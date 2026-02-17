W skrócie Dwaj rosyjscy żołnierze poddali się ukraińskim siłom, a następnie przez megafon wezwali innych do złożenia broni.

Kolejnych trzech rosyjskich żołnierzy poddało się po apelu nagranym przez wcześniejszych jeńców.

W rejonie obwodu sumskiego sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna, a wojska rosyjskie nadal próbują utworzyć strefę buforową.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według zeznań wojskowych Ukraińcy mieli przy pomocy drona z megafonem wziąć do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy.

"Następnie ci dwaj nagrali apel z zaproszeniem dla swoich 'kolegów' i wtedy poddało się jeszcze trzech Rosjan" - czytamy.

Z informacji RBC-Ukraina wynika, że pięciu rosyjskich żołnierzy zostało "wciągniętych" w wymianę jeńców i otrzymało szansę na przeżycie.

"Wyjątkowy" przypadek na froncie. Rosjanie oddali się w ręce Ukraińców

W szeregach Ukraińców uznano ten przypadek za wyjątkowy, po czym wezwano innych żołnierzy okupanta do złożenia broni.

RBC-Ukraina przypomniało, że na kierunku północno-słobożańskim, obejmującym przygraniczne tereny obwodu sumskiego, sytuacja na froncie "pozostaje dynamiczna". Pomimo zmniejszenia działań szturmowych, wojska rosyjskie nie rezygnują z zamiaru stworzenia strefy buforowej.

Według wojskowych ukraińscy obrońcy skutecznie udaremniają plany rosyjskiej armii. Strona ukraińska przekazała, że podstawową taktyką Rosjan pozostają małe piesze grupy szturmowe po dwóch-czterech żołnierzy, a użycie sprzętu do szturmów na tym kierunku nie zdarza się zbyt często.

Źródło: RBC-Ukraina

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej Polsat News Polsat News