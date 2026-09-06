W skrócie Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner otrzymali w Kijowie koszulki z napisem "reżim kijowski".

Powodem wręczenia upominków miały być słowa Władimira Putina ostrzegające przed "reżimem kijowskim", skierowane do wysłanników Donalda Trumpa.

Koszulki zostały przekazane podczas spotkania amerykańsko-ukraińskiego.

Pierwsza tura negocjacji w Kijowie trwała około trzech godzin, po czym odbyła się kolejna z udziałem doradców z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Po spotkaniach przedstawiciele USA i Ukrainy zgodnie uznali rozmowy za merytoryczne i ważne.

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W niedzielę do Kijowa przyjechali wysłannicy Donalda Trumpa negocjujący zawieszenie broni i porozumienie pokojowe między Ukrainą i Rosją. Media donoszą o prezencie, jaki otrzymali Steve Witkoff i Jared Kushner.

Chodzi o koszulki z napisem "reżim kijowski". Podczas jednego z punktów spotkania delegacji USA i Ukrainy miał ją na sobie Dawyd Arachamija, przywódca partii Sługa Narodu w parlamencie, a zarazem jeden z członków ukraińskiej ekipy negocjacyjnej.

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Dziennikarka Sofia Sereda potwierdziła przekazanie koszulek Witkoffowi i Kushnerowi. Według doniesień Arachamiję do demonstracyjnego założenia t-shirtu miał namówić Wołodymyr Zełenski.

Portal Nexta doszukuje się przyczyny wyboru upominków dla przedstawicieli delegacji USA. Miała to być forma odpowiedzi na oskarżenia formułowane przez stronę rosyjską.

W sobotę Witkoff i Kushner wylądowali w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Ten miał wskazywać na złowrogie działania "reżimu kijowskiego", który "przestał ukrywać prawdziwe oblicze".

Wykonaną w stu procentach z bawełny koszulkę z napisem "reżim kijowski" można kupić na stronach internetowych. Cena za sztukę wynosi w przeliczeniu około 175 złotych.

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Pierwsza runda negocjacji amerykańsko-ukraińskich trwała około trzech godzin. Po niej nastąpiła druga, rozszerzona. Wzięli w niej również udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Witkoff zdradził po kilkugodzinnej dyskusji, że jest "bardzo zadowolony". Rozmowę określił jako "merytoryczną" i "ważną". - Szukamy rozwiązania dyplomatycznego konfliktu, a nie rozwiązania kinetycznego - stwierdził.

Z kolei Kushner przekazał, że "spodziewa się większych postępów w rozmowach pokojowych" między Ukrainą i Rosją. Dodał, że prezydentowi USA zależy nie tylko na zakończeniu wojny, ale także na długoterminowym pokoju w Ukrainie.

Po spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że było ono "niezwykle znaczące". Według niego przedstawiciele Ukrainy i USA dyskutowali na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia przed nadejściem zimy.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie przedstawicieli Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu. - Musimy zrobić wszystko, by doszło do spotkania trójstronnego z udziałem Rosji. Zobaczymy, co na to Rosja - stwierdził.

Źródło: NEXTA



