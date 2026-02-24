Wojna w Ukrainie
Wygrana Rosji nie jest nieunikniona. Media o pięciu kluczowych wnioskach

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wygrana Rosji w wojnie z Ukrainą nie jest już nieunikniona - ocenia "The Wall Street Journal". Dane z czterech lat rosyjskiej inwazji świadczą na niekorzyść propagandy Kremla. Analitycy wyciągnęli pięć kluczowych wniosków, w których wskazują m.in. na straty w ludziach obu stron i rolę systemu Elona Muska w budowaniu przewagi na froncie.

Centralnie ukazany mężczyzna w garniturze przemawia przed mikrofonami, w tle żołnierze w mundurach w zimowym otoczeniu oraz profil innego mężczyzny stojącego przy złotej ramie obrazu, całość na tle niebiesko-żółtej tkaniny.
Rosja nie wygra wojny? Pięć wniosków, które świadczą o słabnącej przewadze Moskwy123RF; MIKHAIL METZEL / POOL; HENRY NICHOLLS; HANDOUT / THE 93RD KHOLODNYI YAR SEPARATE MECHANIZED BRIGADEAFP

W skrócie

  • Rosyjskie wojska poniosły około 325 tys. ofiar, podczas gdy Ukraina straciła 140 tys. ludzi.
  • Ukraiński kontratak na południowym wschodzie kraju ogranicza rosyjskie postępy, a Ukraina odzyskała część terytorium.
  • Problemy z eksportem rosyjskiej ropy oraz decyzja Elona Muska o wyłączeniu systemu Starlink wpłynęły na zmniejszenie rosyjskiej przewagi.
"WSJ" zauważył, że ukraiński kontratak na południowym wschodzie kraju osłabia rosyjskie postępy. W ciągu czterech lat pełnoskalowej wojny Rosja posunęła się nieznacznie w kierunku Kijowa i znalazła się na krawędzi gospodarczego kryzysu.

Choć negocjacje prezydenta USA Donalda Trumpa stanęły w martwym punkcie i Kreml przedstawia to jako zwiastun swojego zwycięstwa, problemy z utrzymaniem liczebności rosyjskiej armii odbierają Rosji "mocne karty".

- Prawdziwą nadzieją dla nich jest to, że USA przyjdą im z pomocą - mówił o Putinie i jego ludziach Seth Jones, prezes departamentu obrony w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Jak zaznaczył, nie bez powodu Rosja wysuwa propozycje finansowe wobec Stanów Zjednoczonych.

Straty Rosji dwukrotnie większe. Moskwa nie nadąża z rekrutacją

Według danych CSIS, na które powołuje się "The Wall Street Journal", w czasie wojny Rosja straciła około 325 tys. ludzi, podczas gdy w Ukrainie zginęło 140 tys. osób.

Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski stwierdził w ubiegłym tygodniu, że Rosja nie była w stanie zrekompensować strat poniesionych na polu bitwy w 2025 roku. Część zachodnich urzędników - jak zaznaczył z kolei dziennik - ustaliła, że w ostatnich trzech miesiącach do rosyjskiego wojska rekrutowano miesięcznie 30-35 tys. żołnierzy, ale więcej zostało zabitych.

    Choć Ukraina także mierzy się z kryzysem poborów do służby, ofensywa wymaga więcej ludzi, by jednocześnie utrzymać obronę innych punktów - zauważył "WSJ".

    Wolna ofensywa i słabsze postępy Rosji

    Dane CSIS wskazują również, że Rosja w czasie czteroletniej wojny z Ukrainą poczyniła postępy mniejsze niż w trakcie jednej bitwy nad Sommą - największym starciu I wojny światowej między siłami brytyjskimi, francuskimi i niemieckimi.

    "Rosja zdołała w zeszłym roku przejąć tylko około 0,8 proc. terytorium Ukrainy, według jednego z zachodnich urzędników. Wywiad wojskowy w kilku krajach europejskich szacuje, że Rosja będzie nadal osiągać stopniowe sukcesy na miejscu, ale za bardzo wysokie koszty" - skomentował "WSJ".

    Taktyka rosyjskiej armii polega na wysyłaniu tzw. grup infiltracyjnych, skradających się pod ogniem ukraińskiej artylerii i dronów. "Taktyka ta prowadzi do dużych strat Rosji" - oceniają analitycy.

    Ukraiński kontratak skuteczny

    Do powyższych dochodzi jeszcze ukraiński kontratak, który według doniesień z początku lutego rozbija rosyjską przewagę w rejonie zaporoskim. Wojska Ukrainy twierdzą, że przeprowadzają taktyczne ataki.

    Brytyjskie wywiady obronne poinformowały w ubiegłym tygodniu, że Ukraina odzyskała około 100 kilometrów kwadratowych terytorium od Rosji. Odbicie ziemi niedaleko Hulajpola trwało blisko dwa tygodnie.

      Dmytro Filatow, dowódca 1. Oddzielnego Pułku Szturmowego Ukrainy, tłumaczył, że siły ukraińskie nie skupiają się na bezwzględnym odzyskaniu zajętego terytorium, a ich głównym celem jest skierowanie uwagi wroga na inne punkty frontu. - (Chcemy - red.) zmusić wroga do rozmieszczenia rezerw nie tam, gdzie on planuje, lecz tam, gdzie my planujemy - wyjaśnił.

      Koniec przewagi dronowej Rosji? Pomogła decyzja Muska

      Jak przypomniał "WSJ", w 2025 roku Rosja stopniowo budowała przewagę w dronach średniego zasięgu, których uderzenie powodowało znaczne straty w Ukrainie.

      Moskwa jednak zaryzykowała, łącząc swoje bezzałogowce z terminalami internetowymi systemu Starlink, rozszerzając w ten sposób ich zasięg i omijając ukraińskie zapory elektroniczne. Kilka tygodni temu Elon Musk podjął decyzję o wyłączeniu systemu, odbierając Moskwie potencjał dronowy.

      "Ukraińscy żołnierze zauważyli znaczący spadek liczby ataków dronów na polu bitwy, ponieważ Rosja ma trudności z wynalezieniem realnej alternatywy" - podał dziennik.

        Załamanie rosyjskiego finansowania wojny

        Ostatecznie jednak to problemy z eksportem rosyjskiej ropy mogą sprawić, że Kreml nie osiągnie swojego celu i przegra z Ukrainą.

        Sprzedaż paliwa jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania wojny przez Rosję. Według szacunków stanowi jedną trzecią całego budżetu wojskowego. Jednak nałożone sankcje i powtarzające się zatrzymania statków przemytniczych z floty cieni odbierają Moskwie rynki zbytu surowca.

        - Wcześniej wydawało się, że są niepokonani pod względem gospodarczym, z rosnącymi przychodami i PKB. To już nie jest prawda - skomentował dla "WSJ" Janis Kluge, badacz z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa.

        Źródła: "The Wall Street Journal", Unian

