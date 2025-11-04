W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały cele w kilku regionach Rosji, wywołując eksplozje i pożary w zakładach przemysłowych.

Największe szkody odnotowano w zakładzie petrochemicznym w Sterlitamaku oraz w rafineriach i magazynach w obwodzie niżnonowogrodzkim i ługańskim.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje o zestrzeleniu 85 ukraińskich dronów minionej nocy.

Informacje o uderzeniach ukraińskich bezzałogowców pojawiały się w rosyjskich kanałach w mediach społecznościowych niemal przez całą noc. Rosyjscy internauci wręcz zalali sieć nagraniami i fotografiami na których słychać wybuchy i widać słupy ognia nad fabrykami i magazynami.

Pierwszym, oficjalnie potwierdzonym punktem, który zaatakowany został przez ukraińskie wojsko był zakład petrochemiczny w mieście Sterlitamak w Republice Baszkirii. O szczegółach poinformował szef administracji miasta Emil Szajmardanow.

"Kompleks przemysłowy Sterlitamak padł ofiarą ataku terrorystycznego dwóch bezzałogowych statków powietrznych. Oba drony zostały zestrzelone przez siły Ministerstwa Obrony i służby bezpieczeństwa. Szczątki spadły na strefę przemysłową w pobliżu warsztatu pomocniczego" - napisał.

Komentarz urzędnika niewiele ma wspólnego z materiałami, które opublikowane zostały przez kanał ASTRA. Na nagraniach, które opublikowano widać pożar cystern, które znajdują się w okolicy fabryki. "W zakładzie doszło do kilku pożarów" - stwierdzono.

Wojna w Ukrainie. Wybuchy w rafineriach i magazynach broni

Eksplozje notowano także w innych regionach Rosji. Kanał ASTRA udostępnił także materiały pokazujące eksplozje w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim. Do wybuchów doszło w pobliżu rafinerii miejscowej rafinerii Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez i zakładu petrochemicznego SIBUR-Kstowo.

Wspomniane miejsce produkuje m.in. etylen i benzen, a także według medialnych doniesień, także komponenty do materiałów wybuchowych. Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez to zaś jedna z ważniejszych rafinerii w całej Federacji Rosyjskiej. Jej zdolność produkcyjna wynosi 17 milionów ton rocznie.

Na tym jednak lista miejsc, gdzie notowano wybuchy się nie kończy. Popularne kanały informujące o sytuacji frontowej w Ukrainie informowały także o nocnych eksplozjach w mieście Dowżańsk w okupowanym obwodzie ługańskim. Celem Ukraińców. Nieoficjalnie przekazano, że celem były rosyjskie magazyny broni.

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w którym podsumowano nocną pracę sił obrony powietrznej przekazano, że do godziny 7 czasu moskiewskiego wyeliminowano 85 ukraińskich bezzałogowców różnego typu. Najwięcej zestrzelono nad obwodem woronieskim - 40, niżnonowogrodzkim - 20 i biełgorodzkim - 10.

