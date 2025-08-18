Ukraina Rosja
Wybuch w rosyjskiej fabryce amunicji. Informacje ukrywano kilka dni

Marcin Jan Orłowski

"W wyniku nagłego wypadku w rejonie szyłowskim zginęło 20 osób. 134 zostały ranne, z czego 31 pacjentów przebywa w szpitalach w Riazaniu i Moskwie" - informuje lokalny komitet śledczy. Tym samym rosyjskie służby pośrednio potwierdzają piątkowe doniesienia mediów o wybuchu w fabryce amunicji.

Eksplozja w fabryce amunicji w Rosji
W skrócie

  • W wyniku wybuchu w fabryce amunicji Elastik pod Riazaniem zginęło 20 osób, a 134 zostały ranne.
  • Rosyjskie służby długo nie potwierdzały informacji o katastrofie, oficjalny komunikat pojawił się dopiero w poniedziałek.
  • Wcześniej, w 2021 roku, doszło w tej samej fabryce do podobnej tragedii, wówczas zginęło 17 pracowników.
W piątek agencja Reuters poinformowała o eksplozji w fabryce pod Riazaniem. Wybuch odnotowano w fabryce amunicji Elastik, który specjalizuje się w pociskach dla artylerii rakietowej. Wówczas przekazano, że śmierć poniosło co najmniej 20 osób, a 134 zostały ranne.

Doniesienia zachodnich mediów nie były jednak potwierdzane przez Rosjan. Żadna ze służb nie odnotowała w swoich komunikatach informacji o akcji ratunkowej.

    Rosja. Wybuch w fabryce amunicji w obwodzie riazańskim

    Dopiero w poniedziałkowy poranek Komitet Śledczy Obwodu Riazańskiego przekazał, że w regionie odnotowano "nagły wypadek", w którym zginęło 20 osób. W komunikacie przekazano także, że ranne zostały 134 osoby, z czego 31 trafiło do szpitali w Riazaniu i Moskwie.

    Zdaniem śledczych, ze wstępnych ustaleń wynika, że na miejscu doszło do "naruszenia wymogów bezpieczeństwa przemysłowego w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych".

    Jak podkreślono, na miejscu nadal trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa.

    Eksplozja w rosyjskiej fabryce amunicji

    To nie pierwszy przypadek, gdy w fabryce Elastik produkującej m.in. pociski dla artylerii rakietowej dochodzi do wypadku, w którym giną pracownicy. W październiku 2021 roku eksplozja w tym samym zakładzie zabiła 17 osób. Po tamtym incydencie Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne dotyczące naruszenia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Wówczas założyciel firmy Aleksandr Jegorszyn oraz dyrektor generalny Siergiej Niastrikin zostali skazani odpowiednio na cztery lata więzienia w zawieszeniu i sześć i pół roku pozbawienia wolności.

