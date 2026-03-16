Wojna w Ukrainie
Wysoki rangą oficer SBU zatrzymany. Setki tysięcy dolarów łapówki

Marcin Jan Orłowski

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała wysokiego rangą urzędnika i dwóch zastępców szefa rówieńskiego SBU. Mężczyźni są podejrzani o przyjęcie łapówki w wysokości 620 tysięcy dolarów w zamian za obietnicę zamknięcia postępowania wobec jednego z biznesmenów branży bursztynowej.

Funkcjonariusz SBU w kamizelce kuloodpornej
SBU zatrzymała wysokiego rangą oficera i współpracowników

W skrócie

  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu wysokiego rangą urzędnika i dwóch zastępców szefa rówieńskiego SBU za podejrzenie przyjęcia łapówki w wysokości 620 tysięcy dolarów.
  • Mężczyzn zatrzymano podczas przekazywania części pieniędzy, a podczas przeszukania zabezpieczono telefony komórkowe i inne dowody.
  • Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, za co grozi do 10 lat więzienia.
O zatrzymaniu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak przekazano, do akcji doszło w Kijowie.

Mężczyźni, którzy trafili w ręce funkcjonariuszy, to dwaj zastępcy kierowników regionalnych oddziałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także wysoki rangą urzędnik. Mężczyźni współpracowali ze sobą i prowadzili nielegalne działania w obwodzie rówieńskim.

    Ukraina. Łapówki w szeregach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

    Według informacji, które zostały ujawnione, zatrzymani mężczyźni zażądali od szefa jednej z firm działającej w sektorze wydobycia bursztynu kwoty 620 tysięcy dolarów. W zamian biznesmen mógł liczyć na zamknięcie postępowania, które wcześniej zostało wszczęte wobec jego firmy.

    Organizatorzy procederu zostali zatrzymani przez mundurowych w trakcie przekazywania części pieniędzy, ponad 270 tys. dolarów. Podczas przeszukania zabezpieczono telefony komórkowe i inne dowody, które mają wskazywać na nielegalną działalność.

    Jak przekazał deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej Ołeksij Honczarenko, wśród zatrzymanych jest pułkownik Ihor Brika.

    Mężczyźni w najbliższym czasie mają usłyszeć zarzuty z artykułu 368 Kodeksu Karnego Ukrainy - przyjmowania przez funkcjonariusza korzyści majątkowych niezgodnie z prawem.

    Za wspomniane czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a także konfiskata mienia.

    "Wydarzenia": Napisy dla niewidomych. Urzędnicy się nie popisaliPolsat News

