W skrócie 36-letnia mieszkanka wsi Hecha na Zakarpaciu została skazana na 15 lat więzienia za przekazywanie informacji węgierskiemu wywiadowi.

Kobieta zbierała dane dotyczące obiektów wojskowych, potencjału obronnego oraz opinii społecznych na temat ewentualnego wkroczenia wojsk węgierskich na Zakarpacie.

Proces skazanej jest częścią spraw związanych z działalnością agentów węgierskich służb na Zakarpaciu, a w sądzie toczy się również postępowanie wobec byłego ukraińskiego oficera.

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Zapadł wyrok w sprawie 36-latki ze wsi Hecha na ukraińskim Zakarpaciu. Kobieta została skazana za zdradę stanu przez sąd rejonowy w Wynohradiwie na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę majątku.

Ukraina. Wyrok za zdradę stanu. Badała reakcję na potencjalne wejście Węgrów na Zakarpacie

Według ustaleń zakarpackiej prokuratury kobieta współpracowała z węgierskim wywiadem wojskowym, a jej zadaniem było zbieranie informacji o obiektach wojskowych i potencjale obronnym Ukraińców w regionie.

"Ponadto miała badać poglądy społeczno-polityczne mieszkańców, w szczególności scenariusze ich zachowania, gdy węgierskie wojska wkroczą do regionu" - podał serwis Zaxid.

Budapeszt chciał poznać ewentualne reakcje na wkroczenie swoich sił w ramach potencjalnej "misji pokojowej".

Zatrudniła się w wojsku. Wykonywała zdjęcia istotnych obiektów

Skazana miała być prowadzona przez oficera węgierskiego wywiadu wojskowego. Do jej pierwszego kontaktu ze służbami miało dojść jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

W lutym zeszłego roku zatrudniła się jako kucharka w jednostce wojskowej w okolicach Beherowa, co pozwoliło jej gromadzić materiał.

Miała wykonywać zdjęcia obiektów, które przekazywała łącznikowi mającemu kontakt z węgierskimi służbami.

Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów, a wyrok sądu nie jest prawomocny.

SBU zatrzymała agentów węgierskich służb. Zwerbowany były oficer

Proces 36-latki to tylko część sprawy dotyczącej ujawnienia przez Ukraińską Służbę Bezpieczeństwa w maju 2025 roku współpracowników węgierskiego wywiadu, którzy działali na ukraińskim Zakarpaciu.

W sądzie toczy się też sprawa pogranicznika z rejonu Berehowa. Mężczyzna od momentu zatrzymania przebywa w areszcie.

Z informacji SBU wynika, że zatrzymany 40-latek to były ukraiński oficer, który został zwerbowany w 2021 roku. Według danych kontrwywiadu, agent miał zostać "oddelegowany do trybu gotowości" we wrześniu 2024 roku.

Nowy rząd Węgier chwali Ukrainę za projekt ustawy o prawach mniejszości narodowych

Premier Węgier Peter Magyar i szefowa MSZ Anita Orban z zadowoleniem przyjęli w piątek nowy ukraiński projekt ustawy dotyczący praw mniejszości narodowych. Budapeszt zaznaczył, że sporządzenie dokumentu poprzedziły węgiersko-ukraińskie konsultacje.

Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w czwartek do parlamentu w Kijowie trafił projekt ustawy o nauczaniu w językach narodowych, mający na celu przekonanie Węgier, by nie blokowały rozmów Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.

Ministra spraw zagranicznych Węgier zauważyła, że Budapeszt "z zadowoleniem przyjął ten krok, który został poprzedzony dwustronnymi konsultacjami eksperckimi między Węgrami a Ukrainą oraz rozmowami z przedstawicielami społeczności węgierskiej na Zakarpaciu", gdzie żyje ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska.



