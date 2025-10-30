Wojna w Ukrainie
Wysłannik Putina powiedział, kiedy skończy się wojna. "Wierzę w to"

Dorota Hilger

- Wierzę, że wojna w Ukrainie skończy się w ciągu roku - powiedział Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina, w tracie konferencji w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej, podczas spotkania z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, podkreślał, że "dyplomatyczne rozwiązanie" konfliktu jest blisko.

Władimir Putin i Kiriłł Dmitrijew
Władimir Putin i Kiriłł DmitrijewMikhail SvetlovAFP

W skrócie

  • Wysłannik Putina, Kiriłł Dmitrijew, powiedział, że wojna w Ukrainie może zakończyć się w ciągu roku.
  • Podczas wizyty w Rijadzie zapewnił o zbliżającym się dyplomatycznym rozwiązaniu konfliktu oraz o współpracy Rosji z USA i Arabią Saudyjską.
  • Dmitrijew odniósł się do sankcji nałożonych przez USA na Rosję, ostrzegając przed wzrostem cen paliw i ryzykiem eskalacji konfliktu.
Specjalny wysłannik Władimira Putina przemawiał w środę, podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej.

- Jesteśmy pewni, że znajdujemy się na dobrej drodze do pokoju, a jako rozjemcy musimy sprawić, by do niego doszło - powiedział podczas konferencji w saudyjskiej stolicy Rijadzie.

Dmitriew jest członkiem zespołu negocjacyjnego Putina w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, obok ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa.

Polityk został zapytany, czy osiągnięcie pokoju w Ukrainie jest możliwe w ciągu najbliższego roku. - Wierzę w to - odpowiedział.

    Wojna w Ukrainie. Wysłannik Putina: Znajdujemy się na drodze do pokoju

    W zeszłym tygodniu Dmitriew spotkał się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Stwierdził wtedy, że Moskwa i Waszyngton są bliskie znalezienia "dyplomatycznego rozwiązania" wojny w Ukrainie.

    Podczas konferencji w Rijadzie wysłannik Putina podkreślał współpracę między USA, Arabią Saudyjską i Rosją, najistotniejszymi posiadaczami surowców naturalnych na świecie. Uważa, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa na świecie.

    - Ludzie skupiają się teraz na regionalnym konflikcie, w który zamieszana jest Rosja, ale nie chcemy, żeby eskalowało to w coś większego. A żeby to osiągnąć nasza współpraca musi się poprawiać, nie pogarszać - powiedział.

      Relacje USA - Rosja. Trump nakłada sankcje, Putin testuje nowy pocisk

      Zarówno podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, jak i w Arabii Saudyjskiej, Dmitriew odniósł się do kwestii amerykańskich sankcji na Rosję.

      Polityk ostrzega, że sankcje doprowadzą do wzrostu cen paliw na świecie i w samym USA, a to może się przełożyć na kiepski wynik Republikanów w wyborach uzupełniających.

      Podczas gdy Trump zaostrzył zarówno retorykę, jak i stanowisko wobec Moskwy, Putin publicznie demonstrował swój potencjał nuklearny.

      W ostatnim czasie Rosja przeprowadziła test nowego pocisku manewrującego Buriewiestnik, ćwiczenia z wystrzeliwaniem broni jądrowej i test torpedy Posejdon z napędem atomowym.

      Źródło: Reuters

