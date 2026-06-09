W skrócie Korea Północna mogła uzyskać od 7,76 do 1,4 mld dolarów dzięki wsparciu wojskowemu i eksportowi broni dla Rosji podczas wojny z Ukrainą.

Bezpośredni dochód z rozmieszczania wojsk przez Pjongjang szacowany jest na około 620 mln dolarów, a potencjalne przyszłe zyski wynoszą 560 mln dolarów rocznie.

Według raportu większość zapłaty miała formę technologii i części wojskowych, a faktycznie wypłacono jedynie od 4 do nieco ponad 19 proc. całości.

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Przedstawione wyliczenia dotyczą okresu od sierpnia 2023 r. do grudnia ubiegłego roku. Jak wynika z raportu, od chwili rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku Pjongjang udzielał wsparcia Rosji m.in. poprzez dostarczanie broni.

INSS ocenił ponadto, że do grudnia ubiegłego roku na Ukrainę wysłano łącznie 21 000 żołnierzy w czterech transzach. Część z nich miała ponieść śmierć. Regularni wojskowi mieli zarabiać 2 800 dolarów miesięcznie, natomiast podoficerowie i dowódcy odpowiednio 3 000 i 5 000 dolarów

W rezultacie od sierpnia 2023 r. do grudnia ubiegłego roku kraj miał zarobić krocie. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów może chodzić o sumę opiewającą na od 7,76 do nawet 14,4 mld dolarów. Właśnie tyle Pjongjang mógł zarobić dzięki wsparciu Rosji w wojnie z Ukrainą.

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Zdaniem ekspertów bezpośrednie dochody Korei Północnej pochodzące z rozmieszczania wojsk, wliczając żołd żołnierzy i odszkodowania za śmierć, szacuje się na 620 mln dol. Dodatkowo - jak oceniają eksperci - jeżeli obecna sytuacja się utrzyma, to zyski Korei Północnej mogą się zwiększać o 560 mln dol. rocznie, tylko z tytułu samego rozmieszczania wojsk.

Autor uważa jednak, że władze w Pjongjangu w rzeczywistości otrzymały jedynie ułamek obiecanych zysków. Szacuje się, że wypłacono około 4 do 19,6 proc. całości.

"Jest wysoce prawdopodobne, że większość (80-96 proc.) zapłaty za rozmieszczenie wojsk i eksport sprzętu wojskowego została lub zostanie udzielona w formie wrażliwej technologii wojskowej" - ocenił autor raportu, Im Soo Ho.

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Portal nknews.org, komentując wyniki badania, przytoczył również wnioski płynące z innego raportu, przygotowanego przez Fundację im. Friedricha Naumanna (FNF) i opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku. Eksperci oszacowali wówczas, że zyski Korei Północnej wyniosły od 7,05 do 13,78 mld dol.

"Nowe ustalenia wydają się w dużej mierze zgodne z wcześniejszymi badaniami FNF" - komentuje portal. Również w przypadku raportu FNF eksperci twierdzili, że Pjongjang może nie otrzymać całości wynagrodzenia w twardej walucie.

W rozmowie z nknews.org Olena Guseinova, autorka raportu FNF, powiedziała, że Korea Północna może "tolerować tę nierównowagę" dzięki innym korzyściom. - Jak dotąd współpraca z Moskwą (...) pomogła Pjongjangowi wyrwać się z przytłaczającej izolacji, podniosła prestiż reżimu i dała dostęp do cennych wymian wojskowych - skomentowała

Źródło: Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, nknews.org





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