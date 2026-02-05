W skrócie Kiriłł Dmitrijew poinformował o "pozytywnym postępie" w rozmowach pokojowych z Ukrainą podczas negocjacji w Abu Zabi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych między Kijowem a Moskwą.

Rozmowy w Abu Zabi mają być kontynuowane, a strona ukraińska podkreśla konieczność gwarancji bezpieczeństwa i presji na Rosję.

Wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew poinformował w czwartek o rezultatach rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego z Ukrainą. Według rosyjskiego biznesmena w proces ten próbują ingerować europejscy partnerzy Kijowa.

- Podżegacze wojenni z Europy, z Wielkiej Brytanii, nieustannie próbują ingerować w ten proces i się w niego wtrącać. Im więcej takich prób, tym wyraźniej widać postęp - mówił Dmitrijew. Jak dodał, Rosja "widzi pozytywny krok naprzód" w prowadzonych negocjacjach.

Kiriłł Dmitrijew przekazał również, że trwają aktywne prace nad odbudową relacji rosyjsko-amerykańskich. Mają się one odbywać m.in. w ramach grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe w Abu Zabi i zapowiedź wymiany jeńców

Równolegle do rosyjskich deklaracji głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych między Kijowem a Moskwą. To efekt trwających trójstronnych negocjacji z udziałem USA, Rosji i Ukrainy w Abu Zabi.

"Będzie też ważny krok: w najbliższym czasie spodziewamy się wymiany jeńców wojennych. Trzeba sprowadzać jeńców do domu" - napisał Zełenski na Telegramie po naradzie z ukraińskimi uczestnikami spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przywódca Ukrainy poinformował, że wysłuchał raportów przewodniczącego delegacji Rustema Umierowa, szefa prezydenckiego biura Kyryło Budanowa oraz lidera frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamii. "Omówiliśmy pośrednie rezultaty negocjacji tego dnia. Rozmowy będą kontynuowane jutro" - dodał w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o rozmowach pokojowych, "nasze stanowisko pozostaje niezmienne"

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że stanowisko Ukrainy w sprawie ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje niezmienne. - Wojnę trzeba realnie zakończyć. To właśnie Rosja musi być na to gotowa - zaznaczył.

Prezydent zwrócił też uwagę na konieczność zapewnienia Ukrainie "realnych gwarancji bezpieczeństwa" oraz wywierania "realnej presji na agresora". - Nie powinno być żadnych nagród dla agresora. Jeśli pojawi się jakakolwiek nagroda, Rosja z czasem zerwie każde porozumienie - ostrzegł.

