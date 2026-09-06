W skrócie Obecność Gene'a Lange'a, doradcy sekretarza skarbu USA, podczas wizyty w Moskwie może sugerować, że omawiano temat sankcji wobec Rosji.

Gene Lange nie uczestniczył w rozmowie delegacji USA z prezydentem Rosji, spotkał się jedynie z kremlowskim doradcą.

W trakcie trzygodzinnego spotkania w Moskwie omawiano mediacje USA między Rosją a Ukrainą oraz kwestię zawieszenia ataków w czasie wizyty amerykańskich negocjatorów w Kijowie.

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W czasie, gdy wysłannicy Donalda Trumpa zmierzają do Ukrainy, nie milkną echa ich sobotniej wizyty w Moskwie. Amerykańskie media ujawniają kolejne szczegóły rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera na Kremlu.

Jak podał Axios, amerykańskiej delegacji towarzyszył także Gene Lange - doradca sekretarza skarbu w Departamencie Skarbu USA, odpowiedzialny za politykę sankcji gospodarczych.

Delegacja USA w Moskwie. Media: Sankcje wśród tematów rozmów

"Lange uczestniczył w spotkaniu przygotowawczym z wysłannikiem Putina, Kiryłem Dmitriewem, ale nie uczestniczył w spotkaniu z Putinem. Udział Langego wskazuje, że częścią dyskusji były sankcje USA wobec Rosji" - wskazuje Axios.

Portal przypomina, że w ostatnim czasie dochodziło już do próby dialogu na tematy gospodarcze linii USA-Rosja.

"Sekretarz Skarbu Scott Bessent spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na marginesie spotkania ministrów finansów grupy G20 w Asheville w Karolinie Północnej w zeszłym tygodniu i powiedział, że USA nie udzielą Rosji pomocy gospodarczej, dopóki ta nie zakończy wojny z Ukrainą" - czytamy.

Wizyta wysłanników Trumpa na Kremlu. Amerykańskie media zdradzają kulisy

W komunikacie Białego Domu po spotkaniu na Kremlu nie wspomniano jednak o szczegółach rozmów. Zapewniono jedynie, że "obie strony omówiły szczegółowe plany dalszych działań, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach".

Jednak Axios uchylił w niedzielę rąbka tajemnicy. Z relacji portalu dowiadujemy się, że Putin powiedział Witkoffowi i Kushnerowi na początku trzygodzinnego spotkania, że ma "pełne zaufanie" do mediacji USA między Rosją a Ukrainą".

Z kolei Witkoff podziękował Putinowi za uwolnienie byłego żołnierza piechoty morskiej USA Roberta Gilmana i zgodę na wstrzymanie nalotów na Ukrainę na czas wizyty negocjatorów z USA w Kijowie. Putin miał w reakcji potwierdzić, że zawieszenie ataków rozpocznie się w sobotę o północy czasu moskiewskiego i zauważył, że Ukraina również ograniczyła liczbę uderzeń.

W sobotę na amerykańską delegację oczekuje Kijów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele. Axios ocenia, że będzie to "najważniejsza wizyta przedstawiciela władz USA na Ukrainie od czasu rozpoczęcia drugiej kadencji prezydenta Trumpa".

Źródło: Axios



