zamian biznesmen mógł liczyć na zamknięcie postępowania, które wcześniej zostało wszczęte wobec jego firmy.
Organizatorzy procederu zostali zatrzymani przez mundurowych w trakcie przekazywania części pieniędzy, ponad 270 tys. dolarów. Podczas przeszukania zabezpieczono telefony komórkowe i inne dowody, które mają wskazywać na nielegalną działalność.
Jak przekazał deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej Ołeksij Honczarenko, wśród zatrzymanych jest pułkownik Ihor Brika.
Mężczyźni w najbliższym czasie mają usłyszeć zarzuty z artykułu 368 Kodeksu Karnego Ukrainy - przyjmowania przez funkcjonariusza korzyści majątkowych niezgodnie z prawem.
Za wspomniane czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a także konfiskata mienia.