Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wyciekły rozmowy rzecznika Kremla? "Nie da się go uratować"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

"Posunął się za daleko i raczej nie da się go już uratować" - miał pisać o Jewgieniju Prigożynie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Hakerzy dotarli do korespondencji, którą przedstawiciel Władimira Putina miał wymieniać z innym ważnym rosyjskim urzędnikiem. "Potem będziemy go wspominać jako bohatera i opowiadać o nim dzieciom" - tak Pieskow miał podsumować działania zbuntowanego przywódcy wagnerowców.

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Dmitrij Pieskow i Władimir Putin, obaj w garniturach na tle marmurowych schodów
Hakerzy mieli ujawnić korespondencję, w której jednym z rozmówców miał być Dmitrij PieskowGAVRIIL GRIGOROV / POOLAFP

W skrócie

  • Rzekoma korespondencja Dmitrija Pieskowa ujawniona przez hakerów sugeruje, że według niego Jewgienij Prigożyn posunął się za daleko i nie da się go już uratować.
  • Opublikowane materiały mają pochodzić z archiwum Michaiła Babicza i dotyczą rozmów o wydarzeniach związanych m.in. z Prigożynem, Aleksiejem Nawalnym i prezydentem Kazachstanu.
  • Prigożyn po konflikcie z rosyjskim ministerstwem obrony zorganizował tak zwany marsz na Moskwę, a dwa miesiące później zginął w katastrofie lotniczej.
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Grupa hakerów Black8Mirror opublikowała materiały pochodzące z archiwum Michaiła Babicza, byłego pełnomocnika prezydenta Rosji w Nadwołżańskim Okręgu Federalnym, który od 2021 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej - podaje serwis Agencja.Nowości.

Wśród materiałów ujawnionych przez hakerów - jak sami twierdzą - znajdować się ma korespondencja Babicza z Dmitrijem Pieskowem, rzecznikiem Władimira Putina. Jej autentyczności dziennikarzom nie udało się jak dotąd niezależnie potwierdzić.

Rozmówcy mieli dyskutować m.in. o Putinie, prezydencie Kazachstanu Kasymie-Żomarcie Tokajewie oraz założycielu grupy Wagnera Jewginiju Prigożynie.

Wyciekła korespondencja z Pieskowem? "Dimo, kto to wymyślił?"

Jeden z fragmentów dotyczy rzekomo wypowiedzi Tokajewa, wygłoszonej 25 lipca podczas spotkania z Putinem w Omsku. W części wydarzenia otwartej dla dziennikarzy prezydent Kazachstanu niespodziewanie poruszył temat wojny w Ukrainie. Stwierdził, że jej charakter jest "nie do końca zrozumiały", w tym również dla Kazachstanu, i zaproponował "zamrożenie" wojny.

W ujawnionej przez hakerów korespondencji osoba określona jako "Babicz" pyta swojego rozmówcę, co ten sądzi o wystąpieniu Tokajewa. W odpowiedzi konto podpisane jako "Pieskow" nazywa te słowa "czystą improwizacją". Następnie sugeruje, że ktoś mógł poprosić Tokajewa o wygłoszenie takiego oświadczenia, i zastanawia się, kto konkretnie mógłby to być - "Ukraińcy, Amerykanie czy ktoś z wewnątrz".

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Z opublikowanych zrzutów ekranu wynika, że rozmowa rozpoczęła się w dniu spotkania Putina z Tokajewem i była kontynuowana następnego dnia. W tym samym okresie rozmówcy mieli też omawiać udział Putina w uroczystościach z okazji Dnia Marynarki Wojennej w Petersburgu 26 lipca. W tym roku prezydent Rosji przyjechał do Gmachu Admiralicji samochodem. Wielka parada marynarki wojennej w Rosji nie odbyła się drugi rok z rzędu.

W korespondencji "Babicz" miał ostro wypowiadać się na temat formatu uroczystości. "W tym obskurnym dziedzińcu Admiralicji, zamiast morza - baner, zamiast wojska - kompania honorowa złożona z żołnierzy lądowych... Dimo, kto to wymyślił?" - czytamy.

W odpowiedzi konto "Pieskow" pisze: "No cóż, tak jest bezpiecznie".

"To wszystko prawda". Niespodziewane słowa Pieskowa

Najobszerniejszy fragment opublikowanej korespondencji pochodzi z maja 2023 roku. "Babicz" miał przekazać rozmówcy wiadomość dotyczącą Jewgienija Prigożyna oraz jego ocenę wpływu uwięzienia opozycjonistyAleksieja Nawalnego na korupcję w Rosji.

Czytamy, że Prigożyn miał uważać uwięzienie Nawalnego za czynnik, który "rozpętał" skorumpowanych urzędników. Zgodnie z przytoczonym cytatem urzędnicy rzekomo obawiali się, że zostaną wymienieni w śledztwie Nawalnego, ponieważ po ujawnieniu sprawy trudniej było im wyprowadzać skradzione środki. Po uwięzieniu opozycjonisty, jak podano, ten "odstraszający" czynnik zniknął.

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Na opublikowanym zrzucie ekranu tekst ten jest przedstawiony jako wiadomość przesłana przez Nikołaja Pietrowa, znanego politologa. Agencja.Nowości skontaktowała się z nim z prośbą o komentarz.

Analiza przeprowadzona przez redakcję wykazała, że chodzi o tekst, który został już usunięty z kanału na Telegramie EJ, noszącego w maju 2023 roku nazwę Brief.

W odpowiedzi na przesłany cytat rozmówca nazwany "Pieskow" stwierdza: "Tragedia polega na tym, że to wszystko prawda. I wszyscy w taki czy inny sposób o tym mówimy. Tylko uważa się, że nie można o tym mówić publicznie".

Dmitrij Pieskow miał pisać o Prigożynie. "To już nic nie da"

Później to samo konto dodaje o Prigożynie, który w tamtym okresie aktywnie krytykował rosyjskie ministerstwo obrony: "Dlaczego to robi - nie wiem. Przedwczoraj przez godzinę się z nim kłóciłem. To już nic nie da. Uważa, że wszystko jest tak źle, że trzeba coś z tym zrobić".

Następnie "Babicz" pisze, że "po raz pierwszy wydaje mu się, że ma rację" i pyta, czy nie warto "zacząć mu pomagać".

"Pieskow" miał odpowiedzieć, że Prigożyn posunął się za daleko i raczej nie da się go już uratować. "Potem będziemy go wspominać jako bohatera i opowiadać o nim dzieciom" - pisze.

Na zrzucie ekranu udostępnionym przez Black8Mirror nad przesłaną wiadomością widnieje data - 24 maja 2023 roku - miesiąc przed tak zwanym marszem grupy Wagnera na Moskwę.

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Prigożyn rozpoczął marsz na Moskwę. Potem zginął w katastrofie

W przeddzień rzekomej rozmowy Babicza z Peskowem - jak zauważa serwis Agencja.Nowości - jeden z rosyjskich propagandystów opublikował obszerny wywiad z szefem wagnerowców. Prigożyn stwierdził, że Rosja, zamiast deklarowanej "demilitaryzacji", faktycznie zmilitaryzowała Ukrainę. Mówił również o śledztwie Nawalnego i jego wpływie na ograniczenie korupcji.

Trzy tygodnie wcześniej Prigożyn opublikował słynne nagranie na tle dziesiątek ciał poległych, w którym, używając wulgaryzmów, domagał się od ówczesnego ministra obrony Rosji Sergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa dostarczenia amunicji. Z kolei 9 maja Prigożyn mówił o "szczęśliwym dziadku", od którego rzekomo zależy przyszłość Rosji, a który nic nie rozumie.

W dniach 23-24 czerwca 2023 roku szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjskie ministerstwo obrony o ostrzał obozu swoich bojowników i ogłosił "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Najemnicy bez oporu zajęli Rostów nad Donem i ruszyli w kierunku stolicy Rosji, docierając do granicy obwodów woroneskiego i lipieckiego.

Następnie przywódca prywatnej firmy wojskowej zgodził się wstrzymać marsz w zamian za gwarancje bezpieczeństwa - pozwolono mu wyjechać na Białoruś. Zaledwie dwa miesiące później Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim - samolot, którym leciał, eksplodował w powietrzu. Wraz z nim zginął współzałożyciel grupy Wagnera Dmitrij Utkin o pseudonimie "Wagner", na cześć którego nazwano tę organizację.

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