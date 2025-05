- USA mówią o 30-kilometrowej strefie i od razu mówią o tym, że w Rosji nie ma chęci, by zgodzić się na to. I teraz pojawia się pytanie - kto sabotuje proces rozmów? kto sabotuje proces pokojowy? I pojawiają się kolejne pytania - co, jeśli wszystko sabotuje Rosja, która nie jest gotowa, by się zgodzić na żadne plany? - mówił Podolak w rozmowie z portalem RBK Ukraina.