W skrócie Rosja informuje o zestrzeleniu 130 ukraińskich dronów i wprowadza ograniczenia w dostawie ciepła w Orle po ataku na elektrociepłownię.

MAEA ostrzega, że rosyjskie ataki na Ukrainę uszkodziły stacje elektroenergetyczne kluczowe dla bezpieczeństwa jądrowego.

Eksperci alarmują o ryzyku technicznego blackoutu na Ukrainie oraz zagrożeniu bezpieczeństwa jądrowego.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w oddzielnym komunikacie, że w ciągu jednej nocy zestrzelono 130 ukraińskich dronów - głównie nad zachodnimi obwodami kraju, a także nad regionami jarosławskim i moskiewskim - przekazał Reuters.

W tym samym czasie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powiadomiła, że rosyjskie ataki na Ukrainę doprowadziły do uszkodzeń stacji elektroenergetycznych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego.

Rosja. Ograniczenia dostaw ciepła w Orle po ataku dronów

Władze miasta Orzeł na zachodzie Rosji wprowadziły ograniczenia w dostawie ciepła i ciepłej wody po uderzeniu ukraińskich dronów w rurociąg lokalnej elektrowni.

"Konieczne będzie ograniczenie dostaw ciepła i ciepłej wody do budynków w rejonach radzieckim, żelezodorożnym i siewiernym miasta Orzeł" - przekazał w mediach społecznościowych gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kliczkow.

Według portalu Ukraińska Prawda rosyjskie media publiczne potwierdziły, że doszło do ataku na Elektrociepłownię Orłowską, będącą największym źródłem energii elektrycznej i ciepła w regionie. Kliczkow poinformował, że "w wyniku zestrzelenia bezzałogowego statku powietrznego spadły jego odłamki, które uszkodziły urządzenia zasilające", a miasto przełączono "na linie zapasowe".

Władze rosyjskie podały także, że ucierpiała infrastruktura w pobliżu miasta Włodzimierz, a przedszkole w Jarosławiu - ok. 280 km na północny wschód od Moskwy - zostało zamknięte po ataku drona.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak dronowy i rakietowy

Równolegle ukraińskie media poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków z 30 października uszkodzone zostały stacje elektroenergetyczne mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego Ukrainy.

MAEA przekazała, że połączony atak rakietowy i dronowy Federacji Rosyjskiej na ukraiński sektor energetyczny doprowadził do utraty zewnętrznych linii przesyłowych przez elektrownie jądrowe w południowej Ukrainie i regionie chmielnickim. W Równem elektrownia - na wniosek operatora sieci - zmniejszyła moc dwóch z czterech bloków energetycznych.

Według raportu agencji Unian personel elektrowni w Chmielnickim musiał "ukrywać się w hotelu" przez kilka godzin rano po ostrzale. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi ostrzegł, że zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego "pozostaje bardzo realne i stale obecne", apelując o "maksymalną powściągliwość wojskową w kwestii obiektów nuklearnych".

Ataki na Ukrainie. "Zagrożenie blackoutu technicznego"

Ekspert ds. energetyki jądrowej Jan Vande Putte z Greenpeace ostrzegł w rozmowie z Unianem, że rosyjskie ataki na podstacje elektroenergetyczne kluczowe dla elektrowni jądrowych, mogą doprowadzić do technicznego blackoutu w Ukrainie.

- Każde zakłócenie zasilania w działających elektrowniach jądrowych stwarza ryzyko realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego - podkreślił.

Według New Voice of Ukraine, w nocnych atakach z 30 października Rosja użyła ponad 700 dronów i pocisków rakietowych różnego typu. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 623 z nich, jednak odnotowano trafienia w 20 miejscowościach, w tym w obiekty infrastruktury energetycznej.

Ataki na infrastrukturę energetyczną obu państw pokazują, że front wojny przenosi się coraz wyraźniej do sfery energetycznej - zauważają niezależne agencje informacyjne.

Ukraina zmaga się z przerwami w dostawach prądu, podczas gdy Rosja notuje coraz częstsze uderzenia dronów na swoje obiekty przemysłowe i elektrociepłownie. Reuters podkreśla, że nasilenie ataków następuje w momencie, gdy kanały dyplomatyczne między Moskwą a Kijowem pozostają zamrożone.

