Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wyrok za zdradę stanu w Ukrainie. Możliwość zajęcia Zakarpacia przez Węgry w tle

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Na 15 lat więzienie za zdradę stanu skazana została 36-letnia mieszkanka wsi Hecha na Zakarpaciu. Kobieta miała zbierać informacje dotyczące ruchów militarnych i nastrojów społecznych w regionie dla węgierskiego wywiadu wojskowego. Jak wynika z ustaleń ukraińskich służb, Węgry miały badać możliwość pojawienia się kontyngentu wojskowego na Zakarpaciu.

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Wojskowe węgierskie transportery opancerzone jadące w kolumnie, żołnierz na pojeździe, kontur mapy regionu.
Węgierskie transportery opancerzoneATTILA KISBENEDEK/commons.wikimedia/Sven TescheAFP

W skrócie

  • 36-letnia mieszkanka wsi Hecha na Zakarpaciu została skazana na 15 lat więzienia za przekazywanie informacji węgierskiemu wywiadowi.
  • Kobieta zbierała dane dotyczące obiektów wojskowych, potencjału obronnego oraz opinii społecznych na temat ewentualnego wkroczenia wojsk węgierskich na Zakarpacie.
  • Proces skazanej jest częścią spraw związanych z działalnością agentów węgierskich służb na Zakarpaciu, a w sądzie toczy się również postępowanie wobec byłego ukraińskiego oficera.
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Zapadł wyrok w sprawie 36-latki ze wsi Hecha na ukraińskim Zakarpaciu. Kobieta została skazana za zdradę stanu przez sąd rejonowy w Wynohradiwie na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę majątku.

Ukraina. Wyrok za zdradę stanu. Badała reakcję na potencjalne wejście Węgrów na Zakarpacie

Według ustaleń zakarpackiej prokuratury kobieta współpracowała z węgierskim wywiadem wojskowym, a jej zadaniem było zbieranie informacji o obiektach wojskowych i potencjale obronnym Ukraińców w regionie.

"Ponadto miała badać poglądy społeczno-polityczne mieszkańców, w szczególności scenariusze ich zachowania, gdy węgierskie wojska wkroczą do regionu" - podał serwis Zaxid.

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Budapeszt chciał poznać ewentualne reakcje na wkroczenie swoich sił w ramach potencjalnej "misji pokojowej".

Zatrudniła się w wojsku. Wykonywała zdjęcia istotnych obiektów

Skazana miała być prowadzona przez oficera węgierskiego wywiadu wojskowego. Do jej pierwszego kontaktu ze służbami miało dojść jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

W lutym zeszłego roku zatrudniła się jako kucharka w jednostce wojskowej w okolicach Beherowa, co pozwoliło jej gromadzić materiał.

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Miała wykonywać zdjęcia obiektów, które przekazywała łącznikowi mającemu kontakt z węgierskimi służbami.

Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów, a wyrok sądu nie jest prawomocny.

SBU zatrzymała agentów węgierskich służb. Zwerbowany były oficer

Proces 36-latki to tylko część sprawy dotyczącej ujawnienia przez Ukraińską Służbę Bezpieczeństwa w maju 2025 roku współpracowników węgierskiego wywiadu, którzy działali na ukraińskim Zakarpaciu.

W sądzie toczy się też sprawa pogranicznika z rejonu Berehowa. Mężczyzna od momentu zatrzymania przebywa w areszcie.

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Z informacji SBU wynika, że zatrzymany 40-latek to były ukraiński oficer, który został zwerbowany w 2021 roku. Według danych kontrwywiadu, agent miał zostać "oddelegowany do trybu gotowości" we wrześniu 2024 roku.

Nowy rząd Węgier chwali Ukrainę za projekt ustawy o prawach mniejszości narodowych

Premier Węgier Peter Magyar i szefowa MSZ Anita Orban z zadowoleniem przyjęli w piątek nowy ukraiński projekt ustawy dotyczący praw mniejszości narodowych. Budapeszt zaznaczył, że sporządzenie dokumentu poprzedziły węgiersko-ukraińskie konsultacje.

Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w czwartek do parlamentu w Kijowie trafił projekt ustawy o nauczaniu w językach narodowych, mający na celu przekonanie Węgier, by nie blokowały rozmów Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.

Ministra spraw zagranicznych Węgier zauważyła, że Budapeszt "z zadowoleniem przyjął ten krok, który został poprzedzony dwustronnymi konsultacjami eksperckimi między Węgrami a Ukrainą oraz rozmowami z przedstawicielami społeczności węgierskiej na Zakarpaciu", gdzie żyje ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska.

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