W skrócie Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy poinformowała o planach Rosji dotyczących zwiększenia liczby tankowców przewożących ropę naftową pod rosyjską banderą.

Według komunikatu SZRU planowane działania Rosji mają związek z coraz częstszymi zatrzymaniami tankowców floty cieni przez państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone.

SZRU podała, że wzrost liczebności floty cieni pod rosyjską banderą może ułatwić prowadzenie działań wywiadowczych i sabotażowych przeciwko krajom zachodnim.

Jak poinformowała Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) w piątkowym komunikacie, Rosja planuje zwiększyć liczbę tankowców transportujących ropę pod rosyjską banderą.

Federalna instytucja autonomiczna Rosyjski Morski Rejestr Statków (objęta sankcjami UE) zamierza w najbliższym czasie zidentyfikować i skontrolować około 80 tankowców w celu ich przerejestrowania.

Przy tej okazji SZRU przypomniała o sprawie rosyjskiego tankowca naftowego Bella-1, który przewoził ropę dla Iranu i Wenezueli. Statek otrzymał rosyjską rejestrację po tym, jak flaga Gujany, pod którą pływał, okazała się fałszywa.

Tankowiec Marinera, wcześniej znany jako Bella-1, znalazł się na amerykańskiej liście sankcyjnej w połowie 2024 roku. Wówczas władze zaczęły przypuszczać, że był to statek, który woził ropę objętą restrykcjami, a także pływał pod fałszywą banderą Panamy.

Pod koniec 2025 roku Amerykanie podjęli pościg za jednostką. W międzyczasie statek zdołał zmienić swoją nazwę. Zmianie na rosyjską uległa także bandera, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, gdyż ostatecznie na początku stycznia 2026 roku Bella-1 została zajęta przez Amerykanów.

Kreml chce zmienić taktykę w sprawie tankowców. Ukraiński wywiad informuje

Według ukraińskiego wywiadu plany Rosji są związane z coraz częstszymi przypadkami zatrzymań tamtejszych tankowców tzw. floty cieni przez państwa europejskie oraz przez Stany Zjednoczone.

"Może to również wskazywać na współpracę Rosji z Iranem w kontekście koordynacji bezpiecznego przepływu statków (…) przez strefę konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie" - zaznaczono w komunikacie. Jak opisuje Kyiv Post, wojna w Iranie stworzyła nowe możliwości dla Rosji, by unikać sankcji ze względu na globalne zakłócenia w dostawach wywołane blokadą Cieśniny Ormuz.

Rosja szykuje zmiany we "flocie cieni". Ukraina ujawnia plany

SZRU stwierdziło dodatkowo, że "wzrost liczebności statków floty cieni pod rosyjską banderą automatycznie ułatwi Rosji wprowadzanie do niej agentów rosyjskich służb specjalnych w celu prowadzenia dalszych działań wywiadowczych i sabotażowych przeciwko krajom zachodnim". Jest to szczególnie istotne regionie bałtyckim, przez który przechodzi ponad 40 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej.

Ukraińskie służby przypomniały, że statki rosyjskiej floty cieni często zmieniają nazwy i bandery, aby utrudnić ustalenie ich rzeczywistych właścicieli. Jak podano, armatorzy tych tankowców są obecnie zarejestrowani m.in. na Seszelach (35 jednostek), w Chinach (23), Azerbejdżanie (13) oraz na Samoa (8).

"Ponadto istnieją tankowce należące do armatorów zarejestrowanych w Wietnamie, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Wyspach Marshalla" - poinformowała SZRU.

Źródło: Kyiv Post

