Wyciek tajnych dokumentów po szczycie. Biały Dom reaguje: To śmieszne

Anna Nicz

Oprac.: Anna Nicz

- To śmieszne, że NPR publikuje kilkustronicowe lunchowe menu i nazywa to "naruszeniem bezpieczeństwa" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu w reakcji na doniesienia stacji. Jak ujawniono, w drukarce hotelu w Anchorage znaleziono dokumenty zawierające poufne szczegóły dotyczące piątkowego szczytu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Media informują o wycieku tajnych dokumentów po szczycie Trump-Putin
Media informują o wycieku tajnych dokumentów po szczycie Trump-PutinJulia Demaree Nikhinson/Associated Press/East NewsEast News

W skrócie

  • W hotelowej drukarce w Anchorage znaleziono dokumenty dotyczące szczytu Trump-Putin.
  • Opisano w nich m.in. harmonogram spotkań, dane urzędników i menu lunchu.
  • Biały Dom odpowiedział, nazywając doniesienia "śmiesznymi".
W drukarce jednego z hoteli w Anchorage na Alasce znaleziono dokumenty państwowe zawierające szczegóły w sprawie szczytu liderów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - poinformował w sobotę serwis stacji NPR (National Public Radio), rozgłośni utrzymywanej m.in. ze środków publicznych .

Biały Dom nie zareagował od razu na informacje. Później głos w sprawie zabrała jego rzeczniczka Anna Kelly.

- To śmieszne, że NPR publikuje kilkustronicowe lunchowe menu i nazywa to "naruszeniem bezpieczeństwa". Z powodu tego rodzaju samozwańczego "dziennikarstwa śledczego" nikt nie traktuje ich poważnie i dzięki prezydentowi Trumpowi nie są już finansowani z amerykańskich podatków - oświadczyła w sobotę.

Spotkanie Trump-Putin. Tajne dokumenty w drukarce

Osiem stron dokumentów z oznaczeniami Departamentu Stanu USA znaleziono w piątek rano w hotelu, oddalonym o ok. 20 minut od bazy wojskowej, w której spotkali się przywódcy. Dokumenty najprawdopodobniej zostały sporządzone przez pracowników USA i przypadkowo pozostawione w jednej z ogólnodostępnych drukarek hotelowych.

    Według National Public Radio (NPR) dokumenty znalazło trzech gości hotelu, którzy nie chcieli ujawnić swojej tożsamości. NPR opublikował zdjęcia dokumentów, przesłane przez jednego z gości.

    Dokumenty zawierały m.in. informacje o kolejności piątkowych spotkań, łącznie z nazwami sal na terenie bazy wojskowej, w których miały mieć miejsce rozmowy. Wynika z nich też, że Trump miał przekazać Putinowi prezent - statuetkę biurkową z bielikiem amerykańskim.

    Kolejne strony zawierały nazwiska i numery telefonu trzech pracowników amerykańskiej administracji i nazwiska przedstawicieli władz USA i Rosji. Zamieszczono fonetyczny zapis nazwisk Rosjan, uczestniczących w szczycie. Zaznaczono, że nazwisko rosyjskiego lidera należ wymawiać jako: "POO-tihn".

    Szczyt Trump-Putin. Media: Lunch na cześć ekscelencji

    Dokumenty opisywały też lunch, który miał odbyć się podczas szczytu. Podkreślono, że miał być wydany "na cześć jego ekscelencji Władimira Putina". Przywódcy USA i Rosji mieli siedzieć naprzeciwko siebie. Lunch, który miał składać się z trzech dań, nie doszedł do skutku. W menu zaplanowano sałatę, filet mignon, halibuta i creme brulee.

      - Uważam, że to kolejny dowód niechlujstwa i niekompetencji administracji. Po prostu nie zostawia się dokumentów w drukarkach. To takie proste - powiedział Jon Michaels, profesor prawa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

      Serwis podkreślił, że jest to najnowszy przykład z serii naruszeń bezpieczeństwa popełnionych przez urzędników administracji Trumpa. Na początku tego tygodnia członkowie czatu grupowego organów ścigania, w której uczestniczyli funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), dodali przypadkową osobę do rozmowy na temat trwających poszukiwań skazanego za usiłowanie zabójstwa. NPR przypomniał też w tym kontekście tzw. aferę Signalgate, gdy omyłkowo zaproszono na grupowy czat, gdzie omawiano planowane uderzenia w Jemenie, redaktora naczelnego magazynu "Atlantic" Jeffreya Goldberga.

      Magierowski w ''Gościu Wydarzeń'' o szczycie Trump-Putin w USA: Zwycięstwo Władimira PutinaPolsat NewsPolsat News

