W skrócie Donald Trump ma wyrażać prywatnie większą frustrację wobec Władimira Putina niż publicznie.

Keith Kellogg podkreśla, że Rosja nie jest gotowa na negocjacje pokojowe, a Putin wierzy w swoje zwycięstwo, choć rzeczywistość wygląda inaczej.

Wysłannik USA uważa, że Europa powinna przygotować się na samodzielne wspieranie Ukrainy, gdyby w przyszłości Ameryka pełniła ograniczoną rolę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi, w którym mówił o wojnie w Ukrainie, a także o Władimirze Putinie i Donaldzie Trumpie.

Co z podejściem Trumpa do Putina? "Za zamkniętymi drzwiami jest bardziej wściekły"

Kellogg został zapytany o frustrację prezydenta Stanów Zjednoczonych względem działań rosyjskiego przywódcy, którą niejednokrotnie wyrażał.

- (Trump - red.) myślał, że jego osobiste relacje z Putinem przyniosą rezultaty. Zamiast tego Putin go zwodził. Za zamkniętymi drzwiami prezydent Trump jest o wiele bardziej wściekły niż publicznie - przekazał specjalny wysłannik ds. Ukrainy.

Komentując poprawę relacji na linii Waszyngton - Moskwa w przyszłości, Kellogg stwierdził, że "to będzie musiało nastąpić po rządach Władimira Putina". - Dopóki Rosja nie dołączy ponownie do ligi dobrych narodów, pozostanie wyrzutkiem - dodał.

Mówiąc o dążeniu do zakończenia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, generał nadmienił, że Donald Trump "próbuje dać dyplomacji wszelkie szanse". Dodał też, że przywódca USA szybko zdał sobie sprawę, że zakończenie konfliktu w - jak sam mówił - 24 godziny, będzie trudniejsze, niż się spodziewał.

- Liczą się osobowości. Ukraińcy są gotowi na porozumienie, ale Putin nie - podkreślił Keith Kellogg. Jak ocenił, "Putin myśli, że wygrywa tę wojnę, ale tak nie jest". - Trump po prostu daje mu swobodę i czas na przystąpienie do negocjacji, ale to my wciąż trzymamy karty w ręku - mówił.

Wojna w Ukrainie. Gen. Kellogg: Putin myśli, że wygrywa. Jeszcze nie zgodzi się na pokój

Keith Kellogg przekazał w wywiadzie dla "The Telegraph", iż osobiście wolałby, żeby do zawieszenia broni doszło przed rozmowami pokojowymi.

- Bez zawieszenia broni bardzo trudno osiągnąć pokój. Problem w tym, że Putin myśli, że wygrywa, więc jeszcze nie zgodzi się na pokój. Trump woli najpierw rozmowy pokojowe. Ja wolę najpierw powstrzymać strzelaninę, bo kiedy ona już ustanie, trudno ją będzie wznowić - ocenił.

Generał mówił także o tym, że - jego zdaniem - Federacja Rosyjska ignoruje straty ludzkie, jakie ponosi prowadząc pełnoskalową wojnę.

- Rosja nie dba o ludzkie życie. Społeczeństwo też nie. To jest przerażające. To naród, który stracił 68 tys. ofiar pod Stalingradem w latach 1942-1943 i nie mrugnął okiem - mówił.

W obszernym wywiadzie specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy przekazał również, że Europa powinna przygotować się do samodzielnego wspierania Kijowa w przyszłości, bez udziału Stanów Zjednoczonych.

- Lepiej być przygotowanym. Nie sądzę, żeby Ameryka całkowicie się wycofała, ale najlepiej, żeby Europa stanęła na własnych nogach. W tej chwili Europa jest niemal samowystarczalna w podtrzymywaniu ukraińskiego wysiłku wojennego dzięki jedności, jakiej wcześniej nie widzieliśmy - dodał Kellogg.

Źródło: "The Telegraph"

"Polityczny WF": Awantura w Warszawie. Czy to Trzaskowski rządzi stolicą? INTERIA.PL