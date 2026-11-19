W skrócie Ambasador UE w Kijowie Katarina Mathernova przeżyła bliski atak rosyjskiego drona. Ten został zestrzelony w centrum miasta, tuż obok hotelu, w którym przebywała.

Rosyjskie drony uszkodziły budynki ambasad Holandii, Austrii oraz Brazylii, a także honorowy konsulat Austrii w Dnipro, jednak żaden z dyplomatów nie ucierpiał.

Katarina Mathernova przekazała, że od północy w czwartek naliczyła w stolicy Ukrainy aż 34 alarmy lotnicze, świadczące o dużej intensywności rosyjskich działań.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz szef dyplomacji Łotwy Girts Jaunzems potępili ataki i zadeklarowali kontynuację pracy na terenie Ukrainy.

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"Kilka chwil temu rosyjski dron eksplodował tuż nad moją głową. Właśnie wychodziłam z moją koleżanką Mayą z mojego opancerzonego pojazdu do hotelu. Mój ochroniarz Misza szybko poprowadził mnie do drzwi wejściowych" - relacjonowała na platformie X ambasador UE w Kijowie.

"Maya i ja upadłyśmy na sofę w hotelowym atrium, dosłownie trzęsąc się. Siedziałyśmy tam przez dłuższą chwilę" - dodała Katarina Mathernova.

Dyplomatka poinformowała, że dron został zestrzelony w samym centrum Kijowa, nieopodal hotelu, w którym się zatrzymała. Opublikowała również zdjęcie z momentu, w którym doszło do incydentu. "Jesteśmy w drodze do Lwowa. Nadal mam problemy ze złapaniem oddechu. Cieszcie się życiem w pokoju przyjaciele" - napisała.

Rosja uderzyła w Kijów. Uszkodzone placówki dyplomatyczne

Ambasador reprezentująca Unię Europejską w Kijowie poinformowała, że w czwartek przez cały dzień Rosjanie atakowali Kijów. "Od północy naliczyłam 34 alarmy lotnicze" - przekazała.

Według Mathernovej w ataku uszkodzono ambasadę Holandii oraz trzy inny ambasady znajdujące się w Kijowie. Zniszczono też kilka budynków mieszkalnych.

Słowaczka poinformowała, że w jednym z nalotów zginął 26-latek, a co najmniej cztery osoby zostały ranne. "Ten bilans został podany kilka minut temu i nadal może się zmienić" - napisała.

"Rosja chce, by cywile zapłacili za zniszczenia Mostu Krymskiego, łączącego Rosję z okupowanym przez nią Krymem, dokonane przez Ukraińców" - dodała Mathernova.

Wojna w Ukrainie. Kijów pod ostrzałem

W czwartkowych atakach na Kijów rosyjskie drony nie tylko zagroziły ambasador UE. Bezzałogowce uszkodziły ambasadę Holandii, Austrii oraz honorowy konsulat Austrii w Dnipro. Szczątki jednej z maszyn spadły na terenie ukraińskiego MSZ, a innej na terenie ambasady Brazylii. Wiadomo, że wśród poszkodowanych nie ma żadnego dyplomaty.

"Byłem w szoku, gdy dowiedziałem się, że w ostatnim rosyjskim ataku na Kijów wystąpiło zagrożenie dla naszych dyplomatów i zniszczono naszą ambasadę w Kijowie. To całkowicie nieakceptowalne. Misje dyplomatyczne są nienaruszalne i zawsze muszą znajdować się pod ochroną" - napisał kanclerz Austrii Christian Stocker.

Zmasowane ataki skomentował również szef ukraińskiego MSZ. Andrij Sybiha wyraził wsparcie dla dyplomatów z krajów, których placówki zostały zniszczone.

"Nie damy się zastraszyć. Nasi dyplomaci kontynuują pracę na Ukrainie" - napisał z kolei minister spraw zagranicznych Łotwy Girts Jaunzems.



