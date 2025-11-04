Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wybuchowa noc w Rosji. Ukraińcy zaatakowali w kilku regionach

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Republika Baszkirii, obwód niżnonowogrodzki, wołgogradzki i ługański - to miejsca, w których w ostatnich godzinach odnotowane zostały wybuchy spowodowane atakami Sił Zbrojnych Ukrainy. Ostrzały ponownie skupiły się na kluczowej infrastrukturze energetycznej i magazynach broni.

Wybuchy w Rosji. Ukraińcy zaatakowali fabryki i magazyny broni
Wybuchy w Rosji. Ukraińcy zaatakowali fabryki i magazyny broniT.me/ ASTRA / Readovkazrzut ekranu

W skrócie

  • Ukraińskie drony zaatakowały cele w kilku regionach Rosji, wywołując eksplozje i pożary w zakładach przemysłowych.
  • Największe szkody odnotowano w zakładzie petrochemicznym w Sterlitamaku oraz w rafineriach i magazynach w obwodzie niżnonowogrodzkim i ługańskim.
  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje o zestrzeleniu 85 ukraińskich dronów minionej nocy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o uderzeniach ukraińskich bezzałogowców pojawiały się w rosyjskich kanałach w mediach społecznościowych niemal przez całą noc. Rosyjscy internauci wręcz zalali sieć nagraniami i fotografiami na których słychać wybuchy i widać słupy ognia nad fabrykami i magazynami.

Pierwszym, oficjalnie potwierdzonym punktem, który zaatakowany został przez ukraińskie wojsko był zakład petrochemiczny w mieście Sterlitamak w Republice Baszkirii. O szczegółach poinformował szef administracji miasta Emil Szajmardanow.

"Kompleks przemysłowy Sterlitamak padł ofiarą ataku terrorystycznego dwóch bezzałogowych statków powietrznych. Oba drony zostały zestrzelone przez siły Ministerstwa Obrony i służby bezpieczeństwa. Szczątki spadły na strefę przemysłową w pobliżu warsztatu pomocniczego" - napisał.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Potężne straty Rosji na froncie, doszło do kolejnego ukraińskiego ataku na rafinerię (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Ukraina przeprowadziła nocny atak. Uderzyli w czuły punkt Rosji

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Komentarz urzędnika niewiele ma wspólnego z materiałami, które opublikowane zostały przez kanał ASTRA. Na nagraniach, które opublikowano widać pożar cystern, które znajdują się w okolicy fabryki. "W zakładzie doszło do kilku pożarów" - stwierdzono.

    Wojna w Ukrainie. Wybuchy w rafineriach i magazynach broni

    Eksplozje notowano także w innych regionach Rosji. Kanał ASTRA udostępnił także materiały pokazujące eksplozje w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim. Do wybuchów doszło w pobliżu rafinerii miejscowej rafinerii Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez i zakładu petrochemicznego SIBUR-Kstowo.

    Wspomniane miejsce produkuje m.in. etylen i benzen, a także według medialnych doniesień, także komponenty do materiałów wybuchowych. Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez to zaś jedna z ważniejszych rafinerii w całej Federacji Rosyjskiej. Jej zdolność produkcyjna wynosi 17 milionów ton rocznie.

    Na tym jednak lista miejsc, gdzie notowano wybuchy się nie kończy. Popularne kanały informujące o sytuacji frontowej w Ukrainie informowały także o nocnych eksplozjach w mieście Dowżańsk w okupowanym obwodzie ługańskim. Celem Ukraińców. Nieoficjalnie przekazano, że celem były rosyjskie magazyny broni.

    W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w którym podsumowano nocną pracę sił obrony powietrznej przekazano, że do godziny 7 czasu moskiewskiego wyeliminowano 85 ukraińskich bezzałogowców różnego typu. Najwięcej zestrzelono nad obwodem woronieskim - 40, niżnonowogrodzkim - 20 i biełgorodzkim - 10.

    Zobacz również:

    Świadkowie donoszą o 10 eksplozjach w rosyjskim Riazaniu. Płonie lokalna rafineria, do wybuchów miało dojść również w okolicy lotniska Diagilewo
    Wojna w Ukrainie

    Seria eksplozji w Rosji. Ukraina przypuściła atak, płonie rafineria

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Pijany kierowca bez uprawnień zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowcaKomenda Stołeczna Policjimateriał zewnętrzny
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze