Wybuch w rosyjskiej fabryce amunicji. Informacje ukrywano kilka dni

W skrócie W wyniku wybuchu w fabryce amunicji Elastik pod Riazaniem zginęło 20 osób, a 134 zostały ranne.

Rosyjskie służby długo nie potwierdzały informacji o katastrofie, oficjalny komunikat pojawił się dopiero w poniedziałek.

Wcześniej, w 2021 roku, doszło w tej samej fabryce do podobnej tragedii, wówczas zginęło 17 pracowników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek agencja Reuters poinformowała o eksplozji w fabryce pod Riazaniem. Wybuch odnotowano w fabryce amunicji Elastik, który specjalizuje się w pociskach dla artylerii rakietowej. Wówczas przekazano, że śmierć poniosło co najmniej 20 osób, a 134 zostały ranne.

Doniesienia zachodnich mediów nie były jednak potwierdzane przez Rosjan. Żadna ze służb nie odnotowała w swoich komunikatach informacji o akcji ratunkowej.

Rosja. Wybuch w fabryce amunicji w obwodzie riazańskim

Dopiero w poniedziałkowy poranek Komitet Śledczy Obwodu Riazańskiego przekazał, że w regionie odnotowano "nagły wypadek", w którym zginęło 20 osób. W komunikacie przekazano także, że ranne zostały 134 osoby, z czego 31 trafiło do szpitali w Riazaniu i Moskwie.

Zdaniem śledczych, ze wstępnych ustaleń wynika, że na miejscu doszło do "naruszenia wymogów bezpieczeństwa przemysłowego w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych".

Jak podkreślono, na miejscu nadal trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa.

Eksplozja w rosyjskiej fabryce amunicji

To nie pierwszy przypadek, gdy w fabryce Elastik produkującej m.in. pociski dla artylerii rakietowej dochodzi do wypadku, w którym giną pracownicy. W październiku 2021 roku eksplozja w tym samym zakładzie zabiła 17 osób. Po tamtym incydencie Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne dotyczące naruszenia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wówczas założyciel firmy Aleksandr Jegorszyn oraz dyrektor generalny Siergiej Niastrikin zostali skazani odpowiednio na cztery lata więzienia w zawieszeniu i sześć i pół roku pozbawienia wolności.

Gajewski: Pokój musi być zawarty z udziałem Ukrainy, bez gwałtu na zasadach Polsat News Polsat News