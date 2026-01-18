Podczas nalotów na obwód charkowski dron uderzył w prywatny budynek mieszkalny. Zginęła 20-letnia kobieta, a dwie kolejne osoby zostały ranne - podała "Ukrainska Prawda", powołując się na lokalne władze.

Rosyjskie drony zaatakowały także w regionie dniepropietrowskim. "Wróg zaatakował bezzałogowym statkiem powietrznym osiedle Wasylkiwska w rejonie Synelnyki. Sześć osób zostało rannych. Wszyscy ranni otrzymali niezbędną pomoc medyczną. Wybuchło kilka pożarów" - przekazał gubernator obwodu.

Prezydent Zełenski przekazał, że drony spadły w obwodach sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim, chmielnicki i odeskim. "Dziesiątki osób zostało rannych, w tym dziecko. Do tej pory zgłoszono śmierć dwóch osób" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Na południu ataki na infrastrukturę krytyczną. Gospodarstwa pozbawione ciepła i prądu

Na południu Ukrainy Rosjanie bombardowali infrastrukturę krytyczną. Ze względu na niskie temperatury panujące w Ukrainie przerwy w dostawach energii są szczególnie niebezpieczne dla ludności cywilnej, co wykorzystuje rosyjskie wojsko.

"W nocy wróg znów zaatakował południe obwodu odeskiego dronami bojowymi. W wyniku uderzeń wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. Uszkodzeniu uległ budynek produkcyjny i majątek przedsiębiorstwa" - przekazał Kiper w mediach społecznościowych.

"Na szczęście nie ma ofiar ani rannych. Pożar został szybko ugaszony przez ratowników. Odpowiednie służby nadal pracują na miejscu zdarzenia" - poinformował gubernator.

W nocy na Ukrainę spadło 201 dronów. Obrona przeciwlotnicza podała dane

Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że minionej nocy Rosjanie użyli do nalotów 201 dronów. W większości były to maszyny Shahed i Gerbera.

"Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowej obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy" - przekazało ukraińskie wojsko.

"Zarejestrowano 30 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 15 lokalizacjach, a także upadek fragmentów zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych w dwóch lokalizacjach" - podała strona ukraińska

Obronie przeciwlotniczej udało się strącić 167 z 201 dronów. "Atak trwa, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!" - apelują ukraińskie służby.

"Tylko w tym tygodniu mieliśmy w sumie ponad 1300 ataków dronami, około 1050 bomb kierowanych i 29 pocisków różnego rodzaju. Oto dlaczego Ukraina nadal potrzebuje więcej ochrony - przede wszystkim więcej pocisków dla obrony przeciwlotniczej" - przekazał prezydent Ukrainy.

"Jeśli Rosja umyślnie odwleka proces dyplomatyczny, odpowiedź świata musi być zdecydowana: więcej wsparcia dla Ukrainy i więcej presji na agresora" - zaznaczył Zełenski.

Źródło: "Ukrainska Prawda"

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News