W skrócie Rosja przekazała Ukrainie ciała tysiąca żołnierzy, w zamian odzyskała szczątki 35 rosyjskich wojskowych.

Władimir Miedinski poinformował o wymianie ciał, która odbyła się tuż przed negocjacjami w Genewie.

W Szwajcarii planowane są rozmowy dwustronne pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA na temat wymiany jeńców oraz podziału terytorialnego.

Do ostatniej tego typu wymiany między Rosją a Ukrainą doszło pod koniec stycznia. Wtedy również przekazano ukraińskim rodzinom ciała tysiąca żołnierzy. Do Rosji wróciły wówczas szczątki 38 wojskowych.

Wymiana jeńców oraz ciał poległych żołnierzy to jedna z niewielu płaszczyzn współpracy Rosji i Ukrainy od początku czteroletniego konfliktu zbrojnego. Tym razem o przekazaniu ciał poinformował główny moskiewski negocjator Władimir Miedinski, który przewodniczył ostatnim negocjacjom pokojowym w Genewie.

Wojna w Ukrainie. Do kraju wrócą ciała tysiąca żołnierzy

Od początku czteroletniego konfliktu zbrojnego w Ukrainie władze obu państw cyklicznie dokonywały tego typu wymian w ramach trwających działań humanitarnych.

Na początku lutego strona ukraińska i rosyjska zdecydowały o pierwszej w tym roku wymianie jeńców i więźniów. Obie strony przekazały łącznie 157 żołnierzy i cywilów.

Było to jedno z kluczowych ustaleń rozmów pokojowych w Abu Zabi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że większość powracających do kraju żołnierzy pozostawała w niewoli od 2022 roku i została schwytana podczas obrony Mariupola.

Rozmowy pokojowe w Genewie. Jednym z tematów wymiana jeńców

Decyzja o wymianie ciał ukraińskich i rosyjskich żołnierzy zapadła tuż przed spotkaniem delegacji Rosji i USA w Genewie. Wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew ma spotkać się tam ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem.

W czwartek w Szwajcarii odbędą się również rozmowy na linii USA - Ukraina. W spotkaniu z delegacją amerykańską weźmie udział główny ukraiński negocjator Rustem Umierow. Jak zapowiadał Zełenski, dialog ma dotyczyć planu odbudowy kraju po wojnie oraz przygotowania do kolejnych trójstronnych negocjacji pokojowych.

Nic nie wskazuje na to, aby delegacje wszystkich trzech państw spotkały się w tym celu w Genewie. Tematami nadchodzących trójstronnych negocjacji mają być kolejna wymiana jeńców wojennych oraz podział terytorialny.

Źródła: AFP, Reuters

