"Wypowiedziały mojemu państwu prawdziwą wojnę". Ławrow uderza w NATO i UE

W skrócie Ławrow oskarżył NATO i UE o wypowiedzenie Rosji "prawdziwej wojny", twierdząc, że konflikt w Ukrainie został sprowokowany przez państwa zachodu.

Zachodni ministrowie stanowczo odrzucili rosyjską narrację, podkreślając brak zmian w rosyjskich celach względem Ukrainy.

Państwa NATO w związku z rosyjskimi prowokacjami rozważają zdecydowaną odpowiedź, łącznie z możliwością zestrzeliwania maszyn agresora naruszających ich przestrzeń powietrzną.

Szef rosyjskiego MSZSiergiej Ławrow stwierdził w czasie spotkania w ONZ ze swoimi odpowiednikami z państw G20, że NATO i UE "rękami Ukrainy" wypowiedziały Rosji "prawdziwą wojnę" i są w nią bezpośrednio zaangażowane. Polityk powtórzył przy tym, że wojna w Ukrainie została sprowokowana "przez kolektywny Zachód".

- Innym wyraźnym przykładem jest kryzys w Ukrainie wywołany przez Zachód, w wyniku którego NATO i UE już wypowiedziały mojemu państwu prawdziwą wojnę i są bezpośrednio w nią zaangażowane" - powiedział.

Ławrow grozi państwom NATO i UE. Szefowa brytyjskiego MSZ kontruje

Chwilę po słowach Ławrowa, kiedy ten zamierzał opuścić salę, głos zabrała szefowa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Yvette Cooper. Polityk potępiła "nieuzasadnioną wojnę agresji". - Żadne fałszywe fantazje, dezinformacja i propaganda rosyjskiego przedstawiciela na temat przyczyn wojny nikogo nie przekonają - powiedziała.

Z kolei jak oznajmiła wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, "nie ma żadnych oznak, że cel Rosji, jakim jest podporządkowanie sobie Ukrainy, uległ zmianie".

Słowa Ławrowa w ONZ padły kilka dni po zaskakującym wpisie prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Ukraina przy pomocy państwa NATO i UE jest w stanie odzyskać wszystkie ziemie okupowane przez Rosjan.

W międzyczasie amerykański przywódca odpowiedział pozytywnie na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, kiedy te wlecą w ich przestrzeń powietrzną.

Sekretarz generalny NATO daje zielone światło. "Jeśli to konieczne"

Do słów prezydenta USA odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. - Jeśli to konieczne. Całkowicie zgadzam się z prezydentem Trumpem, jeśli to konieczne - powiedział Rutte w wywiadzie dla stacji Fox News, wskazując na możliwość zestrzeliwania rosyjskich maszyn.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że wojska państw członkowskich są przygotowane do oceny zagrożeń i mogą zarówno eskortować rosyjskie maszyny poza przestrzeń sojuszniczą, jak i podjąć dalsze działania, jeśli wymaga tego sytuacja.

Takie stanowiska polityków są reakcją na rosyjskie prowokacje z ostatnich dni. Niedawno trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z ingerencją rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną.

Z kolei na początku miesiąca polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez kilkanaście rosyjskich dronów.

