Podczas wizyty w Rijadzie zapewnił o zbliżającym się dyplomatycznym rozwiązaniu konfliktu oraz o współpracy Rosji z USA i Arabią Saudyjską.

Dmitrijew odniósł się do sankcji nałożonych przez USA na Rosję, ostrzegając przed wzrostem cen paliw i ryzykiem eskalacji konfliktu.

Specjalny wysłannik Władimira Putina przemawiał w środę, podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej.

- Jesteśmy pewni, że znajdujemy się na dobrej drodze do pokoju, a jako rozjemcy musimy sprawić, by do niego doszło - powiedział podczas konferencji w saudyjskiej stolicy Rijadzie.

Dmitriew jest członkiem zespołu negocjacyjnego Putina w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, obok ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa.

Polityk został zapytany, czy osiągnięcie pokoju w Ukrainie jest możliwe w ciągu najbliższego roku. - Wierzę w to - odpowiedział.

W zeszłym tygodniu Dmitriew spotkał się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Stwierdził wtedy, że Moskwa i Waszyngton są bliskie znalezienia "dyplomatycznego rozwiązania" wojny w Ukrainie.

Podczas konferencji w Rijadzie wysłannik Putina podkreślał współpracę między USA, Arabią Saudyjską i Rosją, najistotniejszymi posiadaczami surowców naturalnych na świecie. Uważa, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa na świecie.

- Ludzie skupiają się teraz na regionalnym konflikcie, w który zamieszana jest Rosja, ale nie chcemy, żeby eskalowało to w coś większego. A żeby to osiągnąć nasza współpraca musi się poprawiać, nie pogarszać - powiedział.

Zarówno podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, jak i w Arabii Saudyjskiej, Dmitriew odniósł się do kwestii amerykańskich sankcji na Rosję.

Polityk ostrzega, że sankcje doprowadzą do wzrostu cen paliw na świecie i w samym USA, a to może się przełożyć na kiepski wynik Republikanów w wyborach uzupełniających.

Podczas gdy Trump zaostrzył zarówno retorykę, jak i stanowisko wobec Moskwy, Putin publicznie demonstrował swój potencjał nuklearny.

W ostatnim czasie Rosja przeprowadziła test nowego pocisku manewrującego Buriewiestnik, ćwiczenia z wystrzeliwaniem broni jądrowej i test torpedy Posejdon z napędem atomowym.

