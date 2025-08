Wysłannik Trumpa spotkał się z Putinem. Prezydent USA rozmawiał z Zełenskim

Amerykański polityk przyleciał do Rosji w środę rano. Witkoffa powitał doradca prezydenta Rosji ds. biznesu Kiriłł Dmitrijew . Spotkanie współpracownika Trumpa z Putinem trwało blisko trzy godziny i zakończyło się po południu.

Dodał przy tym, że strony "wymieniły sygnały" w kwestii Ukrainy i omówiły możliwość strategicznej współpracy między Rosją i USA . Mimo to Rosjanin nie podał szczegółów.

Rozmowy przywódcy Rosji z amerykańskim wysłannikiem odbyły się na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. 29 lipca zapowiedział on, że nałoży nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli w tym czasie Moskwa nie poczyni kroków zmierzających do zawarcia porozumienia o zakończeniu wojny. Ultimatum to upływa w piątek.