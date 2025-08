Prezydent Trump zapowiedział wizytę swojego doradcy w Moskwie podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na lotnisku Lehigh Valley w Pensylwanii, skąd udawał się do Białego Domu. Zapytany o to, co się stanie, jeśli do piątku - wyznaczonej przez niego daty ultimatum - Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, prezydent odparł, że "będą sankcje".