Wybuchy, pożary, ofiary śmiertelne. 201 dronów uderzyło w Ukrainę

Maciej Olanicki

Ponad 200 dronów bojowych użyli Rosjanie ostatniej nocy, zginęły co najmniej dwie osoby. Statki powietrzne spadły m.in. w obwodzie charkowskim, dniepropietrowskim i odeskim - podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W Charkowie w ataku na dom jednorodzinny zginęła 20-letnia kobieta, a dwie osoby zostały ranne. Sześć osób ucierpiało w nalotach w regionie Dniepropietrowska. Na południu Ukrainy Rosjanie zbombardowali infrastrukturę energetyczną.

Strażacy w pełnym umundurowaniu gaszą intensywny pożar, z węża leje się woda, wokół unoszą się kłęby dymu i płomienie oświetlające miejsce akcji. Stosy drewna i gruzowisko sugerują pracę w trudnych warunkach.
W nocy na Ukrainę spadło 201 rosyjskich dronów, zginęła jedna osoba, trwają pożary infrastruktury krytycznejDSNS Ukrainamateriał zewnętrzny

Podczas nalotów na obwód charkowski dron uderzył w prywatny budynek mieszkalny. Zginęła 20-letnia kobieta, a dwie kolejne osoby zostały ranne - podała "Ukrainska Prawda", powołując się na lokalne władze.

Rosyjskie drony zaatakowały także w regionie dniepropietrowskim. "Wróg zaatakował bezzałogowym statkiem powietrznym osiedle Wasylkiwska w rejonie Synelnyki. Sześć osób zostało rannych. Wszyscy ranni otrzymali niezbędną pomoc medyczną. Wybuchło kilka pożarów" - przekazał gubernator obwodu.

Prezydent Zełenski przekazał, że drony spadły w obwodach sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim, chmielnicki i odeskim. "Dziesiątki osób zostało rannych, w tym dziecko. Do tej pory zgłoszono śmierć dwóch osób" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

Na południu ataki na infrastrukturę krytyczną. Gospodarstwa pozbawione ciepła i prądu

Na południu Ukrainy Rosjanie bombardowali infrastrukturę krytyczną. Ze względu na niskie temperatury panujące w Ukrainie przerwy w dostawach energii są szczególnie niebezpieczne dla ludności cywilnej, co wykorzystuje rosyjskie wojsko.

    "W nocy wróg znów zaatakował południe obwodu odeskiego dronami bojowymi. W wyniku uderzeń wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. Uszkodzeniu uległ budynek produkcyjny i majątek przedsiębiorstwa" - przekazał Kiper w mediach społecznościowych.

    "Na szczęście nie ma ofiar ani rannych. Pożar został szybko ugaszony przez ratowników. Odpowiednie służby nadal pracują na miejscu zdarzenia" - poinformował gubernator.

    W nocy na Ukrainę spadło 201 dronów. Obrona przeciwlotnicza podała dane

    Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że minionej nocy Rosjanie użyli do nalotów 201 dronów. W większości były to maszyny Shahed i Gerbera.

    "Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowej obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy" - przekazało ukraińskie wojsko.

    "Zarejestrowano 30 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 15 lokalizacjach, a także upadek fragmentów zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych w dwóch lokalizacjach" - podała strona ukraińska

    Obronie przeciwlotniczej udało się strącić 167 z 201 dronów. "Atak trwa, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!" - apelują ukraińskie służby.

    "Tylko w tym tygodniu mieliśmy w sumie ponad 1300 ataków dronami, około 1050 bomb kierowanych i 29 pocisków różnego rodzaju. Oto dlaczego Ukraina nadal potrzebuje więcej ochrony - przede wszystkim więcej pocisków dla obrony przeciwlotniczej" - przekazał prezydent Ukrainy.

    "Jeśli Rosja umyślnie odwleka proces dyplomatyczny, odpowiedź świata musi być zdecydowana: więcej wsparcia dla Ukrainy i więcej presji na agresora" - zaznaczył Zełenski.

    Źródło: "Ukrainska Prawda"

