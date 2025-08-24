Keith Kellogg przyjechał w niedzielę do Ukrainy w związku z obchodami Dnia Niepodległości u naszego wschodniego sąsiada. Podczas uroczystości w Kijowie Wołodymyr Zełenski wręczył Amerykaninowi medal za zasługi pierwszej klasy.

- To dla mnie zaszczyt móc panu wręczyć ten order. Dziękuję bardzo panu, Stanom Zjednoczonym i prezydentowi (USA Donaldowi Trumpowi - red.). Proszę go od nas pozdrowić. Dziękujemy za wasze wsparcie - dodał prezydent Ukrainy, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

W czasie niedzielnych uroczystości takie samo odznaczenie otrzymał również szwedzki minister obrony Pål Jonson.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Przywódcy składają życzenia

W Kijowie - oprócz Kellogga i Jonsona - niezapowiedzianie zjawił się również premier Kanady Mark Carney, którzy ogłosił pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości ponad 700 mln dolarów. Życzenia z okazji Dnia Niepodległości zesłali do Ukrainy również przywódcy wielu państw i organizacji na świecie.

W tej grupie znaleźli się m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Finlandii Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, król Karol III, przywódca Chin Xi Jinping, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent USA Donald Trump czy papież Leon XIV.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zabrał głos w imieniu Polski. "Bądźcie silni. Nigdy więcej gułagu, nigdy więcej Hołodomoru (Wielkiego Głodu - red.), nigdy więcej rusyfikacji. Chwała Ukrainie" - napisał na portalu X.

