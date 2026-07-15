Wysłannik papieża spotkał się z rosyjskimi jeńcami. Wręczył im prezenty
Reprezentujący Watykan kard. Matteo Zuppi odwiedził obwód lwowski, gdzie złożył wizytę w ośrodku dla rosyjskich jeńców wojennych. Przedstawiciel papieża Leona XIV wręczył im symboliczne prezenty i zapewnił "o papieskiej solidarności". Jak wskazał, głowa Kościoła katolickiego modli się o jak najszybsze zakończenie wojny.
W skrócie
- Kardynał Matteo Zuppi podczas wizyty w obwodzie lwowskim odwiedził ośrodek dla rosyjskich jeńców wojennych, przekazując im upominki i zapewnienie o wsparciu papieża.
- W ośrodku Zapad-1 przebywają żołnierze z 53 krajów, w tym Rosji, Białorusi, Korei Północnej, Konga, Peru, Nigerii i Filipin.
- W trakcie spotkania z Maksymem Kozyckim omawiano kwestię powrotu ukraińskich jeńców oraz los nielegalnie deportowanych dzieci, a papież Leon XIV został zaproszony do odwiedzenia regionu.
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Specjalny Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej ds. Ukrainy kard. Matteo Zuppi w trakcie swojej czterodniowej wizyty w kraju ogarniętym wojną odwiedził ośrodek dla jeńców wojennych Zapad-1 - informuje Archidiecezja Lwowska. W miejscu tym przetrzymywani są żołnierze walczący po stronie Rosji, którzy schwytani zostali przez Ukraińców.
Mowa nie tylko o Rosjanach - wśród osób znajdujących się w centrum są także obywatele Białorusi, Korei Północnej, Konga, Peru, Nigerii, czy Filipin - łącznie 53 krajów.
Przedstawiciel Watykanu spotkał się z rosyjskimi jeńcami. Otrzymali skromne prezenty
Kardynałowi Zuppi towarzyszył nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas. Przedstawiciel Watykanu rozmawiał z osadzonymi za pośrednictwem tłumacza. Informował, że odwiedził ich w imieniu papieża Leona XIV.
Duchowny zapoznał się z warunkami, w jakich przetrzymywani są jeńcy. Oglądał m.in. kwatery mieszkalne, prysznice, centrum medyczne, czy kaplicę.
Wręczył też jeńcom skromne podarki: ikony Matki Boskiej Śnieżnej, fotografie papieża Leona XIV oraz symboliczne breloczki. - Mam nadzieję, że wkrótce powiesicie na nich klucze do domu, by otworzyć drzwi i przytulić swoich bliskich - wskazywał kard. Zuppi.
Kapłan zapewnił osadzonych o wsparciu papieża i jego modlitwach o jak najszybsze zakończenie wojny.
Leon XIV zaproszony do wizyty w obwodzie lwowskim
Wcześniej kard. Zuppi rozmawiał z szefem Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksymem Kozyckim. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim powrotu ukraińskich jeńców z rosyjskiej niewoli, a także losu dzieci nielegalnie deportowanych do Rosji.
Kozycki zwrócił się do kardynała z prośbą o przekazanie papieżowi zaproszenia do złożenia wizyty w obwodzie lwowskim. Przypomniał, że 25 lat temu region odwiedził Jan Paweł II.
Po wizycie w ośrodku dla jeńców wojennych, kard. Zuppi udał się do Kijowa.
Źródło: Espreso, Vatican News