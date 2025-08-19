W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły udaną operację wysadzenia rosyjskiego pociągu z paliwem w pobliżu Tokmaku w obwodzie zaporoskim.

Prawdopodobnie doszło do całkowitego zablokowania ostatniego rosyjskiego połączenia kolejowego przez okupowany obwód.

Starcia oraz ataki dalekiego zasięgu trwają nieprzerwanie po obu stronach konfliktu, z licznymi zniszczeniami infrastruktury.

O zdarzeniu poinformował Petro Andriuszczenko, szef ukraińskiego Centrum Badań nad Okupacją i doradca mera okupowanego Mariupola. Przekazał, że pociąg został wysadzony. "Wyjątkowa operacja Sił Zbrojnych Ukrainy" - poinformował we wpisie w mediach społecznościowych.

W kolejnym poście dodał, że nie publikuje żadnej informacji bez zgody ukraińskiego wojska.

Andriuszczenko wskazuje, że pociąg przewoził paliwo i smary. Do pożaru doszło w pobliżu miasta Tokmak w obwodzie zaporoskim. Opublikował również kadry nagrania z pożaru pociągu. Widać na nich, że część wagonów wykoleiła się.

Ukraina niszczy rosyjski pociąg. Straty znacznie większe

Co więcej, ukraiński polityk podkreśla, że straty Rosjan są znacznie większe, niż pojedynczy skład towarowy. "Nie ma już żadnego rosyjskiego połączenia kolejowego przez okupowane Zaporoże" - zaznaczył w swoim wpisie.

Agencja Interfax-Ukraina, która cytuje Andriuszczenkę, podkreśla, że Rosjanie dostarczają paliwo na front głownie nocami, by zminimalizować ryzyko ewentualnych strat.

Wojna w Ukrainie. Żadna ze stron nie przerywa ataków

Walki i ataki bronią dalekiego zasięgu nie ustają, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej. W nocy z 18 na 19 sierpnia drony zaatakowały rosyjski Wołgograd i prawdopodobnie uszkodziły lub zniszczyły znajdującą się tam rafinerię.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zaatakowali szereg ukraińskich miast. Wiadomo o zniszczeniach infrastruktury paliwowej w Odessie, natomiast w Charkowie pociski trafiły w budynek mieszkalny. Zginęły co najmniej cztery osoby, kilkanaście zostało rannych.

