W skrócie Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA, przekazał, że Donald Trump jest gotowy rozważyć objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa wzorowanymi na artykule 5. NATO.

Zdaniem Kushnera gwarancje te muszą być "konkretne i wiarygodne", a ich przyznanie powinno być ściśle powiązane z powojenną architekturą bezpieczeństwa Europy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że do tej pory nie widział żadnych wiążących gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju zapisanych "na papierze".

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Wysłannik prezydenta USA Jared Kushner napisał w serwisie X, że Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO. Według niego jest to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich.

"Gotowość Rosji do rozmów na temat takich gwarancji stanowi istotny krok naprzód i potencjalny sygnał, że poważnie podchodzi ona do kwestii pokoju" - dodał.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kushner wskazał na artykuł 5. NATO

Zięć Trumpa zaznaczył, że gwarancje wzorowane na artykule 5. mogłyby znacząco ograniczyć ryzyko wybuchu kolejnej wojny. Jak dodał, gwarancje te muszą być "konkretne, wiarygodne i jasno udokumentowane".

Jared Kushner oznajmił, że "są to jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć i wymagają one starannego rozważenia".

Wysłannik podkreślił, że prezydent USA musiałby zatwierdzić każdą proponowaną gwarancję, z zastrzeżeniem procedur konstytucyjnych i kongresowych. Dodał, że Trump podjąłby taki krok wyłącznie wtedy, gdyby uznał, że wyraźnie służy on żywotnym interesom narodowym Ameryki, a szersze uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że prawdopodobieństwo uruchomienia tej gwarancji jest bardzo niewielkie.

"Właśnie dlatego gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą być uzgadniane w oderwaniu od powojennej architektury bezpieczeństwa Europy. Obie te kwestie należy rozpatrywać łącznie" - oznajmił.

Zięć Donalda Trumpa napisał, że europejskie instytucje i porozumienia dotyczące bezpieczeństwa stanowią ważną podstawę. "Naszym celem jest ich wzmocnienie, wskazanie obszarów, w których istniejące mechanizmy nie zapobiegły tej wojnie, oraz opracowanie skuteczniejszych rozwiązań ograniczających ryzyko przyszłych konfliktów" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Zięć Trumpa: Kijów potrzebuje wiarygodnego, długoterminowego planu

Kushner wymienił, że obejmuje to ustanowienie stałych kanałów konsultacji, komunikacji kryzysowej i koordynację działań wojskowych w celu uniknięcia incydentów, a także zwiększenie przejrzystości oraz wprowadzenie wzajemnych środków ograniczających eskalację.

"Dążymy do przyszłości, w której Ukraina będzie bezpieczna, Europa silniejsza,Rosja będzie miała pewność, że NATO nie dąży do konfrontacji, a NATO i jego partnerzy będą mieli pewność, że Rosja uszanuje suwerenność i bezpieczeństwo swoich sąsiadów" - oświadczył Kushner.

Wysłannik wyraził też przekonanie, że bezpieczeństwo musi być oparte na silnej gospodarce. Dodał, że Ukraina potrzebuje wiarygodnego, długoterminowego planu dobrobytu, obejmującego reformy. Zobowiązaniom Ameryki i Europy musi odpowiadać zaangażowanie Ukrainy na rzecz własnego sukcesu - kontynuował.

Negocjator zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach Amerykanie będą współpracować z Ukrainą, europejskimi partnerami oraz Rosją, "aby spróbować wypracować wspólne stanowisko w sprawie tej architektury bezpieczeństwa".

"Jeśli uda nam się opracować ramy obejmujące jasne zobowiązania, wzajemne obowiązki i wiarygodne mechanizmy wdrażania, zyskamy większą pewność, że wszyscy są gotowi podjąć kroki niezbędne do osiągnięcia pokoju" - oświadczył.

"Naszym celem jest suwerenna, bezpieczna, zamożna i wolna Ukraina, silniejsza i bardziej stabilna Europa oraz trwały pokój oparty na rozwiązaniach, które sprawią, że wybuch kolejnej wojny będzie znacznie mniej prawdopodobny" - podsumował Kushner.

Zełenski o gwarancjach USA. "Nie widziałem takich kroków na papierze"

Przypomnijmy, że w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowane na art. 5 NATO, powinny przewidywać jasne mechanizmy zbiorowej obrony, a nie tylko obietnice. "To musi być zapisane na papierze. Jak dotąd nie widziałem takich kroków na papierze" - przyznał.

"Artykuł 5 oznacza kolektywną obronę. Dlatego dla Ukrainy pozostaje to niejasne, ponieważ wciąż nie otrzymaliśmy jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi, kto miałby tworzyć ten system kolektywnej obrony, w jaki sposób miałby on zapewniać ochronę i czy jego uczestnicy byliby gotowi odeprzeć agresora. Przewiduje to NATO, przewiduje to artykuł 5 w odniesieniu do sojuszników i państw członkowskich Sojuszu. Jeśli jednak mielibyśmy otrzymać gwarancje bezpieczeństwa 'na wzór artykułu 5', to właśnie to sformułowanie 'na wzór' rodzi wiele pytań" - wytłumaczył.

Według Zełenskiego gwarancje powinny obowiązywać niezależnie od tego, kto będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych.

"Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mają być silne nie tylko przez te dwa lata, kiedy Donald Trump pozostaje prezydentem, ale również później. Przecież nie walczymy w obronie naszego państwa tylko na dwa lata. Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa nie na dwa lata, lecz najlepiej na zawsze. A przynajmniej na dziesięciolecia" - podkreślił.

Ukraiński prezydent ostrzegł, że zaprzestanie działań wojennych z Rosją bez długoterminowych gwarancji nie zapewni trwałego pokoju.

Dodajmy, że Wołodymyr Zełenski oświadczył po czwartkowym szczycie Koalicji Chętnych w Berlinie, że nie jest pewien, czy Ukraina i Stany Zjednoczone tak samo rozumieją sformułowanie "gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO".

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